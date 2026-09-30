Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज0 विधायक और केवल एक सांसद, फिर कहां से पैसा कमाती है मायावती की बसपा?

0 विधायक और केवल एक सांसद, फिर कहां से पैसा कमाती है मायावती की बसपा?

संसद और विधानसभा में विधायकों-सांसदों की संख्या शून्य होने के बावजूद बसपा की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है. पार्टी मुख्य रूप से अपने करोड़ों के बैंक बैलेंस पर मिलने वाले ब्याज, अपनी आय से कामकाज चला रही है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Sep 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

संसद और विधानसभाओं में लगातार घटती सीटों के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अस्तित्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक के निधन के बाद पार्टी का विधानसभा में खाता खाली हो चुका है, जबकि राज्यसभा में भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद BSP का कोई प्रतिनिधि नहीं बचेगा. 1989 के बाद यह पहला मौका है जब दोनों सदनों में पार्टी पूरी तरह अनुपस्थित रहने की कगार पर है. इस राजनीतिक संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बिना किसी विधायक और सांसद के बसपा अपनी वित्तीय व्यवस्थाएं कैसे चला रही है और उसके पास फंड कहां से आ रहा है.

बपसा की वित्तीय मजबूती का रहस्य

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
इस ग्रह पर पेट्रोल का भंडार, वहां से पृथ्वी क्यों नहीं ला सकते यह ईंधन?
इस ग्रह पर पेट्रोल का भंडार, वहां से पृथ्वी क्यों नहीं ला सकते यह ईंधन?
जनरल नॉलेज
दुनिया के किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, भारत का कौन सा नंबर?
दुनिया के किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, भारत का कौन सा नंबर?
जनरल नॉलेज
चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह
चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह
जनरल नॉलेज
किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?
किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?

कांशीराम द्वारा 1984 में स्थापित बसपा का मूल सिद्धांत 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' रहा है. पार्टी ने दशकों तक उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में बड़ा राजनीतिक प्रभाव दिखाया है. हालांकि, पिछले एक दशक से पार्टी का जनाधार काफी कम हुआ है और 2027 के यूपी चुनाव से पहले उसके सामने वापसी की गंभीर चुनौती है. राजनीतिक जमीन खिसकने के बावजूद पार्टी की वित्तीय स्थिति आज भी बेहद मजबूत बनी हुई है. उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व शून्य होने के बाद भी बसपा ने एक साल के भीतर करीब 58.58 करोड़ रुपये की भारी आय दर्ज की है, जो कई क्षेत्रीय दलों से कहीं ज्यादा है.

20 हजार से अधिक के चंदे का गणित

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024-25 के दौरान देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों को कुल 11343 करोड़ रुपये का चंदा मिला. इसमें से 6648.563 करोड़ रुपये 20 हजार रुपये से अधिक मूल्य के बड़े चंदों के रूप में प्राप्त हुए थे. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बसपा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसे 20 हजार रुपये से अधिक का एक भी चंदा नहीं मिला है. पिछले दो दशकों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब बसपा ने 20 हजार से ऊपर के चंदे में शून्य राशि दिखाई है, जबकि इससे पहले वह ऐसे चंदों का विवरण लगातार देती आ रही थी.

यह भी पढ़ें: चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह


0 विधायक और केवल एक सांसद, फिर कहां से पैसा कमाती है मायावती की बसपा?

बसपा के पास कुल बैंक बैलेंस और संपत्ति का ब्योरा

चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2024 में बसपा का कुल फंड 739 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2025 तक घटकर 666 करोड़ रुपये रह गया. वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक पार्टी के पास 61.52 करोड़ रुपये की भौतिक संपत्ति दर्ज की गई. इस संपत्ति में पार्टी के कार्यालयों और इमारतों की कीमत 23.40 करोड़ रुपये, आवासीय फ्लैट और घरों का मूल्य 9.99 करोड़ रुपये, जमीन 1.76 करोड़ रुपये, फर्नीचर व फिक्स्ड आइटम 5.65 करोड़ रुपये तथा 13.30 करोड़ रुपये की गाड़ियां शामिल हैं. पार्टी ने अपने इस विशाल फंड को कुल 8 अलग-अलग बैंक खातों में सुरक्षित रखा है.

