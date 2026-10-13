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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ सकती है पुलिस, क्या हैं नियम?

हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ सकती है पुलिस, क्या हैं नियम?

कानून के तहत पुलिस के पास किसी को हिरासत में लेकर शहर से दूर छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है. पुलिस को 24 घंटे के भीतर या तो रिहा करना होता है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Oct 2026 03:21 PM (IST)
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना ने लोकतांत्रिक अधिकारों और कानून व्यवस्था पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. जब सैकड़ों आंदोलनकारियों को बसों में भरकर थानों में ले जाया गया और कुछ मामलों में घरों व ट्रेनों से उठाए जाने की खबरें सामने आईं, तो पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. इसी बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में लेने के बाद उसे कितनी दूर छोड़ा जा सकता है और इसके लिए देश के कानूनी नियम क्या कहते हैं.

हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ती है पुलिस?

भारतीय कानून और पुलिस मैनुअल के मुताबिक, पुलिस के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उठाकर शहर से मीलों दूर, सुनसान इलाके में या किसी अनजान जगह पर ले जाकर छोड़ दे. कानूनी रूप से इस तरह की हरकत पूरी तरह अवैध और गैर-कानूनी मानी जाती है. यदि पुलिस बल किसी नागरिक को इस तरह मनमाने ढंग से शहर से दूर छोड़ता है, तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन और पदीय अधिकारों का दुरुपयोग माना जाता है. पुलिस को हर हाल में अपनी सीमा और स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के भीतर ही काम करना पड़ता है.

मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का 24 घंटे का नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 58 (जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 57 के समान है) के तहत यह नियम स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो उसे यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है. पुलिस किसी भी नागरिक को अपनी मर्जी से 24 घंटे से ज्यादा समय तक अवैध रूप से अपने कब्जे में नहीं रख सकती. निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में पेश न करना सीधे तौर पर कानून का गंभीर उल्लंघन माना जाता है.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती हैं याचिका, क्या आम आदमी सीधे कर सकता है फाइल?


हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ सकती है पुलिस, क्या हैं नियम?

मामूली मामलों और प्रदर्शन में रिहाई की प्रक्रिया

यदि किसी व्यक्ति को शांति भंग होने की आशंका या निवारक कार्रवाई (जैसे नए कानून BNSS की धारा 172 या दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65) के तहत हिरासत में लिया गया है, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है. ऐसे मामूली मामलों में जैसे ही विरोध प्रदर्शन शांत होता है या हालात पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं, पुलिस का यह दायित्व बनता है कि वह उन लोगों को या तो रिहा कर दे या फिर नियमानुसार मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे. पुलिस खुद अपनी मर्जी से किसी को अनिश्चित काल तक हवालात में बंद नहीं रख सकती.

जेल भेजने का अधिकार केवल अदालत के पास

यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी नागरिक को जेल भेजने या उसकी पुलिस हिरासत की अवधि को बढ़ाने का अधिकार केवल और केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होता है, न कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास. पुलिस केवल पूछताछ या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए हिरासत में ले सकती है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भेजने का अंतिम आदेश अदालत द्वारा ही दिया जाता है. यदि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को जेल या अनुचित कैद में रखती है, तो वह न्यायपालिका की नजरों में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.


हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ सकती है पुलिस, क्या हैं नियम?

गलत हिरासत के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और उपाय

यदि पुलिस प्रशासन किसी नागरिक को अवैध रूप से बंधक बनाता है, उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, या फिर मनमाने ढंग से शहर से बाहर ले जाकर छोड़ता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास मजबूत कानूनी अधिकार सुरक्षित होते हैं. नागरिक इसके खिलाफ सीधे उच्चाधिकारियों जैसे पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके तत्काल न्याय की मांग की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं CJI सूर्यकांत, जानें SC की पावर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 03:21 PM (IST)
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