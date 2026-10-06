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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है नियम?

क्या प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है नियम?

India Alliance March: इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकालने जा रहा है. आइए जानते हैं कि क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है या नहीं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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  • इंडिया गठबंधन मार्च के दौरान सांसदों की गिरफ्तारी पर उठा सवाल।
  • सांसदों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट, आपराधिक मामलों में नहीं।
  • विरोध प्रदर्शन में अपराध होने पर पुलिस सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है।
  • संसद परिसर में गिरफ्तारी हेतु अध्यक्ष/सभापति की अनुमति आवश्यक होती है।

India Alliance March: इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकालने का फैसला किया है. इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार 6 अक्टूबर को नई दिल्ली के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सुबह 8:00 बजे से ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. 

इस राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा कानूनी सवाल उठता है. क्या पुलिस विरोध कर रहे सांसदों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब. 

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क्या सांसदों को गिरफ्तारी से छूट मिलती है? 

सांसदों को संसदीय क्षेत्र से जुड़े एक तय समय के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है. यह सुरक्षा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले शुरू होती है, पूरे सत्र के दौरान बनी रहती है और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक लागू रहती है. 

हालांकि यह सुरक्षा आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होती. अगर किसी सांसद पर आपराधिक अपराध का आरोप है तो सिविल गिरफ्तारी से जुड़ी संसदीय विशेषाधिकार की सुविधा पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकती है. इस वजह से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाला कोई सांसद सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार होने से नहीं बच सकता कि वह मौजूदा सांसद है. 


क्या प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है नियम?

क्या पुलिस विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है? 

अगर विरोध प्रदर्शन में कोई आपराधिक अपराध, हिंसा, कानून व्यवस्था में बाधा या फिर कोई दूसरा संज्ञेय अपराध शामिल है तो पुलिस इसमें शामिल सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. 

ठीक इसी तरह अगर अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू किया है तो नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा सकता है. सिर्फ इस वजह से कि कोई व्यक्ति सांसद है पुलिस को इन नियमों को लागू करने से नहीं रोका जा सकता.

अगर सांसद संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करें तो क्या होगा?

विरोध प्रदर्शन कहां हो रहा है इसके आधार पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं. अगर सांसद किसी सार्वजनिक सड़क या फिर संसद परिसर के बाहर किसी दूसरी जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े सामान्य कानून लागू हो सकते हैं. 

जहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू है वहां नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में ले सकती है. इस वजह से अगर सांसदों का प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था, अपराधिक अपराध या फिर दूसरे उल्लंघनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के दायरे में आता है तो संसद के बाहर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है.

संसद परिसर के अंदर क्या होता है? 

संसद भवन परिसर संबंधित सदन के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है. पुलिस संसदीय प्रक्रिया का पालन किए बिना और अनुमति लिए बिना संसदीय परिसर में जाकर किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकती या फिर कानूनी समन नहीं दे सकती. यह सुरक्षा सांसदों को आपराधिक कानून से सामान्य छूट देने के बजाय संसद के विशेषाधिकार और कामकाज से जुड़ी है.


क्या प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है नियम?

अध्यक्ष या सभापति को सूचित करना जरूरी 

संसदीय प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के लिए यह भी जरूरी है कि जब किसी सांसद को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए तो वह संबंधित पीठासीन अधिकारी को सूचित करें. 

अगर संसद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस या फिर संबंधित एजेंसी को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को इसकी जानकारी देनी होगी. इस जानकारी में गिरफ्तारी की वजह और उस जगह के बारे में बताना शामिल होना चाहिए जहां सांसद को रखा गया है.

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मुख्य नियम क्या है? 

मुख्य अंतर संसदीय विशेषाधिकार और सामान्य कानूनी छूट के बीच है. सांसदों को उनकी संवैधानिक भूमिका की वजह से कुछ सुरक्षा मिलती है लेकिन ये सुरक्षा उन्हें आपराधिक कानून से ऊपर नहीं रखती. सार्वजनिक सड़क पर शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहा कोई सांसद पुलिस कार्रवाई से पूरी छूट का दावा नहीं कर सकता.  इसी के साथ किसी मौजूदा सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस को लागू कानूनी और संसदीय प्रक्रिया का पालन करना होगा.

यह भी पढ़ें: क्या ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट निलंबित कर सकता है, जान लीजिए कानून?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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