क्या प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंडिया गठबंधन मार्च के दौरान सांसदों की गिरफ्तारी पर उठा सवाल।

सांसदों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट, आपराधिक मामलों में नहीं।

विरोध प्रदर्शन में अपराध होने पर पुलिस सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है।

संसद परिसर में गिरफ्तारी हेतु अध्यक्ष/सभापति की अनुमति आवश्यक होती है।

India Alliance March: इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकालने का फैसला किया है. इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार 6 अक्टूबर को नई दिल्ली के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सुबह 8:00 बजे से ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

इस राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा कानूनी सवाल उठता है. क्या पुलिस विरोध कर रहे सांसदों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या सांसदों को गिरफ्तारी से छूट मिलती है?

सांसदों को संसदीय क्षेत्र से जुड़े एक तय समय के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है. यह सुरक्षा सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले शुरू होती है, पूरे सत्र के दौरान बनी रहती है और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक लागू रहती है.

हालांकि यह सुरक्षा आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होती. अगर किसी सांसद पर आपराधिक अपराध का आरोप है तो सिविल गिरफ्तारी से जुड़ी संसदीय विशेषाधिकार की सुविधा पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोकती है. इस वजह से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाला कोई सांसद सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार होने से नहीं बच सकता कि वह मौजूदा सांसद है.





क्या पुलिस विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों को गिरफ्तार कर सकती है?

अगर विरोध प्रदर्शन में कोई आपराधिक अपराध, हिंसा, कानून व्यवस्था में बाधा या फिर कोई दूसरा संज्ञेय अपराध शामिल है तो पुलिस इसमें शामिल सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

ठीक इसी तरह अगर अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू किया है तो नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा सकता है. सिर्फ इस वजह से कि कोई व्यक्ति सांसद है पुलिस को इन नियमों को लागू करने से नहीं रोका जा सकता.

अगर सांसद संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करें तो क्या होगा?

विरोध प्रदर्शन कहां हो रहा है इसके आधार पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं. अगर सांसद किसी सार्वजनिक सड़क या फिर संसद परिसर के बाहर किसी दूसरी जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े सामान्य कानून लागू हो सकते हैं.

जहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू है वहां नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में ले सकती है. इस वजह से अगर सांसदों का प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था, अपराधिक अपराध या फिर दूसरे उल्लंघनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के दायरे में आता है तो संसद के बाहर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है.

संसद परिसर के अंदर क्या होता है?

संसद भवन परिसर संबंधित सदन के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है. पुलिस संसदीय प्रक्रिया का पालन किए बिना और अनुमति लिए बिना संसदीय परिसर में जाकर किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकती या फिर कानूनी समन नहीं दे सकती. यह सुरक्षा सांसदों को आपराधिक कानून से सामान्य छूट देने के बजाय संसद के विशेषाधिकार और कामकाज से जुड़ी है.





अध्यक्ष या सभापति को सूचित करना जरूरी

संसदीय प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के लिए यह भी जरूरी है कि जब किसी सांसद को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए तो वह संबंधित पीठासीन अधिकारी को सूचित करें.

अगर संसद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस या फिर संबंधित एजेंसी को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को इसकी जानकारी देनी होगी. इस जानकारी में गिरफ्तारी की वजह और उस जगह के बारे में बताना शामिल होना चाहिए जहां सांसद को रखा गया है.

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मुख्य नियम क्या है?

मुख्य अंतर संसदीय विशेषाधिकार और सामान्य कानूनी छूट के बीच है. सांसदों को उनकी संवैधानिक भूमिका की वजह से कुछ सुरक्षा मिलती है लेकिन ये सुरक्षा उन्हें आपराधिक कानून से ऊपर नहीं रखती. सार्वजनिक सड़क पर शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहा कोई सांसद पुलिस कार्रवाई से पूरी छूट का दावा नहीं कर सकता. इसी के साथ किसी मौजूदा सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस को लागू कानूनी और संसदीय प्रक्रिया का पालन करना होगा.

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