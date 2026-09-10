Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBRICS सम्मेलन के मेन्यू में क्या परोसा जाएगा, कौन तय करता है यह सब?

BRICS सम्मेलन के मेन्यू में क्या परोसा जाएगा, कौन तय करता है यह सब?

दिल्ली में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के लिए भारत के पारंपरिक श्री अन्न, क्षेत्रीय थालियों और अवधी जायके का मेन्यू तैयार किया जा रहा है. आइए जानें कि यह मेन्यू कौन तैयार करता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अतिथि स्वास्थ्य, वरीयता का विशेष ध्यान, अनुभवी शेफ बनाएँगे।

भारत में आयोजित होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. 11 और 12 तारीख को होने जा रहे इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने वाले दुनियाभर के बड़े नेताओं और उनके प्रतिनिधिमंडलों के लिए खाने-पीने का भी बहुत ही विशेष प्रबंध किया गया है. मेजबान देश होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लाजवाब देशी स्वादों से रूबरू कराने की पूरी तैयारी कर चुका है. केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और शीर्ष होटलों की टीमों ने मिलकर ऐसा मेन्यू तैयार किया है, जिसमें भारत के पारंपरिक व्यंजनों की झलक तो होगी ही, साथ ही विदेशी मेहमानों की सेहत, शुद्धता और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा. आइए जानें कौन यह सब मेन्यू तय करता है.

कैसे तय होता है वीआईपी मेहमानों का खाना?

अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों में भोजन का चयन कोई साधारण काम नहीं होता है. ब्रिक्स जैसे सम्मेलनों में मेन्यू फाइनल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेजबान देश की सरकार की होती है. भारत में इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और विशेष रूप से बनाई गई प्रोटोकॉल कमेटियों की देखरेख में पूरा खाका तैयार किया जाता है. मेन्यू बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन में भारतीय संस्कृति और विविधता की झलक दिखे, लेकिन साथ ही अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पसंद और खान-पान से जुड़ी सीमाओं का भी सम्मान हो. बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की थीम और मानव-केंद्रित सोच के तहत ही इस बार का पूरा भोजन प्लान तैयार किया गया है.

श्री अन्न और पारंपरिक भारतीय ड्रिंक्स का BRICS में दिखेगा जलवा

इस बार के भोजन टेबल पर भारत के पारंपरिक मोटे अनाजों यानी श्री अन्न को प्रमुखता से जगह दी जा रही है. सेहत के लिहाज से बेहतरीन माने जाने वाले बाजरा, ज्वार और रागी से कई तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं. सुबह के नाश्ते और हल्के जलपान में मेहमानों को रागी डोसा, बाजरा उपमा और मिलेट पोंगल जैसी पौष्टिक चीजें परोसी जाएंगी. इसके अलावा ताजे मौसमी फल, नारियल पानी और पारंपरिक देशी छाछ जैसी चीजें भी उपलब्ध रहेंगी, जो मेहमानों को ताजगी देने का काम करेंगी. यह पूरी कोशिश भारत के स्वास्थ्यप्रद और पारंपरिक भोजन को दुनिया के सामने लाने की एक बड़ी पहल है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में होने जा रहे BRICS का कौन उठाएगा खर्च, इससे भारत को कैसे होगा फायदा?


BRICS सम्मेलन के मेन्यू में क्या परोसा जाएगा, कौन तय करता है यह सब?

उत्तर से दक्षिण तक की थाली का मिलेगा स्वाद

दोपहर और रात के भोजन में भारत के अलग-अलग राज्यों के मशहूर व्यंजनों का संगम देखने को मिलेगा. क्षेत्रीय स्वादों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थानी, गुजराती और साउथ इंडियन थाली की विशेष व्यवस्था की जा रही है. खाने में विविधता बनाए रखने के लिए उत्तर भारत का प्रसिद्ध कश्मीरी पुलाव, दक्कनी तड़का, हैदराबादी वेज और नॉन-वेज बिरयानी व दक्षिण भारतीय स्ट्यू जैसे लोकप्रिय पकवानों को शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि भारत दौरे पर आए विदेशी नेता एक ही जगह पर पूरे देश के अलग-अलग राज्यों के अनूठे स्वाद और मसालों का अनुभव ले सकें.

खास अवधी कबाब और अलग-अलग रसोइए लाएंगे तंदूरी जायका

भारतीय भोजन की बात हो और कबाब या तंदूरी जायके की बात न हो, ऐसा संभव नहीं है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के लिए अवधी कबाब, तंदूरी डिशेज और धीमी आंच पर तैयार की जाने वाली भारतीय ग्रेवी वाले खास पकवान परोसे जाएंगे. इसके साथ ही, अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों की धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए एकदम अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं. दोनों तरह के खानों की शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अलग-अलग समर्पित रसोइयों और शेफ की टीमें तैनात की गई हैं.

विदेशी नेताओं की डाइट और हेल्थ का खास ख्याल

हालांकि सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से ब्रिक्स का आधिकारिक मेन्यू पहले से सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन पूर्व सम्मेलनों के अनुभव बताते हैं कि व्यवस्था बेहद लचीली होती है. कई देशों के नेताओं को कुछ विशेष चीजों से एलर्जी होती है या वे डॉक्टर द्वारा बताए गए सख्त डाइट प्लान का पालन करते हैं. इसलिए मेन्यू बनाते समय हर एक वीआईपी मेहमान की मेडिकल और डाइट रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाता है. जरूरत पड़ने पर उनके लिए पर्सनल डाइट चार्ट के हिसाब से ही विशेष शेफ द्वारा अलग से खाना तैयार करवाया जाता है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.


BRICS सम्मेलन के मेन्यू में क्या परोसा जाएगा, कौन तय करता है यह सब?

देश के टॉप शेफ और विदेश मंत्री का खास डिनर

इतने बड़े पैमाने पर बेहतरीन और स्वादिष्ट खाना तैयार करने के लिए देशभर के चुनिंदा और अनुभवी शेफ की मदद ली जा रही है. ये शेफ अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए भारतीय व्यंजनों में वैश्विक फ्यूजन का तड़का लगाने में माहिर हैं. विदेश मंत्रालय के तय कार्यक्रम के अनुसार, बैठकों के लंबे दौर के बाद भारत मंडपम में शाम 7:00 बजे विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ओर से एक भव्य डिनर का आयोजन किया जाएगा. इस डिनर में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जहां वे अनौपचारिक माहौल में भारतीय पकवानों का आनंद लेते हुए आपस में चर्चा करेंगे.

यह भी पढ़ें: रोजमर्रा की किन चीजों में मिलाया जा रहा मांसाहार, कैसे करें इसकी जांच?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
BRICS Summit 2026 Menu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या होते हैं कॉन्सुलेट और एम्बेसी? इनमें क्या होता है अंतर
क्या होते हैं कॉन्सुलेट और एम्बेसी? इनमें क्या होता है अंतर
जनरल नॉलेज
दुबई में कितने का मिलेगा iPhone Duo, भारत से कितना सस्ता?
दुबई में कितने का मिलेगा iPhone Duo, भारत से कितना सस्ता?
जनरल नॉलेज
दिल्ली में होने जा रहे BRICS का कौन उठाएगा खर्च, इससे भारत को कैसे होगा फायदा?
दिल्ली में होने जा रहे BRICS का कौन उठाएगा खर्च, इससे भारत को कैसे होगा फायदा?
जनरल नॉलेज
क्या है BRICS में होने वाला गाला डिनर, कहां से शुरू हुई यह परंपरा?
क्या है BRICS में होने वाला गाला डिनर, कहां से शुरू हुई यह परंपरा?
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget