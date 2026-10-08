क्या CEC से कोई भी कर सकता है मुलाकात, कैसे मिलती है परमिशन?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से मिलने को लेकर अक्सर लोगों और राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता रहती है. विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग के बीच आयोग ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. आयोग का कहना है कि उसे किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मिलने में कोई परहेज नहीं है. पहले भी तय नियमों के तहत प्रतिनिधिमंडल मिलते रहे हैं और आगे भी मुलाकात की व्यवस्था बनी रहेगी. लेकिन क्या कोई भी सामान्य नागरिक या राजनीतिक दल का सदस्य सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल सकता है? इसका जवाब है कि मुलाकात संभव है, लेकिन इसके लिए एक तय प्रशासनिक रास्ते से गुजरना पड़ता है.

कैसे कर सकते हैं CEC से मुलाकात?

मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के लिए कोई स्वचालित या तुरंत मिलने वाला ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध नहीं है. यदि कोई व्यक्ति, प्रतिनिधिमंडल या राजनीतिक दल के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले एक औपचारिक आवेदन तैयार करना होता है. यह आवेदन पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को संबोधित होना चाहिए. इस पत्र में मुलाकात का ठोस और स्पष्ट कारण लिखा जाना अनिवार्य है. इसके अलावा, पत्र में यह भी स्पष्ट करना होता है कि मिलने वाले लोग कौन हैं, उनके पास क्या पद है और उनके साथ कितने लोग आ रहे हैं. संपर्क के लिए फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी देना भी जरूरी होता है.

मुलाकात के लिए आवेदन भेजने के तरीके

औपचारिक पत्र तैयार करने के बाद इसे चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचाने के दो मुख्य माध्यम हैं. आवेदक इसे डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी (cec@eci.gov.in) पर डिजिटल रूप से प्रेषित कर सकते हैं. इसके अलावा, दिल्ली स्थित अशोका रोड पर बने 'निर्वाचन सदन' के पते पर भी पत्राचार किया जा सकता है. आयोग के कार्यालय में पूछताछ और जानकारी के लिए टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आवेदन की स्थिति या प्रक्रिया के बारे में संपर्क किया जा सकता है.

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मुलाकात की स्वीकृति और समय

जैसे ही कोई आवेदन मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय पहुंचता है, उसे सीधे स्वीकृति नहीं मिलती. सबसे पहले CEC का सचिवालय उस पत्र की जांच और समीक्षा करता है. अगर आवेदन में उठाया गया मुद्दा गंभीर है, देश या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है और आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, तभी समय तय किया जाता है. सचिवालय की ओर से समय और तारीख मिलने के बाद ही मुलाकात तय होती है. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अति-व्यस्त होते हैं, तो वे किसी वरिष्ठ अधिकारी या सचिव को ज्ञापन लेने और बात सुनने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर क्यों हो रहा विवाद?

हाल के दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है. विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. विपक्षी नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही विपक्ष संसद के भीतर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति पर भी विचार कर रहा है. इस माहौल ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच संवाद और मुलाकात की प्रक्रिया को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

CEC को हटाने और इस्तीफे का कानूनी नियम

मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना इतना आसान नहीं है. भारतीय संविधान और कानून के अनुसार, न तो देश की सर्वोच्च अदालत और न ही केवल विपक्षी दल मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं. उन्हें हटाने का अधिकार केवल देश की संसद के पास है, और वह भी महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के जरिए ही संभव है. महाभियोग प्रस्ताव को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है. चूंकि विपक्ष के पास अकेले यह संख्याबल नहीं है, इसलिए वे अपने दम पर महाभियोग पारित नहीं करा सकते. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से जब चाहें पद से त्यागपत्र दे सकते हैं.

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