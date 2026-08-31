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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?

IAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?

आईएएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958 के तहत राज्य के मुख्य सचिव को इस्तीफा सौंपते हैं. इसे विजिलेंस जांच और बॉन्ड क्लीयरेंस के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Aug 2026 05:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के हालिया इस्तीफे ने प्रशासनिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. पिछले कुछ वर्षों के भीतर केवल उत्तर प्रदेश में ही 13 आईएएस अधिकारी अपनी प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा को अलविदा कह चुके हैं. इनमें से नौ अधिकारियों ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस का रास्ता चुना, जबकि चार अफसरों ने अपने पद से सीधा इस्तीफा दिया है. लेकिन आईएएस का इस्तीफा इतनी आसानी से मंजूर नहीं किया जाता है, इसमें कई सारे पेंच हैं.

कौन से नियम के तहत होता है IAS का इस्तीफा?

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों का त्यागपत्र ऑल इंडिया सर्विसेज (Death-cum-Retirement Benefits) रूल्स, 1958 के तहत तय किया जाता है. नियम के अनुसार, कोई भी आईएएस अफसर अपनी व्यक्तिगत इच्छा, बेहतर अवसरों की तलाश या निजी वजहों से अपना पद छोड़ सकता है. हालांकि, इसके लिए अधिकारी को अपने लिखित त्यागपत्र में नौकरी छोड़ने का स्पष्ट कारण दर्ज करना अनिवार्य होता है. बिना वजह बताए या अस्पष्ट आधार पर दिए गए इस्तीफे को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता है.

राज्य के मुख्य सचिव से प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचती है फाइल?

इस्तीफा देने का प्रशासनिक तरीका बेहद व्यवस्थित और चरणबद्ध होता है. यदि अधिकारी अपने संबंधित राज्य कैडर में कार्यरत है, तो वह अपना लिखित त्यागपत्र राज्य के मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव को सौंपता है. यदि अफसर केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात है, तो उसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के सचिव को पत्र देना पड़ता है. इसके बाद राज्य सरकार अपनी अनुशंसा रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजती है. आईएएस अधिकारियों के इस्तीफे पर अंतिम मुहर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के प्रभारी मंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री द्वारा लगाई जाती है.

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IAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?

क्या विजिलेंस जांच और सरकारी बॉन्ड बन सकते हैं रुकावट?

इस्तीफा सौंपते ही अफसर को तुरंत राहत नहीं मिलती, बल्कि इसके बाद उनके पूरे सर्विस रिकॉर्ड की कड़ी जांच की जाती है. सबसे पहले यह देखा जाता है कि अधिकारी के खिलाफ कोई विजिलेंस या भ्रष्टाचार की जांच लंबित तो नहीं है. इसके अलावा, यदि अफसर ने विदेश में किसी उच्च शिक्षा, विशेष ट्रेनिंग या स्कॉलरशिप के लिए सरकार के साथ कोई सर्विस बॉन्ड साइन किया था, तो उसे पूरा करना जरूरी होता है. बॉन्ड की शर्तें पूरी न होने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है.

क्या आईएएस में भी होता है कोई नोटिस पीरियड?

आम तौर पर प्राइवेट कंपनियों या कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरियों में 30 से 90 दिनों का फिक्स नोटिस पीरियड लागू होता है, लेकिन आईएएस अधिकारियों के मामले में ऐसा कोई तय नोटिस पीरियड नहीं होता है. अधिकारी जब इस्तीफा सौंपता है, तो उसे तब तक अपने पद पर बने रहकर सरकारी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है जब तक केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं कर लेता है. विजिलेंस क्लीयरेंस, एनओसी और बकाये की कागजी कार्रवाई पूरी होने में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है.

किन परिस्थितियों में सरकार खारिज कर सकती है इस्तीफा?

नियमों के मुताबिक, यदि किसी अधिकारी पर गंभीर आपराधिक या प्रशासनिक जांच चल रही हो, तो सरकार उसका इस्तीफा खारिज कर सकती है. इसके अलावा, यदि कोई अफसर अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर तैनात है और उसकी जगह नया अधिकारी नियुक्त करने में समय लग रहा है, तब भी प्रक्रिया को रोका जा सकता है. हालांकि, DoPT के 1988 के एक सर्कुलर के अनुसार, यदि किसी अधिकारी का सेवा में रहने का मन नहीं है और उस पर कोई गंभीर आरोप नहीं हैं, तो उसे जबरन रोककर रखना उचित नहीं माना जाता है.


IAS के इस्तीफे का क्या है नियम, कितने दिन का होता है नोटिस पीरियड?

क्या इस्तीफा वापस लेकर दोबारा सेवा में लौटना संभव है?

कानूनी प्रावधानों के तहत जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस्तीफा औपचारिक रूप से मंजूर नहीं किया जाता, तब तक अधिकारी अपने आवेदन को लिखित रूप से वापस ले सकता है. जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी शाह फैसल का मामला इसका बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था, लेकिन लंबे समय तक लंबित रहने के बाद 2022 में अपना फैसला बदलकर पुनः सेवा में वापसी की. हालांकि, यदि कोई अधिकारी राजनीति में उतरने के मकसद से पद छोड़ता है, तो उसे इस्तीफा वापस लेने की अनुमति मिलना बेहद कठिन होता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 05:49 PM (IST)
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