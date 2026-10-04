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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट चला जाए इंसान तो क्या होगा, क्या शरीर के हो जाएंगे टुकड़े?

अगर अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट चला जाए इंसान तो क्या होगा, क्या शरीर के हो जाएंगे टुकड़े?

बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जाने पर इंसान का शरीर तुरंत नहीं फटता, बल्कि ऑक्सीजन की कमी और वैक्यूम के असर से व्यक्ति 10 सेकंड में बेहोश होकर 1 से 2 मिनट में दम तोड़ देता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 04 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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  • सूर्य की यूवी किरणें झुलसाएंगी, 1-2 मिनट में जीवन समाप्त।

अंतरिक्ष पृथ्वी से जितना खूबसूरत और शांत नजर आता है, उतना ही यह इंसानों के लिए एक बेहद भयानक जगह भी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई बिना सुरक्षा वाले स्पेशल सूट के सीधे अंतरिक्ष के शून्य में पहुंच जाए, तो क्या उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट जाएगा या बर्फ की तरह जम जाएगा. असल में ऐसा कुछ भी तुरंत नहीं होता, लेकिन जिंदा बचने की उम्मीद भी न के बराबर होती है. हवा और दबाव के बिना इंसानी शरीर सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरी तरह बेबस होकर अपनी ताकत खो देता है.

अचानक छिन जाएगी दिमागी सुधबुध

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अंतरिक्ष में कदम रखते ही सबसे पहला हमला इंसानी फेफड़ों और खून की व्यवस्था पर होता है. वहां न तो सांस लेने के लिए हवा मौजूद है और न ही बाहरी वातावरण का कोई दबाव है. जैसे ही कोई इंसान इस वैक्यूम के संपर्क में आता है, उसके शरीर से ऑक्सीजन तेजी से बाहर खींचने लगती है. खून में बची हुई थोड़ी-बहुत ऑक्सीजन दिमाग तक सिर्फ 10 से 15 सेकंड का ही सहारा दे पाती है. इसके बाद दिमाग काम करना पूरी तरह बंद कर देता है और इंसान पलक झपकते ही बेसुध होकर गिर पड़ता है.

सांस रोकने की गलती पड़ेगी भारी

ऐसी विकट परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपनी सांस रोककर बचने की कोशिश करे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी. धरती पर हमारी हवा फेफड़ों के अंदर सुरक्षित रहती है, लेकिन अंतरिक्ष के शून्य में बाहर का दबाव शून्य होता है. ऐसे में फेफड़ों के भीतर जमा हवा बेहद तेजी से फैलने की कोशिश करेगी, जिससे फेफड़ों की नाजुक दीवारें और टिशू फट जाएंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसी अनहोनी हो जाए, तो सांस को बाहर छोड़ देना ही फेफड़ों को तुरंत फटने से बचाने का एकमात्र तरीका है.

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नमी बन जाएगी भाप और सूज जाएगा शरीर

अंतरिक्ष का शून्य वातावरण शरीर के अंदर मौजूद नमी के साथ एक अजीब प्रक्रिया शुरू कर देता है. जिसे वैज्ञानिक भाषा में लिक्विड का कम दबाव पर उबलना कहते हैं, वही खेल शरीर के साथ होता है. जीभ पर जमा थूक, आंखों का पानी और चमड़ी के निचले हिस्से में मौजूद लिक्विड भाप बनकर उड़ने लगता है. खून नसों के अंदर बहता रहता है क्योंकि नसें मजबूत होती हैं, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों में मौजूद पानी उबलने जैसी स्थिति में आकर पूरे शरीर में भारी सूजन पैदा कर देता है.

खतरनाक किरणें और छांव का शरीर पर असर

अंतरिक्ष में सूर्य की सीधी किरणों को रोकने के लिए कोई वायुमंडल या ओजोन परत नहीं होती. इस वजह से सूरज की बेहद खतरनाक अल्ट्रावॉयलेट यानी यूवी किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे त्वचा पर हमला करती हैं, जिससे कुछ ही क्षणों में त्वचा बुरी तरह झुलस जाती है. वहीं दूसरी तरफ, जिस हिस्से पर धूप नहीं पड़ती, वहां का तापमान बेहद नीचे गिर जाता है. हालांकि शरीर तुरंत नहीं जमता, क्योंकि अंतरिक्ष के शून्य में गर्मी को बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता है.

दो मिनट में थम जाएंगी सांसें

बिना ऑक्सीजन के शरीर के अंदरूनी अंग बहुत तेजी से एक-एक करके काम करना बंद करने लगते हैं. दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है. इसके तुरंत बाद दिल की धड़कन रुक जाती है और शरीर के बाकी मुख्य हिस्से पूरी तरह शांत पड़ जाते हैं. इस तरह बिना किसी सुरक्षा सूट के अंतरिक्ष में पहुंचे इंसान की पूरी जीवनलीला महज 1 से 2 मिनट के भीतर हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है.


अगर अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट चला जाए इंसान तो क्या होगा, क्या शरीर के हो जाएंगे टुकड़े?

असल जीवन में नहीं होता फिल्मों जैसा हाल

साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में पहुंचते ही इंसान का शरीर धमाके के साथ फट जाता है या तुरंत बर्फ का पुतला बन जाता है. यह पूरी तरह से एक काल्पनिक सोच है. सच यह है कि हमारी त्वचा बहुत मजबूत और लचीली होती है, जो अंदर के दबाव को झेल लेती है और शरीर को फटने से बचाती है. हालांकि शरीर में सूजन जरूर आती है और इंसान बिना किसी बड़े धमाके के बेहद खामोशी से दम तोड़ देता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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