राहुल गांधी पर जातिवादी टिप्पणी का आरोप, FIR दर्ज हुई तो कितनी सजा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस आरोपों की जांच कर कानूनी प्रक्रिया आगे।

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित कोतवाली थाने में रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है. यह शिकायत श्री राम सेना से जुड़े अमित कुमार की ओर से दाखिल की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उनके और उनके समुदाय के खिलाफ जातिवादी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है. लेकिन क्या आपको पता है कि किसी को भी खुलेआम जातिसूचक शब्द कहने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है, चलिए समझें.

SC/ST एक्ट में क्या है सजा का प्रावधान?

भारतीय कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर जातिसूचक या अपमानजनक टिप्पणी करना एक गंभीर संज्ञेय अपराध माना जाता है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसे कम से कम 6 महीने की अनिवार्य जेल की सजा भुगतनी पड़ती है. गंभीर अपराध की श्रेणी में अदालत इस सजा की अवधि को बढ़ाकर अधिकतम 5 साल तक कर सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर आर्थिक जुर्माना लगाने का भी कानूनी प्रावधान रखा गया है.

धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) का कानूनी दायरा

इस कानून की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) मुख्य रूप से जातिगत अपमान से जुड़े मामलों को संभालती हैं. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को नीचा दिखाने या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की नीयत से अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो ये धाराएं लागू होती हैं. हालांकि, कानून यह भी स्पष्ट करता है कि यह कृत्य सार्वजनिक स्थान या आम जनता की मौजूदगी में होना चाहिए. बंद कमरे या निजी बातचीत में कही गई बातों पर यह विशेष कानून लागू नहीं होता है.

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सिर्फ जाति का नाम लेना अपराध नहीं

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर इस अधिनियम के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालती फैसलों के अनुसार, केवल किसी जाति के नाम का उच्चारण कर देना स्वतः अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना अनिवार्य होता है कि आरोपी की मंशा पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित, नीचा दिखाने या प्रताड़ित करने की ही थी. जब तक दुर्भावना और अपमान का इरादा साबित नहीं होता, तब तक दोष सिद्ध नहीं माना जाता है.

पुराने दौर से बदला कानून का ढांचा

एक दौर था जब समाज के शोषित और वंचित वर्गों को बिना किसी कानूनी संरक्षण के भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था. लेकिन 1989 में लागू हुए इस विशेष कानून ने सामाजिक समानता और गरिमा को कानूनी सुरक्षा प्रदान की. अब किसी को भी उसकी जाति के आधार पर हीन दृष्टि से देखना, गाली-गलौज करना या प्रताड़ित करना अक्षम्य अपराध है. आधुनिक कानूनी व्यवस्था में हर नागरिक के आत्मसम्मान की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, ताकि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति पद या प्रभाव का फायदा उठाकर किसी का अपमान न कर सके.





मुकदमे की प्रक्रिया और आगे की कानूनी स्थिति

हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान में वास्तव में किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को अपमानित करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा था या नहीं. जांच अधिकारी गवाहों के बयान और उपलब्ध ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे. यदि पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. वहीं, दूसरी ओर आरोपी पक्ष को भी अदालत के समक्ष अपनी सफाई पेश करने और एफआईआर को निरस्त कराने के लिए कानूनी विकल्प उपलब्ध रहेंगे.

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