कमाई के प्रमुख जरिया और बैंकों से आता ब्याज

बसपा की सालाना आय का एक बड़ा हिस्सा बैंक में जमा एफडी पर मिलने वाले ब्याज से आता है. वर्ष 2024-25 में पार्टी को कुल 58.58 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिसमें से 46.28 करोड़ रुपये केवल बैंक खातों में जमा पैसों के ब्याज से मिले. इसके अलावा, सदस्यता शुल्क के जरिए पार्टी को 12.30 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जो बीते वर्ष (26.59 करोड़ रुपये) की तुलना में कम है. वहीं, कुछ पुरानी संपत्तियों को बेचने से पार्टी ने 1.41 करोड़ रुपये जुटाए. बसपा की नीति के तहत वह बड़े कॉरपोरेट घरानों के बजाय कार्यकर्ताओं से मिलने वाले छोटे योगदान और मेंबरशिप फीस को ही अपनी ताकत मानती है.

सालाना खर्च और आमदनी 

वर्ष 2024-25 के दौरान बसपा ने अपनी आय से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया. चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट बताती है कि इस अवधि में पार्टी ने विभिन्न चुनावों में कुल 84.46 करोड़ रुपये का खर्च किया. पार्टी के नियमित कामकाज और सामान्य व्यवस्थाओं पर 21.04 करोड़ रुपये तथा अन्य विविध मदों में 64 लाख रुपये खर्च हुए. इस प्रकार साल भर में बसपा का कुल खर्च 106 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. आमदनी (58.58 करोड़ रुपये) की तुलना में 47.71 करोड़ रुपये अधिक खर्च होने के कारण पार्टी के कुल कॉर्पस फंड में गिरावट दर्ज की गई है.


0 विधायक और केवल एक सांसद, फिर कहां से पैसा कमाती है मायावती की बसपा?

फंड जुटाने की रणनीति 

मायावती हमेशा से यह तर्क देती रही हैं कि कॉरपोरेट फंडिंग से दूर रहकर ही वंचितों के हितों की बात की जा सकती है. इसी रणनीति के तहत जब देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक फंडिंग का दौर चला, तब बसपा ने इससे पूरी तरह दूरी बनाए रखी और शून्य रुपये की प्राप्ति दिखाई. पार्टी का मुख्य वित्तीय ढांचा अपने निष्ठावान समर्थकों के 5-10 रुपये के छोटे चंदे, सदस्यता अभियान और अपने मजबूत बैंक बैलेंस पर मिलने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज पर ही टिका हुआ है. हालांकि, विरोधी दल अक्सर टिकट वितरण में रकम के लेन-देन का आरोप लगाते हैं, जिसे बसपा सिरे से खारिज करती रही है.

यह भी पढ़ें: दुनिया के किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, भारत का कौन सा नंबर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Mayawati BSP BSP Income Sources
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
इस ग्रह पर पेट्रोल का भंडार, वहां से पृथ्वी क्यों नहीं ला सकते यह ईंधन?
इस ग्रह पर पेट्रोल का भंडार, वहां से पृथ्वी क्यों नहीं ला सकते यह ईंधन?
जनरल नॉलेज
दुनिया के किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, भारत का कौन सा नंबर?
दुनिया के किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा छुट्टियां, भारत का कौन सा नंबर?
जनरल नॉलेज
चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह
चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह
जनरल नॉलेज
किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?
किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
परिमल नथवानी: झारखंड में कांग्रेस को चखाया, अब सपा उनके बेटे को भेज रही राज्यसभा
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
स्पोर्ट्स
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget