बांग्लादेश में हिंदू पर्वों पर बंद हुई छुट्टियां, इसे लेकर क्या कहता है वहां का कानून

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों की नीति पर चिंता।

जन्माष्टमी जैसे कई पर्व अब वैकल्पिक अवकाश श्रेणी में शामिल।

विजयदशमी सामान्य छुट्टी पर, अन्य वैकल्पिक जिससे असंतुलन।

संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के बावजूद हिंदू संगठन भेदभाव महसूस करते।

Bangladesh Hindu Festival Holidays: जैसे-जैसे जन्माष्टमी और दूसरे हिंदू त्योहार नजदीक आ रहे हैं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के एक वर्ग के बीच सरकार की अवकाश नीति को लेकर चिंता बढ़ चुकी है. इस साल राष्ट्रव्यापी आम सार्वजनिक अवकाश में जन्माष्टमी को शामिल नहीं किए जाने के बाद विवाद और भी गहरा गया है. कथित तौर पर साल की शुरुआत में सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी, दुर्गा अष्टमी और बुद्ध पूर्णिमा सहित हिंदू त्योहारों को सामान्य अवकाश श्रेणी से हटा दिया गया था. आइए जानते हैं कि क्या बांग्लादेश ने हिंदू त्योहारों के लिए छुट्टियां को कानूनी रूप से पूरी तरह खत्म कर दिया है. जानें क्या कहता है वहां का कानून.

हिंदू त्योहार छुट्टियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

दी गई जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश का 2026 अवकाश कार्यक्रम सामान्य छुट्टी और वैकल्पिक छुट्टियों के बीच अंतर करती है. देश का सबसे बड़े हिंदू त्योहार दुर्गा पूजा को आधिकारिक अवकाश ढांचे से पूरी तरह से हटाया नहीं गया है. विजयदशमी को सामान्य सार्वजनिक अवकाश के रूप में शामिल रखा गया है.

इसी तरह जन्माष्टमी, सरस्वती पूजा और महालया जैसे त्योहार को वैकल्पिक अवकाश श्रेणी में रखा गया है. इस प्रणाली के तहत हिंदू समुदाय के सदस्य इन अवसर पर लागू नियम के मुताबिक छुट्टी ले सकते हैं. इसी के साथ सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान आमतौर पर काम करते रहते हैं.

इस वजह से नीति को हिंदू त्योहार की छुट्टी पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध के रूप में वर्णित करना सामान्य और वैकल्पिक छुट्टी के बीच अंतर को सटीक रूप से नहीं दर्शाता है.





बांग्लादेश का संविधान क्या कहता है?

धार्मिक छुट्टी पर बहस बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक समानता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से निकटता से जुड़ी हुई है. इस संदर्भ में जिन दो प्रावधानों की अक्सर चर्चा होती है वह हैं अनुच्छेद 8 और 12.

अनुच्छेद 8 देश की नीति के मूलभूत सिद्धांत को तय करता है. इनमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता शामिल हैं. धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत खास तौर से प्रासंगिक है जब चर्चा की जाती है कि राज्य अलग-अलग धार्मिक समुदाय से संबंधित नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है.

इस वजह से संवैधानिक ढांचा इस बात को पक्का करने के लिए एक जरूरी आधार देता है कि सरकारी नीति नागरिकों के खिलाफ उनके धर्म के कारण भेदभाव नहीं करती है.

अनुच्छेद 12 की भूमिका क्या है?

अनुच्छेद 12 खास तौर से धर्मनिरपेक्षता के कार्यान्वयन से जुड़ा है. यह सांप्रदायिकता और धार्मिक भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है. साथ ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है.

व्यावहारिक रूप से यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि नागरिकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए.

बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लिए इस संवैधानिक संरक्षण का मतलब है कि सरकार हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने या फिर अपने त्योहार मनाने से सिर्फ इस वजह से नहीं रोक सकती क्योंकि वह अल्पसंख्यक धर्म से संबंधित हैं.





क्या वैकल्पिक अवकाश का मतलब हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध है?

नहीं किसी त्योहार को वैकल्पिक अवकाश के रूप में वर्गीकृत करने का मतलब यह नहीं है कि त्योहार को प्रतिबंधित कर दिया गया है. एक वैकल्पिक अवकाश आमतौर पर पात्र कर्मचारी या फिर व्यक्तियों को निर्धारित नियम के तहत किसी खास धार्मिक अवसर के लिए छुट्टी लेने की अनुमति देता है. अंतर यह है कि उस दिन पूरी सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रूप से बंद नहीं होती.

यह भेद वर्तमान विवाद के केंद्र में है. सरकार यह तर्क दे सकती है कि धार्मिक आजादी सुरक्षित रहती है क्योंकि संबंधित समुदाय के सदस्य अपने त्योहार मना सकते हैं और साथ ही स्वीकृत छुट्टी का फायदा उठा सकते हैं.

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हिंदू संगठन का विरोध

बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने फिर भी इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है. सनातन जागरण मंच जैसे समूहों का यह तर्क है कि जरूरी हिंदू त्योहारों को वैकल्पिक श्रेणी में रखने से मुस्लिम बहुमत के बड़े त्योहार के लिए दी गई सामान्य छुट्टी की तुलना में असंतुलन पैदा होता है.

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