जिन्ना की बीमारी पता लगती तो रुक जाता बंटवारा, क्या नहीं बनता पाकिस्तान?

इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदलकर रख दिया. साल 1946 में बॉम्बे (अब मुंबई) के एक क्लिनिक में रखी एक मेडिकल रिपोर्ट ने देश के भविष्य की दिशा तय की थी. ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी और बंटवारे को लेकर जब बड़ी-बड़ी राजनीतिक बैठकें चल रही थीं, उसी दौर में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एक घातक बीमारी से जूझ रहे थे. अगर यह खबर उस वक्त सार्वजनिक हो जाती, तो 1947 में भारत का विभाजन शायद टल जाता और पाकिस्तान का वजूद ही नहीं बनता. आइए इस बारे में और जानें.

जब एक्स-रे रिपोर्ट में पता चली जिन्ना की घातक बीमारी

साल 1946 में बॉम्बे में रहने वाले पारसी समुदाय के दो प्रमुख डॉक्टरों फिजिशियन डॉ. जल रतनजी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉ. जल धायभो-कू ने 69 वर्षीय जिन्ना के फेफड़ों का एक्स-रे किया था. एक्स-रे की तस्वीरों ने डॉक्टरों को झकझोर कर रख दिया. जिन्ना के फेफड़े एडवांस स्टेज की तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) की चपेट में थे. डॉक्टरों को साफ समझ आ गया था कि आजादी की वार्ता के केंद्र में मौजूद जिन्ना के पास अब जीवन के बेहद कम दिन बचे हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने अपने पेशे के नियम डॉक्टरी गोपनीयता का पालन करते हुए इस बेहद नाजुक खबर को पूरी दुनिया से छिपाकर रखा.

फ्रीडम एट मिडनाइट का वो ऐतिहासिक खुलासा

प्रसिद्ध लेखक लारी कॉलिन्स और डोमिनिक लापिएर ने अपनी चर्चित किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है. किताब के अनुसार, जब जिन्ना अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, तब डॉ. पटेल उन्हें अपने पर्सनल केबिन में ले गए. डॉक्टर ने बेहद गंभीर लहजे में अपने दोस्त और मरीज जिन्ना को सच बताते हुए चेतावनी दी कि उनकी बीमारी अंतिम चरण में है. डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि यदि उन्होंने काम का बोझ तुरंत कम नहीं किया, आराम नहीं किया और सिगरेट-शराब से परहेज नहीं किया, तो वे एक या दो साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे.

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बंटवारे के लिए जिन्ना ने दांव पर लगाई जान

डॉक्टरों की इस गंभीर चेतावनी के बावजूद जिन्ना ने अपनी राजनीतिक जिद और अलग देश बनाने के अपने मिशन को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया. जिन्ना को अच्छी तरह पता था कि अगर उनकी इस लाइलाज बीमारी की भनक उनके विरोधियों या ब्रिटिश हुकूमत को लग गई, तो पाकिस्तान बनाने की उनकी मांग हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी. इसलिए उन्होंने अपनी गिरती सेहत और जान की परवाह न करते हुए दिन-रात एक कर दिया और बंटवारे के अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया.

बीमारी पता चलती तो रुक जाता विभाजन

भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने बाद में 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के लेखकों से बातचीत में स्वीकार किया था कि उन्हें जिन्ना की इस खतरनाक बीमारी का तिनका भर भी अहसास नहीं था. माउंटबेटन ने कहा था, "अगर मुझे जिन्ना की टीबी का सच पता होता, तो मैं सत्ता के हस्तांतरण को कुछ महीनों के लिए टाल देता. इसके बाद न जिन्ना रहते, न पाकिस्तान बनता और न ही भारत का बंटवारा होता. देश एकजुट रहता और बाद में दोनों देशों के बीच हुए तीन भयानक युद्धों को भी हमेशा के लिए टाला जा सकता था."

पहले से सांस की बीमारी से परेशान थे जिन्ना

जिन्ना का स्वास्थ्य इतिहास पहले से ही काफी कमजोर रहा था. वे बहुत ज्यादा सिगरेट पीने के आदी थे, जिससे उनके फेफड़े लगातार कमजोर होते जा रहे थे. इससे पहले वे बर्लिन में प्लूरिसी (फेफड़ों की झिल्लियों में सूजन) का इलाज करा चुके थे. वे बार-बार सांस के संक्रमण और गंभीर खांसी से पीड़ित होते थे. 1946 तक आते-आते उनकी शारीरिक हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, लेकिन उनके इस मेडिकल सीक्रेट के बारे में सिर्फ उनके बेहद करीबी लोगों और दोनों डॉक्टरों को ही जानकारी थी.





कौन थे वे दो पारसी डॉक्टर्स जिन्होंने छिपाया था राज?

जिन्ना का इलाज करने वाले डॉ. जल रतनजी पटेल का जन्म 1910 में हुआ था. वे बॉम्बे हाउस में टाटा संस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे थे और नौसेना में भी सेवाएं दी थीं. चिकित्सा क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1962 में 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया था. वहीं, दूसरे डॉक्टर जल धायभो-कू का क्लिनिक मुंबई के धोबी तलाव इलाके में स्थित था. पारसी समुदाय के लोग उन्हें भारत के शुरुआती रेडियोलॉजिस्टों में से एक मानते हैं. आखिरकार 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना और ठीक एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को टीबी के कारण जिन्ना का निधन हो गया.

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