कितना आता है मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया का बिजली का बिल?

मुकेश अंबानी का निवास स्थान एंटीलिया अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है. मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित यह 27 मंजिला निजी इमारत अपनी लग्जरी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है. इतनी विशाल और सुविधाओं से लैस गगनचुंबी इमारत को चौबीसों घंटे सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है. यही वजह है कि एंटीलिया का हर महीने आने वाला बिजली का बिल और उसकी दैनिक बिजली खपत लोगों के बीच हमेशा उत्सुकता का विषय बनी रहती है.

एक महीने में एंटीलिया में बिजली की कितनी होती है खपत?

एक रिपोर्ट के अनुसार, दो साल पहले साल 2024 में एंटीलिया में हर महीने औसतन 6,37,240 यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई थी. इस इमारत के हर कमरे में आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिससे अनुमान है कि केवल एक कमरे में औसतन 300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है. इस आलीशान हवेली की मासिक बिजली खपत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितनी बिजली एंटीलिया में एक महीने में खर्च होती है, उतनी बिजली में मुंबई के लगभग 7,000 मध्यम वर्गीय परिवारों की एक महीने की जरूरत आसानी से पूरी हो सकती है.

भारी-भरकम मासिक बिल से मिला था डिस्काउंट

इतनी भारी बिजली खपत के चलते मुकेश अंबानी के इस आवास का एक महीने का बिजली बिल लगभग 70 लाख रुपये के आसपास आया था. मुंबई में बेस्ट (BEST) की ओर से इस हाइ-टेंशन बिजली कनेक्शन की आपूर्ति की जाती है. बिजली विभाग के नियमानुसार समय पर बिल का भुगतान करने की वजह से अंबानी परिवार को विभाग की तरफ से 48,354 रुपये की विशेष छूट भी दी गई थी. बिजली आपूर्ति तंत्र से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि आने वाले समय में नई तकनीकों और उपकरणों के जुड़ने से एंटीलिया के बिल में और बढ़ोतरी संभव है.

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ऊर्जा खपत के बड़े कारण

एंटीलिया के इतने ज्यादा बिजली बिल आने का मुख्य कारण इसकी वास्तुकला और इसमें मौजूद सुविधाएं हैं. 4 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैली इस 27 मंजिला इमारत में 160 गाड़ियों की क्षमता वाली वातानुकूलित पार्किंग बनी हुई है. इसके अलावा इमारत में 9 स्वचालित हाई-स्पीड लिफ्ट, 3 छत पर बने हेलीपैड, एक इनडोर स्विमिंग पूल, 50 सीटों वाला प्राइवेट मूवी थिएटर, एक विशाल जिम, पर्सनल स्पा, छत पर बना बगीचा और एक भव्य मंदिर भी शामिल है. पूरी इमारत में लगा सेंट्रलाइज्ड एसी और एलिवेटेड पार्किंग सिस्टम बिजली खपत का सबसे बड़ा स्रोत है.

600 कर्मचारियों का स्टाफ और उनका वेतन पैकेज

इतने विशाल और फाइव-स्टार से लेकर सेवन-स्टार जैसी सुविधाओं वाले घर की देखभाल करना साधारण काम नहीं है. एंटीलिया के रखरखाव के लिए 600 से अधिक कर्मचारियों का अमला चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है. इस स्टाफ में माली, शेफ, प्लंबर, इन-हाउस इलेक्ट्रिशियन और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 2 लाख रुपये तक की सैलरी दी जाती है. यहां तक कि प्लंबर को भी 1.5 से 2 लाख रुपये महीने का वेतन मिलता है. वेतन के अलावा उन्हें बच्चों की शिक्षा और मेडिकल अलाउंस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इन पदों पर भर्ती से पहले कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.





निर्माण लागत, समय और भूकंप के लिए मजबूती

एंटीलिया को बनाने की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में करीब 6 साल का समय लगा. साल 2010 में यह गगनचुंबी इमारत बनकर पूरी हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस निजी महल के निर्माण में करीब 15,000 करोड़ रुपये की लागत आई थी. सुरक्षा और मजबूती के लिहाज से यह ढांचा अद्भुत है. एंटीलिया की डिजाइन और इंजीनियरिंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह इमारत रिक्टर पैमाने पर 8.0 तीव्रता तक के प्रचंड भूकंप के झटकों को भी आसानी से सहन कर सकती है.

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