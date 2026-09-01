किर्गिस्तान से लेकर जापान तक, जानिए किन देशों में है महात्मा गांधी की मूर्ति

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की. यह वही मूर्ति है जिसका अनावरण खुद मोदी जी ने 2015 में अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था. भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बापू की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, जो उनके अहिंसा के संदेश को याद दिलाती हैं.

किर्गिस्तान में मोदी जी की श्रद्धांजलि

एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी ने बिश्केक स्थित गांधी मेमोरियल पर पहुंचकर बापू को नमन किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि गांधी जी के विचारों का हमारे मन पर हमेशा गहरा प्रभाव रहता है. इस दौरान वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई. गौरतलब है कि 2015 में मोदी जी ने ही इस मूर्ति का अनावरण किया था, इसलिए यह यात्रा उनके लिए खास मानी जाती है.

एशिया के इन देशों में भी है गांधी जी की मूर्ति

भारत के अलावा एशिया के कई देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं. जापान के टोक्यो स्थित एडोगावा पार्क और हिरोशिमा में गांधी जी की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्हें शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. इसके अलावा चीन की राजधानी बीजिंग के चाओयांग पार्क, दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित योनसेई यूनिवर्सिटी और ताजिकिस्तान के दुशांबे शहर में भी बापू की मूर्ति देखने को मिलती है. यह दर्शाता है कि गांधी जी का प्रभाव पूरे एशिया महाद्वीप में महसूस किया जाता है.

भारत से दुनिया तक बापू की झलक

यूरोप में ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर और टैविस्टॉक स्क्वायर में गांधी जी की मूर्तियां लगाई गई हैं, वहीं स्पेन के बर्गोस शहर में भी एक मूर्ति मौजूद है. अमेरिका में न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ह्यूस्टन और वाशिंगटन डीसी जैसे शहरों में बापू को सम्मान दिया जाता है. अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और पीटरमैरिट्जबर्ग में भी उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, जहां से गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है. दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में बापू की मूर्तियां लगाई गई हैं, जो उनकी वैश्विक विरासत को दर्शाती हैं.

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