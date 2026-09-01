लियोनल मेसी को कितनी मिलेगी पेंशन? रकम जानकर उड़ेंगे होश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संन्यास पर मेसी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी।

वह इंटर मियामी से 2028 तक $2.8 करोड़ सालाना कमाएंगे।

विज्ञापन, निवेश से $8 करोड़ वार्षिक आय, $1.1 अरब नेटवर्थ।

Lionel Messi Retirement: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने सोमवार 31 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. मेसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से दूर जाने के अपने फैसले का संकेत दिया है. हालांकि इसका मतलब उनके फुटबॉल करियर का अंत नहीं है. उम्मीद है कि मेसी इंटर मियामी के लिए क्लब फुटबॉल खेलना जारी रखेंगे. यहां उनका मौजूदा अनुबंध 2028 सीजन तक चलेगा. तो अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति के बाद फुटबॉल सुपरस्टार को कितनी पेंशन मिलेगी? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

मेसी को कोई पेंशन नहीं?

इसका आसान सा जवाब है, शून्य. लियोनेल मेसी को सरकारी या फिर आधिकारिक पेंशन सिर्फ इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है. ऐसी कोई भी सामान्य प्रणाली नहीं है जो फुटबॉल खिलाड़ियों या फिर दूसरे प्रमुख पेशेवर खेल सितारों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से रिटायर होने पर मासिक पेंशन प्रदान करती हो.

इसके बजाय मेसी की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय स्थिति काफी हद तक उनके क्लब अनुबंध, कमर्शियल समझौते, निवेश और व्यावसायिक हितों पर निर्भर करेगी.





मेसी इंटर मियामी से कमाई जारी रखेंगे

मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है लेकिन जरूरी नहीं कि उन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया हो. वह इंटर मियामी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे. इसका अनुबंध 2028 सीजन तक बढ़ेगा.

एमएलएस प्लेयर्स एसोसिएशन के मौजूद रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लब से मेसी का गारंटीशुदा वार्षिक मुआवजा लगभग 28.33 मिलियन डॉलर है. यह लगभग ₹238 करोड़ के बराबर होता है. उनका निश्चित आधार वेतन लगभग 25 मिलियन डॉलर या लगभग ₹210 करोड़. इसमें अतिरिक्त गारंटीशुदा कमाई मार्केटिंग, बोनस और अन्य भत्तों के जरिए से आती है.

ऐप्पल टीवी डील एक और बड़ा इनकम स्रोत जोड़ती है

इंटर मियामी के साथ मेसी की वित्तीय व्यवस्था उनके नियमित वेतन से काफी ज्यादा है. ऐप्पल के एमएलएस सीजन पास के लिए नए अंतरराष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन से उत्पन्न राजस्व का एक हिस्सा कथित तौर पर मेसी से जुड़ा हुआ है. यह संभावित रूप से प्रदान की गई जानकारी के मुताबिक सालाना लगभग 50 मिलियन डॉलर देता है.





एडीडास से भी होती है कमाई

मेसी ने एडीडास के साथ लंबे समय से साझेदारी बनाए रखी है. यह इनकम का एक दूसरा बड़ा स्रोत है. कथित तौर पर उनकी व्यावसायिक व्यवस्था में लगभग 25 मिलियन डॉलर का वार्षिक भुगतान शामिल है. इसी के साथ माल और जर्सी की बिक्री से जुड़ा एक हिस्सा भी शामिल है. इसका मतलब यह है कि भले ही मेसी अंत में फुटबॉल खेलने पूरी तरह से बंद कर दे लेकिन व्यावसायिक समझौते से पर्याप्त इनकम होती रहेगी.

मेसी की कुल सालाना कमाई 80 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है

इंटर मियामी के सह मालिक जॉर्ज मास ने पहले संकेत दिया था कि मेसी की अलग-अलग व्यवस्थाओं से कुल वार्षिक कमाई लगभग 70 मिलियन डॉलर से 80 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है. यह लगभग 585 करोड़ से 670 करोड़ के बराबर है.

यह आंकड़ा उनके मूल फुटबॉल वेतन से काफी ज्यादा है. इसमें क्लब मुआवजा, कमर्शियल व्यवस्था, प्रयोजन संबंधित इनकम और मेजर लीग सॉकर में उनकी उपस्थिति से जुड़े दूसरे राजस्व शामिल हो सकते हैं.

उनकी नेटवर्थ पहले से ही अरबपति क्षेत्र में

मेसी की वित्तीय स्थिति पेंशन पर निर्भर नहीं है. फोर्ब्स द्वारा मौजूद कराए गए आंकड़ों के मुताबिक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1.1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9200 करोड़ है. फुटबॉल के बाहर भी उनके निवेश और व्यावसायिक हित हैं. इसमें एमआईएम होटल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और रियल एस्टेट होल्डिंग्स शामिल हैं. चाहे वे फुटबॉल पिच पर बने रहें या फिर नहीं, यह संपत्ति धन उत्पन्न करना जारी रख सकती हैं.

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इंटर मियामी ओनरशिप का अवसर

शायद मेसी की इंटर मियामी व्यवस्था का सबसे जरूरी हिस्सा इक्विटी का अवसर है. उनके अनुबंध में कथित तौर पर मेजर लीग सॉकर में प्रवेश से जुड़े पारंपरिक विस्तार शुल्क का भुगतान किए बिना अपने खेल करियर के बाद क्लब में स्वामित्व हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला प्रावधान शामिल है.

रिपोर्ट के मुताबिक मेसी के आने के बाद से इंटर मियामी का मूल्यांकन बढ़ गया है और 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है. अगर मेसी क्लब में हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं तो निवेश उनकी दीर्घकालिक संपत्ति का एक जरूरी घटक बन सकता है.

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