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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सच में मनहूस है 26 तारीख, इस तारीख पर कब-कब आई है तबाही?

क्या सच में मनहूस है 26 तारीख, इस तारीख पर कब-कब आई है तबाही?

26 तारीख का खौफनाक इतिहास, सुनामी, गुजरात भूकंप से लेकर मुंबई आतंकी हमले तक. जानें आखिर क्यों इस खास तारीख को देश और दुनिया ने झेलीं इतिहास की सबसे बड़ी, भयानक और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 03 Sep 2026 07:03 AM (IST)
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26 अगस्त को नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई. सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए और घर, सड़कें, पुल सब कुछ पानी में बह गए. इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया, लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई कि यह बाढ़ भी महीने की 26 तारीख को ही आई थी, सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई.

लोगों ने फौरन इतिहास के उन पुराने हादसों को याद करना शुरू कर दिया, जो इससे पहले भी 26 तारीख को हुए थे. भूकंप, सुनामी, बाढ़, आतंकी हमला और परमाणु हादसा जैसी बड़ी घटनाएं बार-बार इसी तारीख से जुड़ती नजर आईं, जिसके बाद कई लोगों के मन में यह धारणा और मजबूत हो गई कि 26 तारीख किसी तरह मनहूस है. 

नेपाल में भीषण बाढ़ 

सबसे ताजा घटना इसी साल यानी 2026 की 26 अगस्त को नेपाल में आई भीषण बाढ़ है, जिसमें नौ सौ से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इस हादसे ने एक बार फिर 26 तारीख को लेकर चल रही चर्चा को नई हवा दे दी.

तुर्किये में भूकंप और चेरनोबिल में परमाणु हादसा

इतिहास में सबसे पुरानी बड़ी घटना 26 दिसंबर 1939 की मानी जाती है, जब तुर्किये में आए जबरदस्त भूकंप में करीब 32 हजार 700 लोगों की जान चली गई थी. इसके कई साल बाद 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर हादसा हुआ, जिसे दुनिया के सबसे भयानक परमाणु हादसों में गिना जाता है. 

गुजरात का विनाशकारी भूकंप

भारत के लिए 26 जनवरी 2001 का दिन बेहद दर्दनाक रहा. गणतंत्र दिवस के मौके पर गुजरात के भुज इलाके में जोरदार भूकंप आया, जिसमें अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक करीब बीस हजार लोगों की मौत हुई और लाखों घर तबाह हो गए. इसके दो साल बाद 26 दिसंबर 2003 को ईरान के ऐतिहासिक शहर बाम में आए भूकंप ने भी हजारों लोगों की जान ले ली.

हिंद महासागर में सुनामी 

साल 2004 की 26 दिसंबर को आई हिंद महासागर की सुनामी शायद इस तारीख से जुड़ी सबसे भयानक घटना है. इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र के भीतर आए शक्तिशाली भूकंप के बाद उठी सुनामी लहरों ने कई देशों में तबाही मचाई और करीब दो लाख अट्ठाईस हजार लोग मारे गए या लापता हो गए.

मुंबई की भयानक बाढ़ 

इसके अगले साल यानी 26 जुलाई 2005 को मुंबई में हुई रिकॉर्ड बारिश ने पूरे शहर को थाम दिया था, जिसमें सड़कें डूब गईं और आम जनजीवन कई दिनों तक अस्त-व्यस्त रहा. साल 2006 में 26 मई को इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में आए भूकंप में साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई.

मुंबई पर आतंकी हमला 

भारत के लिए 26 नवंबर 2008 की रात भी नहीं भूलने वाली है. इसी दिन मुंबई में आतंकी हमला शुरू हुआ था, जिसे 26/11 के नाम से जाना जाता है और जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी. कुछ साल बाद 26 अक्टूबर 2015 को हिंदुकुश क्षेत्र में आए शक्तिशाली भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक महसूस किया गया.

यह भी पढ़ेंः कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?

चीन का बेंजीहू कोयला खदान हादसा

26 अप्रैल 1942 को चीन के लियाओनिंग प्रांत की बेंजीहू कोयला खदान में गैस और कोयले की धूल के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ था. इस दर्दनाक औद्योगिक हादसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण 1,549 मजदूरों की मौत हो गई थी, जो माइनिंग इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है.

यह भी पढ़ेंः किर्गिस्तान से लेकर जापान तक, जानिए किन देशों में है महात्मा गांधी की मूर्ति

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Nepal Flood 2026 Unlucky Date 26 History
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