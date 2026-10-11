अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश न माने तो क्या होगा,क्या है प्रावधान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुप्रीम कोर्ट आदेश न मानने पर संवैधानिक स्थिति क्या होती?

सुप्रीम कोर्ट आदेश सभी पर संवैधानिक रूप से बाध्यकारी होते हैं।

जानबूझकर आदेश न मानने पर अवमानना, जेल/जुर्माना हो सकता।

सरकार आदेश नहीं टाल सकती, केवल संवैधानिक कानून बनाएगी।

CJP Jantar Mantar Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने सुबह 10:00 बजे जंतर मंतर तक एक और मार्च निकालने की घोषणा की. पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी है. इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठता है कि क्या हो अगर केंद्र या फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार कर दे? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाध्यकारी क्यों होते हैं?

सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसके फसलों का संवैधानिक महत्व है. संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है. अनुच्छेद 144 सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट की मदद में काम करने की अपेक्षा करता है. यह प्रावधान मिलकर कोर्ट के अधिकार और संबंधित अधिकारियों के लिए इसके फैसलों का सम्मान करने के दायित्व को मजबूत करते हैं.

हालांकि अनुच्छेद 141 खास तौर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून से जुड़ा हुआ है. इसे हर व्यक्तिगत निर्देश के अनुपालन को कंट्रोल करने वाले एकमात्र प्रावधान के रूप में नहीं समझ जाना चाहिए. किसी खास आदेश का कानूनी प्रभाव उसके शब्दों, शामिल पक्षों और लागू कानून पर निर्भर करता है.





सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्तियां हैं?

अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में स्थापित करता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है. अनुच्छेद 142 कोर्ट को संवैधानिक ढांचे के अधीन रहते हुए अपने समकक्ष मामलों में पूरा न्याय करने के लिए डिक्री पारित करने और आदेश देने का अधिकार देता है.

यह प्रावधान कोर्ट को अपने अधिकार की रक्षा करने और इस बात को पक्का करने में मदद करते हैं कि उसके निर्देश सार्थक हों. अगर कोई सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक अधिकारी जानबूझकर किसी बाध्यकारी आदेश को अनदेखा करता है तो कोर्ट इस बात की जांच कर सकता है कि क्या यह आचरण अब मानना के दायरे में आता है और यह तय कर सकता है कि कानूनी रूप से क्या कार्रवाई उचित है.





कोर्ट की अवमानना क्या है?

कोर्ट के अवमानना अधिनियम 1971 नागरिक और आपराधिक अवमानना के बीच अंतर करता है. सिविल अवमानना में अदालत के किसी फैसले, आदेश, निर्देश, रिट या फिर दूसरी भीम की जानबूझकर की गई नाफरमानी और साथ ही अदालत को किए गए किसी वादे का जानबूझकर उल्लंघन करना शामिल है.

यहां पर फर्क इस वजह से जरूरी है क्योंकि आदेश को लागू करने में हुई देरी या फिर विफलता अपने आप में अवमानना नहीं मानी जाती. अदालत यह देख सकती है कि क्या आदेश साफ था, क्या संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी थी, क्या इसका पालन मुमकिन था और क्या नाफरमानी जानबूझकर की गई थी.

क्या अधिकारियों को जेल या जुर्माना हो सकता है?

कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 12 के तहत अवमानना के लिए 6 महीने तक की साधारण कैद,‌₹2000 तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं.

जिम्मेदारी हालात और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका पर निर्भर होती है. सिर्फ सीनियर होने से ही कोई अधिकारी अपने आप दोषी नहीं हो जाता. अदालत संबंधित अधिकारियों से आदेश का पालन न करने की वजह पूछ सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दे सकती है.

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क्या सरकार कानून बदल सकती है?

सरकार सिर्फ इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वह फैसले से सहमत नहीं है. फैसले के आधार पर विधायिका कानूनी ढांचे को बदलने के लिए नया कानून बना सकती है या फिर मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है. ऐसे कानून को संविधान का पालन करना होगा और वह किसी संवैधानिक उपाय के जरिए अदालत के बाध्यकारी फैसले को रद्द नहीं कर सकता.

जब तक आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती, उसमें बदलाव नहीं किया जाता या फिर उसे कानूनी तौर पर हटाया नहीं जाता तब तक संबंधित अधिकारियों को उसका पालन करना ही होगा.

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