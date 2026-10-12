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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन पर क्या कहता है देश का कानून?

भारत में विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन पर क्या कहता है देश का कानून?

भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत प्रदर्शन और भाषण की आजादी सिर्फ भारतीय नागरिकों को देता है. विदेशी नागरिकों के लिए वीजा नियम और इमिग्रेशन एक्ट 2025 लागू होते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए एक प्रदर्शन से ठीक पहले मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम में पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद देश में एक नया कानूनी विवाद छिड़ गया है. ध्रुव राठी इससे पहले 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में आयोजित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विरोधी विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इस घटनाक्रम के बाद बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और भाजपा नेता भास्कर राव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राठी की नागरिकता, वीजा नियमों, पासपोर्ट और इमीग्रेशन स्थिति की गहन जांच की मांग की थी. 

हालांकि देर रात पुलिस ने राठी को छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर आकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश करने पर दोबारा कानूनी कदम उठाया जाएगा. इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत का संविधान और कानूनी ढांचा विदेशी नागरिकों को देश के राजनीतिक या सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेने की इजाजत देता है.

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संविधान में भारतीय नागरिकों और विदेशियों के अधिकारों में अंतर

भारतीय संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत देश के नागरिकों और विदेशी नागरिकों के बीच बेहद स्पष्ट अंतर तय किया गया है. संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देश के नागरिकों को विचार व्यक्त करने तथा भाषण देने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के एक जगह इकट्ठा होने का मौलिक अधिकार देता है. 

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भारत में विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन पर क्या कहता है देश का कानून?

ये दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षाएं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं. देश की सीमा के भीतर मौजूद होने मात्र से किसी भी विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकों जैसे राजनीतिक विरोध या प्रदर्शन करने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता.

विदेशियों के लिए लागू होने वाले संवैधानिक अधिकार

हालांकि, मौलिक अधिकारों में सीमाएं होने के बावजूद इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि विदेशी नागरिक भारतीय कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं. संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी और समान कानूनी सुरक्षा का भरोसा देता है. 

इसी तरह अनुच्छेद 21 देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. विदेशी नागरिक भी इन संवैधानिक गारंटियों के हकदार हैं, लेकिन उनका दायरा देश में उनकी मौजूदगी से जुड़े प्रशासनिक और वीजा नियमों के अधीन ही तय किया जाता है.

नागरिकता और जन्मस्थान का कानूनी अंतर

विदेशी नागरिकता और किसी व्यक्ति के जन्मस्थान के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है. विदेश में पैदा होने मात्र से कोई व्यक्ति कानूनन विदेशी नहीं रहता, यदि उसने भारत की नागरिकता ले ली हो. भारतीय नागरिक बन चुके व्यक्ति के अधिकार वीजा शर्तों से बंधे विदेशी नागरिक की तुलना में एकदम अलग होते हैं.

राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और वीजा की शर्तें

यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी राजनीतिक या सामाजिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेता है, तो उसकी गतिविधियों की वैधानिक जांच की जाती है. देश में विदेशी नागरिकों के आगमन, ठहरने और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 (जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ है) लागू है. भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पर्यटन, व्यापार या अध्ययन वीजा के साथ सख्त शर्तें जुड़ी होती हैं. 


भारत में विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन पर क्या कहता है देश का कानून?

इन शर्तों के तहत विदेशी नागरिकों के भारत की आंतरिक राजनीति में भाग लेने या सरकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने पर पाबंदी होती है. हालांकि, केवल प्रदर्शन स्थल पर मौजूदगी मात्र से हर मामले में कानून का उल्लंघन मान लेना सही नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आधार वीजा की शर्तों और गतिविधियों के स्वभाव पर निर्भर करता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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