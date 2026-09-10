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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली में होने जा रहे BRICS का कौन उठाएगा खर्च, इससे भारत को कैसे होगा फायदा?

दिल्ली में होने जा रहे BRICS का कौन उठाएगा खर्च, इससे भारत को कैसे होगा फायदा?

दिल्ली में आयोजित हो रहा 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत को वैश्विक मंच पर एक संतुलित ताकत के रूप में स्थापित करने एवं ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Sep 2026 03:03 PM (IST)
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भारत की राजधानी नई दिल्ली 12 और 13 सितंबर 2026 को वैश्विक राजनीति के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने जा रही है. देश के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस उच्चस्तरीय वैश्विक बैठक की मेजबानी भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है. व्यापारिक असमानताओं और वैश्विक मंचों पर उभरती चुनौतियों के बीच भारत का इस मंच का नेतृत्व करना उसकी वैश्विक साख को नई मजबूती प्रदान करता है. आइए जानें कि इसका खर्चा कौन उठाएगा और इससे भारत का क्या फायदा.

आयोजन का खर्च और वित्तीय प्रबंधन 

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी ऐसे विशाल सम्मलेन आयोजित होते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उनके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित होता है. स्थापित वैश्विक परंपराओं और ब्रिक्स संगठन के नियमों के अनुसार, मेजबानी करने वाले देश पर ही पूरे आयोजन का वित्तीय भार होता है. इसी व्यवस्था के तहत भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी विभाग इस 18वें शिखर सम्मेलन की बैठकों, विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का खर्च उठा रहे हैं. इसके साथ ही, सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजामों की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से निभाई जा रही है.

स्वतंत्र कूटनीति और गुटनिरपेक्षता का संतुलन

ब्रिक्स की सदस्यता भारत को किसी एक कूटनीतिक धड़े या सैन्य गुट में बंधे बिना दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की स्वतंत्रता देती है. भारत एक ही समय में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसी संस्थाओं में सक्रिय रहते हुए रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रख सकता है. इसके साथ ही वह क्वाड (Quad), जी-20, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसी पश्चिमी शक्तियों के साथ भी अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाता है. यह स्थिति भारत की उस स्वतंत्र विदेश नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें किसी का पिछलग्लू बनने के बजाय राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है.

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वैश्विक संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व

विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज बुलंद करने के लिए ब्रिक्स एक सशक्त माध्यम है. भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी वैश्विक संस्थाओं में समयानुसार सुधारों की मांग करता आ रहा है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत समर्थन मिलता है. इसके अतिरिक्त, भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, विकासशील देशों के कर्ज संकट और स्वास्थ्य तकनीक जैसे गंभीर मुद्दों को लगातार इस मंच पर रेखांकित करता रहा है.

भारत का बढ़ता व्यापारिक दायरा

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सतत विकास की परियोजनाओं के लिए फंडिंग का एक बहुत मजबूत साधन साबित हुआ है. इस बैंक से मिली वित्तीय सहायता से देश की कई प्रतिष्ठित परिवहन परियोजनाओं को गति मिली है, जिनमें चेन्नई, इंदौर तथा मुंबई की मेट्रो प्रणालियां, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और नमो भारत ट्रेनें शामिल हैं. व्यापारिक दृष्टि से ब्रिक्स भारत को यूरेशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे विशाल बाजारों से जोड़ता है. नए सदस्य देशों के शामिल होने से भारतीय दवा उद्योग, डिजिटल सेवाओं, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सामानों के निर्यात के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं.


दिल्ली में होने जा रहे BRICS का कौन उठाएगा खर्च, इससे भारत को कैसे होगा फायदा?

ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल तकनीक का प्रसार

ब्रिक्स का नया और विस्तारित रूप भारत की ऊर्जा और खनिज जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार है. इस समूह में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयले और जरूरी खनिजों के सबसे बड़े उत्पादक देश शामिल हैं. इनसे भारत को दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों और ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त शोध के अवसर मिलते हैं. इसके अलावा, तकनीक के मोर्चे पर भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, UPI और कोविन मॉडल को अन्य साझेदार देशों में लागू करने का प्रस्ताव दे सकता है. स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के भुगतान को बढ़ावा देकर डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को भी कम करने की दिशा में प्रगति संभव है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
BRICS Brics 2026
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