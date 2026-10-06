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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअपने स्वतंत्रता दिवस पर 12 मशाल क्यों जलाता है इजरायल? जानें इतिहास

अपने स्वतंत्रता दिवस पर 12 मशाल क्यों जलाता है इजरायल? जानें इतिहास

इजरायल के स्वतंत्रता दिवस पर 12 मशालें जलाए जाने का रिवाज है. इस बार भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार और पीएम मोदी को इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने का विशेष राष्ट्रीय निमंत्रण दिया गया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार का निमंत्रण बेहद चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्लाईदुबई के साहसी भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को इसमें शामिल होने का खास न्योता भेजा है. इजरायल में आजादी के जश्न की आधिकारिक शुरुआत 'सेलेब्रिटी लाइटिंग ऑफ फ्लेम' नाम के एक विशेष दीपोत्सव कार्यक्रम से होती है, जिसे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है. यह राष्ट्रीय पर्व सिर्फ एक राजनीतिक आजादी का दिन नहीं है, बल्कि यह यहूदी समुदाय के दो हजार साल पुराने लंबे संघर्ष और उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा एक पवित्र ऐतिहासिक आयोजन है.

हिब्रू पंचांग के हिसाब से बदलती रहती है आजादी की तारीख

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ब्रिटिश हुकूमत के खत्म होते ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को तेल अवीव शहर से इजरायल राष्ट्र के गठन की घोषणा की थी. हालांकि, इजरायल अपनी आजादी का जश्न अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बजाए हिब्रू पंचांग की 5 इयार तिथि के अनुसार मनाता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में हर साल इजरायल के स्वतंत्रता दिवस की तारीख बदल जाती है. उदाहरण के लिए यह पर्व वर्ष 2026 में 21 अप्रैल को मनाया गया, जबकि आने वाले साल 2027 में यह 11 मई को और साल 2028 में 1 मई को आयोजित होगा.

कैसे बना इजराइल?

आधुनिक इजरायल बनने से पहले यह पूरा भूभाग 'ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन' के रूप में जाना जाता था और इस पर अंग्रेजों का शासन था. 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जब दुनिया भर में यहूदियों पर अत्याचार बढ़े, तब एक अलग यहूदी देश बनाने के लिए जायोनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ. द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी होलोकॉस्ट के बाद जब स्थिति काफी बिगड़ने लगी, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके को अरब और यहूदी दो अलग राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा. यहूदी इस बंटवारे पर सहमत थे, लेकिन अरब देशों के विरोध के कारण इजरायल के एलान के तुरंत बाद पहला अरब-इजरायल युद्ध छिड़ गया था.

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अपने स्वतंत्रता दिवस पर 12 मशाल क्यों जलाता है इजरायल? जानें इतिहास

माउंट हर्जल पर 12 मशालें जलाने की अनोखी परंपरा

इजरायल के स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत येरुशलम में स्थित माउंट हर्जल पर 12 प्रतीकात्मक मशालें जलाकर की जाती है. वर्ष 1950 में शुरू हुई इस गौरवशाली परंपरा को हाल ही में 76 साल पूरे हुए हैं. यह समारोह 'योम हाजिकारोन' यानी देश के शहीदों और आतंकवादी हमलों में मारे गए नागरिकों के स्मारक दिवस के समापन और आजादी के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. समारोह में जलाई जाने वाली 12 मशालें प्राचीन इजरायल की 12 ऐतिहासिक जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो देश की अटूट एकता और समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं.

मशाल प्रज्ज्वलित करने वाले व्यक्तियों का चयन और सम्मान

इस राष्ट्रीय समारोह में मशाल जलाने का अवसर केवल उन्हीं नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या मानवीय क्षेत्रों में असाधारण काम किया हो. नामांकित व्यक्ति एक-एक करके मंच पर आते हैं, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं और फिर पूरे सम्मान के साथ अपनी मशाल जलाते हैं. इस पवित्र मंच पर किसी विदेशी नागरिक या वैश्विक नेता को आमंत्रित करना इजरायल का सर्वोच्च नागरिक और कूटनीतिक सम्मान माना जाता है.

कैप्टन स्मित मच्छार के अदम्य साहस को इजरायल का सलाम

हाल ही में फ्लाईदुबई एयरलाइंस के एक विमान में सह-पायलट ने उड़ान के दौरान विमान को क्रैश करने की खतरनाक कोशिश की थी. इस विमान को मुख्य पायलट के रूप में उड़ा रहे भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार ने अपनी जान की बाजी लगाकर विमान का नियंत्रण संभाला और उसमें सवार ज्यादातर इजराइली यात्रियों की जान बचा ली. कैप्टन स्मित के इस ऐतिहासिक पराक्रम की पूरी दुनिया में तारीफ हुई. पीएम नेतन्याहू ने उन्हें भारत, इजरायल और पूरी दुनिया का असली नायक बताते हुए स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य मंच से मशाल प्रज्ज्वलित करने का न्योता दिया है.


अपने स्वतंत्रता दिवस पर 12 मशाल क्यों जलाता है इजरायल? जानें इतिहास

पीएम मोदी को भी आमंत्रण

कैप्टन स्मित के साथ-साथ इजराइली प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस गरिमामयी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है. नेतन्याहू का मानना है कि भारतीय पायलट का यह अदम्य साहस भारत और इजरायल के बीच अटूट रिश्तों और इंसानियत की एक मिसाल है. इजरायल में किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को इस प्रतिष्ठित मशाल समारोह का हिस्सा बनने के लिए बुलाना दोनों देशों की प्रगाढ़ कूटनीतिक और सामरिक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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