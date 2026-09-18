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भारत के इस राज्य में 450 रुपये किलो बिक रही चीनी, जानें वजह

मणिपुर के पहाड़ी जिलों में जारी हिंसक जातीय संघर्ष और हाईवे पर भारी नाकेबंदी के चलते राशन की भारी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से वहां चीनी 400 से 450 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 18 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में इन दिनों रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदना आम लोगों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रह गया है. यहां कई हफ्तों से जारी हाईवे नाकेबंदी की वजह से जरूरी सामान की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. हालत यह हो गई है कि यहां चीनी 450 रुपये प्रति किलो तक के भाव में बिक रही है, जो सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है. सिर्फ चीनी ही नहीं, पेट्रोल, एलपीजी सिलेंडर और चावल जैसी जरूरी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं.

क्यों बढ़े हैं इतने ज्यादा दाम?

मणिपुर के कांगकोकपी जिले में यह संकट नागा समूह द्वारा लगाई गई हाईवे नाकाबंदी की वजह से पैदा हुआ है. यह इलाका मुख्य तौर पर दो बड़े नेशनल हाईवे NH-2 और NH-37 पर निर्भर करता है, जो इसे इंफाल, नागालैंड के दीमापुर और असम से जोड़ते हैं. जब इन दोनों हाईवे पर नाकाबंदी लगा दी गई, तो ट्रकों के जरिए आने वाला जरूरी सामान इस पहाड़ी इलाके तक पहुंचना पूरी तरह बंद हो गया, जिसके बाद वहां के स्थानीय बाजार में हर चीज की भारी कमी हो गई. 

नाकेबंदी के पीछे की असली वजह

यह ताजा नाकेबंदी मई 2026 में शुरू हुई, जब कांगकोकपी इलाके में तीन थाडौ समुदाय के पादरियों की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया था. इसके बाद कुकी और नागा समुदायों के बीच पहले से चला आ रहा जातीय टकराव और गहरा गया, जिससे हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया. मणिपुर में यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव की वजह से इन्हीं दो हाईवे पर नाकाबंदी लगती रही, जिसका खामियाजा हर बार आम जनता को भुगतना पड़ा है. 

किन-किन चीजों के बढ़े दाम?

चीनी के अलावा इस इलाके में पेट्रोल करीब 250 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है, जबकी एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को 5,000 से 6,000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं. चावल की 50 किलो की बोरी भी करीब 3,000 रुपये तक में बिक रही है, जो सामान्य दिनों के दाम से कई गुना ज्यादा है. एलपीजी सिलेंडर न मिल पाने की वजह से कई परिवार अब लकड़ी जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिदंगी और भी मुश्किल हो गई है. 

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प्रशासन की तरफ से क्या हो रहा प्रयास?

स्थानीय संगठनों और सिविल सोसाइटी समूहों ने केंद्र और राज्य सरकार से बार-बार अपील की है कि हाईवे को जल्द से जल्द नाकेबंदी से मुक्त कराया जाए, ताकि जरूरी सामान की सप्लाई फिर से शुरू हो सके. सुरक्षा बलों की मदद से कुछ सीमित मात्रा में ट्रकों को सुरक्षा घेरे में भेजने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन यह सप्लाई पूरे इलाके की जरूरत के हिसाब से अब भी नाकाफी साबित हो रही है, जिसकी वजह से चीनी के दाम अब भी बेहद ऊंचे बने हुए हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Manipur Sugar Price
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