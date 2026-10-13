हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ सकती है पुलिस, क्या हैं नियम?

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना ने लोकतांत्रिक अधिकारों और कानून व्यवस्था पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. जब सैकड़ों आंदोलनकारियों को बसों में भरकर थानों में ले जाया गया और कुछ मामलों में घरों व ट्रेनों से उठाए जाने की खबरें सामने आईं, तो पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. इसी बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में लेने के बाद उसे कितनी दूर छोड़ा जा सकता है और इसके लिए देश के कानूनी नियम क्या कहते हैं.

हिरासत में लेने के बाद कितनी दूर छोड़ती है पुलिस?

भारतीय कानून और पुलिस मैनुअल के मुताबिक, पुलिस के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उठाकर शहर से मीलों दूर, सुनसान इलाके में या किसी अनजान जगह पर ले जाकर छोड़ दे. कानूनी रूप से इस तरह की हरकत पूरी तरह अवैध और गैर-कानूनी मानी जाती है. यदि पुलिस बल किसी नागरिक को इस तरह मनमाने ढंग से शहर से दूर छोड़ता है, तो यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन और पदीय अधिकारों का दुरुपयोग माना जाता है. पुलिस को हर हाल में अपनी सीमा और स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के भीतर ही काम करना पड़ता है.

मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का 24 घंटे का नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 58 (जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 57 के समान है) के तहत यह नियम स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो उसे यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है. पुलिस किसी भी नागरिक को अपनी मर्जी से 24 घंटे से ज्यादा समय तक अवैध रूप से अपने कब्जे में नहीं रख सकती. निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में पेश न करना सीधे तौर पर कानून का गंभीर उल्लंघन माना जाता है.

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मामूली मामलों और प्रदर्शन में रिहाई की प्रक्रिया

यदि किसी व्यक्ति को शांति भंग होने की आशंका या निवारक कार्रवाई (जैसे नए कानून BNSS की धारा 172 या दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65) के तहत हिरासत में लिया गया है, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है. ऐसे मामूली मामलों में जैसे ही विरोध प्रदर्शन शांत होता है या हालात पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं, पुलिस का यह दायित्व बनता है कि वह उन लोगों को या तो रिहा कर दे या फिर नियमानुसार मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे. पुलिस खुद अपनी मर्जी से किसी को अनिश्चित काल तक हवालात में बंद नहीं रख सकती.

जेल भेजने का अधिकार केवल अदालत के पास

यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी नागरिक को जेल भेजने या उसकी पुलिस हिरासत की अवधि को बढ़ाने का अधिकार केवल और केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होता है, न कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास. पुलिस केवल पूछताछ या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए हिरासत में ले सकती है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भेजने का अंतिम आदेश अदालत द्वारा ही दिया जाता है. यदि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को जेल या अनुचित कैद में रखती है, तो वह न्यायपालिका की नजरों में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.





गलत हिरासत के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और उपाय

यदि पुलिस प्रशासन किसी नागरिक को अवैध रूप से बंधक बनाता है, उसे मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, या फिर मनमाने ढंग से शहर से बाहर ले जाकर छोड़ता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास मजबूत कानूनी अधिकार सुरक्षित होते हैं. नागरिक इसके खिलाफ सीधे उच्चाधिकारियों जैसे पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके तत्काल न्याय की मांग की जा सकती है.

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