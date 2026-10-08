ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या CEC से कोई भी कर सकता है मुलाकात, कैसे मिलती है परमिशन?

क्या CEC से कोई भी कर सकता है मुलाकात, कैसे मिलती है परमिशन?

मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है, जिसकी समीक्षा के बाद ही सचिवालय से समय मिलता है. वहीं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Oct 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से मिलने को लेकर अक्सर लोगों और राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता रहती है. विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और चुनाव आयोग से मुलाकात की मांग के बीच आयोग ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. आयोग का कहना है कि उसे किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मिलने में कोई परहेज नहीं है. पहले भी तय नियमों के तहत प्रतिनिधिमंडल मिलते रहे हैं और आगे भी मुलाकात की व्यवस्था बनी रहेगी. लेकिन क्या कोई भी सामान्य नागरिक या राजनीतिक दल का सदस्य सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल सकता है? इसका जवाब है कि मुलाकात संभव है, लेकिन इसके लिए एक तय प्रशासनिक रास्ते से गुजरना पड़ता है.

कैसे कर सकते हैं CEC से मुलाकात?

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?
कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
जनरल नॉलेज
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
जनरल नॉलेज
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?

मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के लिए कोई स्वचालित या तुरंत मिलने वाला ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध नहीं है. यदि कोई व्यक्ति, प्रतिनिधिमंडल या राजनीतिक दल के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले एक औपचारिक आवेदन तैयार करना होता है. यह आवेदन पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को संबोधित होना चाहिए. इस पत्र में मुलाकात का ठोस और स्पष्ट कारण लिखा जाना अनिवार्य है. इसके अलावा, पत्र में यह भी स्पष्ट करना होता है कि मिलने वाले लोग कौन हैं, उनके पास क्या पद है और उनके साथ कितने लोग आ रहे हैं. संपर्क के लिए फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी देना भी जरूरी होता है.

मुलाकात के लिए आवेदन भेजने के तरीके

औपचारिक पत्र तैयार करने के बाद इसे चुनाव आयोग के कार्यालय तक पहुंचाने के दो मुख्य माध्यम हैं. आवेदक इसे डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी (cec@eci.gov.in) पर डिजिटल रूप से प्रेषित कर सकते हैं. इसके अलावा, दिल्ली स्थित अशोका रोड पर बने 'निर्वाचन सदन' के पते पर भी पत्राचार किया जा सकता है. आयोग के कार्यालय में पूछताछ और जानकारी के लिए टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आवेदन की स्थिति या प्रक्रिया के बारे में संपर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Form 6 में क्या बदला, पहली बार वोट डालने वालों के लिए क्यों बढ़ी कागजी कार्रवाई?


क्या CEC से कोई भी कर सकता है मुलाकात, कैसे मिलती है परमिशन?

मुलाकात की स्वीकृति और समय

जैसे ही कोई आवेदन मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय पहुंचता है, उसे सीधे स्वीकृति नहीं मिलती. सबसे पहले CEC का सचिवालय उस पत्र की जांच और समीक्षा करता है. अगर आवेदन में उठाया गया मुद्दा गंभीर है, देश या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है और आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, तभी समय तय किया जाता है. सचिवालय की ओर से समय और तारीख मिलने के बाद ही मुलाकात तय होती है. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अति-व्यस्त होते हैं, तो वे किसी वरिष्ठ अधिकारी या सचिव को ज्ञापन लेने और बात सुनने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर क्यों हो रहा विवाद?

हाल के दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है. विपक्षी दल मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. विपक्षी नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही विपक्ष संसद के भीतर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति पर भी विचार कर रहा है. इस माहौल ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच संवाद और मुलाकात की प्रक्रिया को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

CEC को हटाने और इस्तीफे का कानूनी नियम

मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना इतना आसान नहीं है. भारतीय संविधान और कानून के अनुसार, न तो देश की सर्वोच्च अदालत और न ही केवल विपक्षी दल मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं. उन्हें हटाने का अधिकार केवल देश की संसद के पास है, और वह भी महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के जरिए ही संभव है. महाभियोग प्रस्ताव को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है. चूंकि विपक्ष के पास अकेले यह संख्याबल नहीं है, इसलिए वे अपने दम पर महाभियोग पारित नहीं करा सकते. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से जब चाहें पद से त्यागपत्र दे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या फॉर्म 6 में अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता चुनाव आयोग, किसके पास ये पावर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar CEC Appointment Process
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?
कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
जनरल नॉलेज
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
जनरल नॉलेज
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
दिल्ली NCR
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
10 अक्टूबर आंदोलन से पहले बढ़ीं अभिजीत, सौरव, रांका की मुश्किल? दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला
इंडिया
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर HC पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस, कल होगी सुनवाई
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर HC पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस, कल होगी सुनवाई
बॉलीवुड
'इस बुरे इंसान की मौत पर...', नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता ने ये क्या कह दिया
'इस बुरे इंसान की मौत पर...', नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता ने ये क्या कह दिया
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल तक पहुंचा गोमती का पानी, IIIT लखनऊ में एग्जाम रद्द
इकाना स्टेडियम, पलासियो मॉल तक पहुंचा गोमती का पानी, IIIT लखनऊ में एग्जाम रद्द
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget