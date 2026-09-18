गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो

जब बीवी-बच्चे के साथ दिखे थे मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, मां के पास पहुंचा था फोटो

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व ADC मेजर ऋषभ सिंह संब्याल के सेना से इस्तीफे के बाद उनकी शादी और बीवी-बच्चों के दावों वाली वायरल तस्वीरों का सच आया सामने, जानिए आखिर क्यों वायरल हुई थी वो फोटो.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 18 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व ADC और सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश के रूप में मशहूर मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने हाल ही में भारतीय सेना से समय से पहले रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया है. उनके इस अचानक फैसले के बाद इंटरनेट पर उनके निजी जीवन और शादी को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ने लगीं. सोशल मीडिया पर एक अज्ञात महिला और छोटे बच्चे के साथ उनकी एक तस्वीर इतनी तेजी से वायरल हुई कि लोगों ने उन्हें शादीशुदा और कई शादियों वाला तक घोषित कर दिया.

यह पूरा मामला तब बेहद गंभीर और परेशान करने वाला बन गया, जब यह फोटो किसी अनजान शख्स ने सीधे मेजर ऋषभ की मां को व्हाट्सएप पर भेज दी. जब मां के पास बिना किसी सच या जानकारी के यह फोटो पहुंची तो परिवार में खलबली मच गई. आखिरकार अब मेजर ऋषभ ने खुद सामने आकर अपने अचानक रिटायरमेंट और इस बड़ी शादीशुदा कंट्रोवर्सी पर से पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी है.

पोडकास्ट में बताई पूरी बात

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल ने एक पोडकास्ट इन सभी अफवाहों पर खुलकर बातचीत की. उन्होंने दुखी मन से कहा कि सोशल मीडिया ने उनके निजी जीवन का एक अलग ही और पूरी तरह से झूठा वर्जन तैयार कर दिया है. इंटरनेट पर लोग उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं. मेजर ऋषभ ने कहा, लोग कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं. कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मेरी कई पत्नियां हैं और मेरे कई महिलाओं से संबंध हैं. यहां तक कि मुझ पर धोखा देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं. मेजर ने साफ किया कि सेना में काम करने के दौरान हमारी बेहद सख्त पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड जांच होती है, फिर भी लोग बिना सोचे-समझे ऐसी बातें फैला रहे हैं.

यह भी पढ़ें: भारत के इस राज्य में 450 रुपये किलो बिक रही चीनी, जानें वजह

जब मां के पास पहुंचा अनजान महिला का फोटो

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उस चौंकाने वाले किस्से का जिक्र किया, जिसके कारण उनकी मां गहरे तनाव में आ गई थीं. मेजर ऋषभ ने बताया, मैं उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के साथ बेहद महत्वपूर्ण ड्यूटी पर तैनात था. तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी मां को एक फोटो भेजी, जिसमें मैं एक लड़की और उसकी गोद में दिख रहे एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा था. 

फोटो भेजने वाले ने कोई जानकारी नहीं दी थी कि वह लड़की कौन है, जिसके कारण उनकी मां घबरा गईं. उन्होंने तुरंत वह फोटो मेजर ऋषभ को फॉरवर्ड की. मेजर ने कहा, राष्ट्रपति जी के साथ खड़े होने के दौरान जैसे ही मैंने वह मैसेज देखा, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया. मैंने तुरंत मां को फोन मिलाकर स्थिति संभाली. मुझे बाहरी लोगों की बकवास से फर्क नहीं पड़ता, पर जब मेरे माता-पिता इन अफवाहों के कारण परेशान होते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है. 

यह भी पढ़ें: क्या धर्मपरिवर्तन के बाद भी ले सकते हैं एसटी दर्जे के लाभ? जानें नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Major Rishabh Singh Sambyal Rishabh Singh Sambyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
किस शाही परिवार से आती हैं भाग्यश्री, उनके पास कितनी दौलत?
जनरल नॉलेज
10 साल में किन पार्टियों से छिना चुनाव चिह्न, TMC केस के बीच जानें नाम?
10 साल में किन पार्टियों से छिना चुनाव चिह्न, TMC केस के बीच जानें नाम?
जनरल नॉलेज
एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित
एक इंसान कितने लोगों की जिंदगी बचा सकता है? जानें अंगदान का पूरा गणित
जनरल नॉलेज
कौन सा अंग किसे मिलेगा, यह कौन तय करता है? जानें ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया
कौन सा अंग किसे मिलेगा, यह कौन तय करता है? जानें ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
बॉलीवुड
'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं
'10 साल से गिड़गिड़ा रहा हूं, पर क्रेडिट नहीं मिला', अमाल मलिक का ने कहा- शर्म की बात है
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
Home Tips
Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव
निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget