Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?

जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?

साल 1946 में मुंबई के डॉक्टरों ने जिन्ना की लाइलाज टीबी की बीमारी को छिपा कर रखा था. यही वजह थी कि जिन्ना पाकिस्तान बनाने में सफल रहे, नहीं तो बीमारी के खुलासे से भारत का विभाजन टल सकता था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 01 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदलकर रख दिया. साल 1946 में बॉम्बे (अब मुंबई) के एक क्लिनिक में रखी एक मेडिकल रिपोर्ट ने देश के भविष्य की दिशा तय की थी. ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी और बंटवारे को लेकर जब बड़ी-बड़ी राजनीतिक बैठकें चल रही थीं, उसी दौर में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एक घातक बीमारी से जूझ रहे थे. अगर यह खबर उस वक्त सार्वजनिक हो जाती, तो 1947 में भारत का विभाजन शायद टल जाता और पाकिस्तान का वजूद ही नहीं बनता. आइए इस बारे में और जानें.

जब एक्स-रे रिपोर्ट में पता चली जिन्ना की घातक बीमारी 

साल 1946 में बॉम्बे में रहने वाले पारसी समुदाय के दो प्रमुख डॉक्टरों फिजिशियन डॉ. जल रतनजी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. जल धायभो-कू ने 69 वर्षीय जिन्ना के फेफड़ों का एक्स-रे किया था. एक्स-रे की तस्वीरों ने डॉक्टरों को झकझोर कर रख दिया. जिन्ना के फेफड़े एडवांस स्टेज की तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) की चपेट में थे. डॉक्टरों को साफ समझ आ गया था कि आजादी की वार्ता के केंद्र में मौजूद जिन्ना के पास अब जीवन के बेहद कम दिन बचे हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने अपने पेशे के नियम डॉक्टरी गोपनीयता का पालन करते हुए इस बेहद नाजुक खबर को पूरी दुनिया से छिपाकर रखा.

फ्रीडम एट मिडनाइट का वो ऐतिहासिक खुलासा

प्रसिद्ध लेखक लारी कॉलिन्स और डोमिनिक लापिएर ने अपनी चर्चित किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है. किताब के अनुसार, जब जिन्ना अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, तब डॉ. पटेल उन्हें अपने पर्सनल केबिन में ले गए. डॉक्टर ने बेहद गंभीर लहजे में अपने दोस्त और मरीज जिन्ना को सच बताते हुए चेतावनी दी कि उनकी बीमारी अंतिम चरण में है. डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि यदि उन्होंने काम का बोझ तुरंत कम नहीं किया, आराम नहीं किया और सिगरेट-शराब से परहेज नहीं किया, तो वे एक या दो साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे.

यह भी पढ़ें: प्रलय में भी कैसे बचा नेपाल का यह मकान? विज्ञान से समझें मजबूती का राज


जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?

बंटवारे के लिए जिन्ना ने दांव पर लगाई जान

डॉक्टरों की इस गंभीर चेतावनी के बावजूद जिन्ना ने अपनी राजनीतिक जिद और अलग देश बनाने के अपने मिशन को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया. जिन्ना को अच्छी तरह पता था कि अगर उनकी इस लाइलाज बीमारी की भनक उनके विरोधियों या ब्रिटिश हुकूमत को लग गई, तो पाकिस्तान बनाने की उनकी मांग हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी. इसलिए उन्होंने अपनी गिरती सेहत और जान की परवाह न करते हुए दिन-रात एक कर दिया और बंटवारे के अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया.

बीमारी पता चलती तो रुक जाता विभाजन

भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने बाद में 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के लेखकों से बातचीत में स्वीकार किया था कि उन्हें जिन्ना की इस खतरनाक बीमारी का तिनका भर भी अहसास नहीं था. माउंटबेटन ने कहा था, "अगर मुझे जिन्ना की टीबी का सच पता होता, तो मैं सत्ता के हस्तांतरण को कुछ महीनों के लिए टाल देता. इसके बाद न जिन्ना रहते, न पाकिस्तान बनता और न ही भारत का बंटवारा होता. देश एकजुट रहता और बाद में दोनों देशों के बीच हुए तीन भयानक युद्धों को भी हमेशा के लिए टाला जा सकता था."

पहले से सांस की बीमारी से परेशान थे जिन्ना

जिन्ना का स्वास्थ्य इतिहास पहले से ही काफी कमजोर रहा था. वे बहुत ज्यादा सिगरेट पीने के आदी थे, जिससे उनके फेफड़े लगातार कमजोर होते जा रहे थे. इससे पहले वे बर्लिन में प्लूरिसी (फेफड़ों की झिल्लियों में सूजन) का इलाज करा चुके थे. वे बार-बार सांस के संक्रमण और गंभीर खांसी से पीड़ित होते थे. 1946 तक आते-आते उनकी शारीरिक हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, लेकिन उनके इस मेडिकल सीक्रेट के बारे में सिर्फ उनके बेहद करीबी लोगों और दोनों डॉक्टरों को ही जानकारी थी.


जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?

कौन थे वे दो पारसी डॉक्टर्स जिन्होंने छिपाया था राज?

जिन्ना का इलाज करने वाले डॉ. जल रतनजी पटेल का जन्म 1910 में हुआ था. वे बॉम्बे हाउस में टाटा संस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे थे और नौसेना में भी सेवाएं दी थीं. चिकित्सा क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1962 में 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया था. वहीं, दूसरे डॉक्टर जल धायभो-कू का क्लिनिक मुंबई के धोबी तलाव इलाके में स्थित था. पारसी समुदाय के लोग उन्हें भारत के शुरुआती रेडियोलॉजिस्टों में से एक मानते हैं. आखिरकार 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना और ठीक एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को टीबी के कारण जिन्ना का निधन हो गया.

यह भी पढ़ें: IAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Jinnah Tuberculosis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?
जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?
जनरल नॉलेज
नेपाल में इतनी नदियां, फिर भारत से क्यों बिजली खरीदता है यह देश?
नेपाल में इतनी नदियां, फिर भारत से क्यों बिजली खरीदता है यह देश?
जनरल नॉलेज
कौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?
कौन-सा देश बेचता है सबसे सस्ता यूरेनियम, किस नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान?
जनरल नॉलेज
IAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?
IAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए पर ईडी का शिकंजा, केके चंद्राकर का घर खंगाला
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए पर ईडी का शिकंजा, केके चंद्राकर का घर खंगाला
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
ओटीटी
वरुण तेज की Korean Kanakaraju की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'कोरियन कनक राजू' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
इंडिया
'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा
'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा
क्रिकेट
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
विश्व
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
ट्रेंडिंग
पायलट बन गया शायर, जब लैंडिंग के वक्त फ्लाइट में शुरू हुआ मुशायरा
पायलट बन गया शायर, जब लैंडिंग के वक्त फ्लाइट में शुरू हुआ मुशायरा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget