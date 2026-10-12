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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहिंदू या मुस्लिम, किस धर्म के लोग सऊदी में ज्यादा करते हैं नौकरी?

हिंदू या मुस्लिम, किस धर्म के लोग सऊदी में ज्यादा करते हैं नौकरी?

रियाद एयरपोर्ट पर हूती हमले के बीच सऊदी अरब के जॉब मार्केट में प्रवासियों की हिस्सेदारी चर्चा में है. आइए इस बीच समझ लेते हैं कि सउदी अरब में हिंदू या मुस्लिम कौन ज्यादा नौकरीपेशा हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ताजा मिसाइल हमले ने खाड़ी देश में सुरक्षा व्यवस्था और वहां रह रहे विदेशी प्रवासियों की स्थिति पर चर्चा तेज कर दी है. एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 11 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस तरह की घटनाओं के बीच यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सऊदी अरब का श्रम बाजार कैसा है और वहां काम करने वाले प्रवासियों में हिंदू या मुस्लिम, किस धर्म के लोगों की भागीदारी अधिक है.

रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का हमला

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सऊदी अरब में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं. यमन में सक्रिय और ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने रविवार को राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना निशाना बनाया. इस अचानक हुए मिसाइल हमले के कारण टर्मिनल 4 पर हड़कंप मच गया और नागरिक संपत्तियों को क्षति पहुंची. इस दुखद हादसे में एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

सऊदी अरब में जनसांख्यिकी 

सऊदी अरब एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र है, जहां की नागरिक आबादी में मुसलमानों का एकतरफा दबदबा है. देश की कुल जनसंख्या में लगभग 3.15 करोड़ से 3.49 करोड़ मुस्लिम नागरिक शामिल हैं, जो कुल आबादी का लगभग 85% से 90% हिस्सा बनाते हैं. इन मुस्लिम निवासियों में सुन्नी समुदाय का बहुमत लगभग 75% से 85% के बीच है, जबकि शिया मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 10% से 15% के करीब है.

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हिंदू या मुस्लिम, किस धर्म के लोग सऊदी में ज्यादा करते हैं नौकरी?

खाड़ी देश में हिंदू प्रवासियों की स्थिति

इस्लामिक आबादी के वर्चस्व वाले इस देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मुख्य रूप से विदेशी कामगारों के तौर पर निवास करते हैं. आधिकारिक और गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वहां हिंदू प्रवासियों की आबादी लगभग 3.03 लाख से 7.08 लाख के बीच आंकी जाती है. इनमें से अधिकांश लोग भारत और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों से रोजगार की तलाश में सऊदी अरब पहुंचे हैं और वहां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

रोजगार क्षेत्र में मुस्लिम और हिंदू आबादी 

सऊदी अरब के कुल वर्कफोर्स और जॉब मार्केट की बात करें, तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों में मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है. देश की समग्र जनसंख्या का लगभग 93% हिस्सा मुस्लिम है और बाहरी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तथा भारत से आने वाले प्रवासियों में भी बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की ही है. हालांकि, भारतीय प्रवासियों में हिंदू समुदाय के श्रमिक और पेशेवर भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं.

भारतीय कार्यबल का योगदान 

भारत से सऊदी अरब गए कुल नागरिकों की संख्या 27 लाख से अधिक है, जो वहां के सबसे बड़े विदेशी समुदायों में से एक है. सऊदी अरब का ऐतिहासिक विजन 2030 प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रहा है. इसके तहत कुशल, अर्ध-कुशल और पेशेवर दोनों तरह के भारतीय कामगारों की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है.


हिंदू या मुस्लिम, किस धर्म के लोग सऊदी में ज्यादा करते हैं नौकरी?

साउदीकरण नीति और कार्यबल पर इसका असर

विदेशी वर्कफोर्स पर सऊदी सरकार का निताकत (Nitaqat) कानून सीधा प्रभाव डालता है. साउदीकरण की इस नीति के तहत रिटेल, कैश काउंटर, प्रशासन और ग्राहक सेवा जैसी कुछ विशेष नौकरियों को केवल सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित किया गया है. इससे कुछ शुरुआती स्तर के विदेशी कर्मचारियों के अवसरों में कमी आई है, लेकिन विशेषज्ञता वाले तकनीकी और निर्माण क्षेत्रों में विदेशी प्रवासियों के लिए वेतन, कर-मुक्त आय, आवास और चिकित्सा बीमा जैसी सुविधाएं आज भी काफी आकर्षक बनी हुई हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Hindus In Saudi Arabia Saudi Arabia Job Market Hindus
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