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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने साल में जरूरी होती है सड़कों की मरम्मत, इसकी एक्सपायरी डेट क्या?

कितने साल में जरूरी होती है सड़कों की मरम्मत, इसकी एक्सपायरी डेट क्या?

हरियाणा सरकार ने हर 5 साल में एक बार सड़कों की अनिवार्य मरम्मत सुनिश्चित करने की नई नीति बनाई है; आइए जानते हैं कि किसी आम सड़क की औसत एक्सपायरी डेट क्या होती है

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य की सड़कों की सूरत बदलने और गड्ढामुक्त सफर सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत अब प्रदेश की सभी सरकारी सड़कों को 5 साल में कम से कम एक बार पूरी तरह से रिपेयर करना अनिवार्य कर दिया गया है.

इस नीति के तहत लोक निर्माण विभाग PWD समेत अन्य विभागों की सड़कों पर हर 5 साल के भीतर ड़ामर की नई परत बिछाई जाएगी, ताकि सड़कें अपनी तय समय सीमा से पहले खराब न हों. सरकार के इस बड़े कदम के बाद अब आम जनता के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर तकनीकी रूप से किसी सड़क की कुल उम्र कितनी होती है और इनकी एक्सपायरी डेट किस तरह तय की जाती है. 

क्या होती है किसी सड़क की कुल उम्र? 

अक्सर लोगों को लगता है कि सड़कें हमेशा के लिए बनती हैं, लेकिन असल में गाड़ियों के टायरों के घर्षण और मौसम के प्रभाव के कारण हर सड़क की एक तय सीमा होती है. सामान्य तौर पर एक अच्छी तकनीक से बनाई गई डामर की सड़क की औसत उम्र 15 से 20 साल मानी जाती है, जो आसानी से 30 से 40 साल तक टिक सकती हैं. हालांकि, यह उम्र तभी पूरी हो पाती है जब समय-समय पर सड़क की मरम्मत की जाती रहे. 

डामर और कंक्रीट की सड़कों का गणित

सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री ही उसकी लाइफलाइन तय करती है. डामर सड़कों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इन पर सफर बहुत स्मूथ होता है, लेकिन पानी और भारी वाहनों का लोड इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है. बारिश का पानी डामर के जोड़ों को कमजोर कर देती है, जिससे सड़क की ऊपरी सतह उखड़ने लगती है.

यही वजह है कि डामर की सड़कों को हर 5 से 7 साल में एक बार पूरी तरह से रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है. वहीं कंक्रीट की सड़कों की शुरुआती लागत भले ही ज्यादा हो, लेकिन वे पानी से जल्दी खराब नहीं होतीं और उन्हें लंबे समय तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है.

क्या है सड़कों की एक्सपायरी डेट?

मेडिकल दवाओं या अन्य सामानों की तरह सड़कों की कोई निश्चित एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन इंजीनियरिंग की भाषा में इसे डिजाइन लाइफ कहा जाता है. जब सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या उसकी क्षमता से ज्यादा हो जाती है, या भारी ट्रकों के अत्यधिक लोड के कारण सड़क धंसने लगती है, तो माना जाता है कि सड़क की उम्र खत्म हो चुकी है. इसके अलावा अगर सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक जाए या जलभराव की वजह से कोलतार पूरी तरह उखड़ जाए, तो वह सड़क तकनीकी रूप से एक्सपायर हो जाती है.

यह भी पढ़ें: हिंदू या मुस्लिम, किस धर्म के लोग सऊदी में ज्यादा करते हैं नौकरी?

हरियाणा की नई नीति क्यों है खास?

हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी का मुख्य फोकस इसी बात पर है कि सड़क को पूरी तरह एक्सपायर होने से पहले ही संभाल लिया जाए. नई नीति के अनुसार, लोक निर्माण विभाग समेत सभी सरकारी विभागों की सड़कों पर 5 साल में कम से कम एक बार डामर की नई परत बिछाई जाएगी.

अगर 5 साल की तय अवधि से पहले भी कोई सड़क भारी बारिश या किसी अन्य वजह से टूट जाती है, तो विभाग को समय का इंतजार किए बिना उसकी तत्काल मरम्मत करानी होगी. सरकार ने काम में पारदर्शिता लाने के लिए ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी कंस्ट्रक्शन साइट के बोर्ड पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. 

यह भी पढ़ें: भारत में विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन पर क्या कहता है देश का कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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