Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?

कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?

मुकेश अंबानी के 27 मंजिला एंटीलिया में हर महीने लगभग लाखों यूनिट बिजली खर्च होती है. जिसका बिल करीब 50 लाख रुपये से ज्यादा आता है. एंटीलिया में 600 से अधिक स्टाफ सदस्य इसकी देखरेख करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

मुकेश अंबानी का निवास स्थान एंटीलिया अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है. मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित यह 27 मंजिला निजी इमारत अपनी लग्जरी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है. इतनी विशाल और सुविधाओं से लैस गगनचुंबी इमारत को चौबीसों घंटे सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है. यही वजह है कि एंटीलिया का हर महीने आने वाला बिजली का बिल और उसकी दैनिक बिजली खपत लोगों के बीच हमेशा उत्सुकता का विषय बनी रहती है.

एक महीने में एंटीलिया में बिजली की कितनी होती है खपत?

एक रिपोर्ट के अनुसार, दो साल पहले साल 2024 में एंटीलिया में हर महीने औसतन 6,37,240 यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई थी. इस इमारत के हर कमरे में आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिससे अनुमान है कि केवल एक कमरे में औसतन 300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है. इस आलीशान हवेली की मासिक बिजली खपत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितनी बिजली एंटीलिया में एक महीने में खर्च होती है, उतनी बिजली में मुंबई के लगभग 7,000 मध्यम वर्गीय परिवारों की एक महीने की जरूरत आसानी से पूरी हो सकती है.

भारी-भरकम मासिक बिल से मिला था डिस्काउंट

इतनी भारी बिजली खपत के चलते मुकेश अंबानी के इस आवास का एक महीने का बिजली बिल लगभग 70 लाख रुपये के आसपास आया था. मुंबई में बेस्ट (BEST) की ओर से इस हाइ-टेंशन बिजली कनेक्शन की आपूर्ति की जाती है. बिजली विभाग के नियमानुसार समय पर बिल का भुगतान करने की वजह से अंबानी परिवार को विभाग की तरफ से 48,354 रुपये की विशेष छूट भी दी गई थी. बिजली आपूर्ति तंत्र से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि आने वाले समय में नई तकनीकों और उपकरणों के जुड़ने से एंटीलिया के बिल में और बढ़ोतरी संभव है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर कैसे खोल सकते हैं दुकान? कितना लगता है किराया


कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?

ऊर्जा खपत के बड़े कारण

एंटीलिया के इतने ज्यादा बिजली बिल आने का मुख्य कारण इसकी वास्तुकला और इसमें मौजूद सुविधाएं हैं. 4 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैली इस 27 मंजिला इमारत में 160 गाड़ियों की क्षमता वाली वातानुकूलित पार्किंग बनी हुई है. इसके अलावा इमारत में 9 स्वचालित हाई-स्पीड लिफ्ट, 3 छत पर बने हेलीपैड, एक इनडोर स्विमिंग पूल, 50 सीटों वाला प्राइवेट मूवी थिएटर, एक विशाल जिम, पर्सनल स्पा, छत पर बना बगीचा और एक भव्य मंदिर भी शामिल है. पूरी इमारत में लगा सेंट्रलाइज्ड एसी और एलिवेटेड पार्किंग सिस्टम बिजली खपत का सबसे बड़ा स्रोत है.

600 कर्मचारियों का स्टाफ और उनका वेतन पैकेज

इतने विशाल और फाइव-स्टार से लेकर सेवन-स्टार जैसी सुविधाओं वाले घर की देखभाल करना साधारण काम नहीं है. एंटीलिया के रखरखाव के लिए 600 से अधिक कर्मचारियों का अमला चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है. इस स्टाफ में माली, शेफ, प्लंबर, इन-हाउस इलेक्ट्रिशियन और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 2 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाती है. यहां तक कि प्लंबर को भी 1.5 से 2 लाख रुपये महीने का वेतन मिलता है. वेतन के अलावा उन्हें बच्चों की शिक्षा और मेडिकल अलाउंस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इन पदों पर भर्ती से पहले कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.


कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?

निर्माण लागत, समय और भूकंप के लिए मजबूती

एंटीलिया को बनाने की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में करीब 6 साल का समय लगा. साल 2010 में यह गगनचुंबी इमारत बनकर पूरी हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस निजी महल के निर्माण में करीब 15,000 करोड़ रुपये की लागत आई थी. सुरक्षा और मजबूती के लिहाज से यह ढांचा अद्भुत है. एंटीलिया की डिजाइन और इंजीनियरिंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह इमारत रिक्टर पैमाने पर 8.0 तीव्रता तक के प्रचंड भूकंप के झटकों को भी आसानी से सहन कर सकती है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदू पर्वों पर बंद हुई छुट्टियां, इसे लेकर क्या कहता है वहां का कानून

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Antilia Electricity Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?
कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?
जनरल नॉलेज
बांग्लादेश में हिंदू पर्वों पर बंद हुई छुट्टियां, इसे लेकर क्या कहता है वहां का कानून
बांग्लादेश में हिंदू पर्वों पर बंद हुई छुट्टियां, इसे लेकर क्या कहता है वहां का कानून
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान से लेकर जापान तक, जानिए किन देशों में है महात्मा गांधी की मूर्ति
किर्गिस्तान से लेकर जापान तक, जानिए किन देशों में है महात्मा गांधी की मूर्ति
जनरल नॉलेज
क्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब
क्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
'बड़ा अटैक अभी बाकी है', ईरान पर ताबड़तोड़ हमले के बाद बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
इंडिया
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
विश्व
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget