जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व ADC और सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश के रूप में मशहूर मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने हाल ही में भारतीय सेना से समय से पहले रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया है. उनके इस अचानक फैसले के बाद इंटरनेट पर उनके निजी जीवन और शादी को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ने लगीं. सोशल मीडिया पर एक अज्ञात महिला और छोटे बच्चे के साथ उनकी एक तस्वीर इतनी तेजी से वायरल हुई कि लोगों ने उन्हें शादीशुदा और कई शादियों वाला तक घोषित कर दिया.

यह पूरा मामला तब बेहद गंभीर और परेशान करने वाला बन गया, जब यह फोटो किसी अनजान शख्स ने सीधे मेजर ऋषभ की मां को व्हाट्सएप पर भेज दी. जब मां के पास बिना किसी सच या जानकारी के यह फोटो पहुंची तो परिवार में खलबली मच गई. आखिरकार अब मेजर ऋषभ ने खुद सामने आकर अपने अचानक रिटायरमेंट और इस बड़ी शादीशुदा कंट्रोवर्सी पर से पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी है.

पोडकास्ट में बताई पूरी बात

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने एक पोडकास्ट इन सभी अफवाहों पर खुलकर बातचीत की. उन्होंने दुखी मन से कहा कि सोशल मीडिया ने उनके निजी जीवन का एक अलग ही और पूरी तरह से झूठा वर्जन तैयार कर दिया है. इंटरनेट पर लोग उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं. मेजर ऋषभ ने कहा, लोग कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं. कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मेरी कई पत्नियां हैं और मेरे कई महिलाओं से संबंध हैं. यहां तक कि मुझ पर धोखा देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. मेजर ने साफ किया कि सेना में काम करने के दौरान हमारी बेहद सख्त पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड जांच होती है, फिर भी लोग बिना सोचे-समझे ऐसी बातें फैला रहे हैं.

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जब मां के पास पहुंचा अनजान महिला का फोटो

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उस चौंकाने वाले किस्से का जिक्र किया, जिसके कारण उनकी मां गहरे तनाव में आ गई थीं. मेजर ऋषभ ने बताया, मैं उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के साथ बेहद महत्वपूर्ण ड्यूटी पर तैनात था. तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी मां को एक फोटो भेजी, जिसमें मैं एक लड़की और उसकी गोद में दिख रहे एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा था.

फोटो भेजने वाले ने कोई जानकारी नहीं दी थी कि वह लड़की कौन है, जिसके कारण उनकी मां घबरा गईं. उन्होंने तुरंत वह फोटो मेजर ऋषभ को फॉरवर्ड की. मेजर ने कहा, राष्ट्रपति जी के साथ खड़े होने के दौरान जैसे ही मैंने वह मैसेज देखा, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया. मैंने तुरंत मां को फोन मिलाकर स्थिति संभाली. मुझे बाहरी लोगों की बकवास से फर्क नहीं पड़ता, पर जब मेरे माता-पिता इन अफवाहों के कारण परेशान होते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है.

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