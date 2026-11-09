AQI After Diwali: दिवाली का पावन त्योहार बीतते ही देश के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण ने भयानक रूप धारण कर लिया है. पटाखों की आतिशबाजी, मौसमी बदलाव और हवा की धीमी चाल के कारण वातावरण में जहरीली धुंध छा गई है. 9 नवंबर की सुबह 7 बजे जारी केंद्रीय वायु गुणवत्ता आंकड़ों ने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है. जहां देश के उत्तरी और मध्य भारत के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1000 के पार चला गया है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों ने साफ हवा के मामले में मिसाल पेश की है.

बठिंडा में हवा हुई सबसे जहरीली

पंजाब का बठिंडा शहर दिवाली के बाद देश भर में वायु प्रदूषण के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है. 9 नवंबर की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बठिंडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1258 दर्ज किया गया. यह आंकड़ा वायु गुणवत्ता की सबसे अधिक खतरनाक और अति-गंभीर श्रेणी में माना जाता है. शहर के आसमान में धुएं और धुंध की एक मोटी परत जम गई है. इस वातावरण में सामान्य व्यक्ति के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है.

फरीदकोट में भी स्थिति बेकाबू

पंजाब का ही फरीदकोट शहर प्रदूषण की सूची में पूरे देश में दूसरे पायदान पर दर्ज किया गया. यहां का AQI 1186 तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक है. दिवाली की रात चले पटाखों और कृषि अवशेषों से निकले धुएं के संयोजन ने इस पूरे इलाके में वायुमंडल को काफी भारी बना दिया है. इस स्तर पर हवा में लंबे समय तक सांस लेना किसी भी स्वस्थ इंसान के शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है. स्थानीय निवासियों को एन-95 मास्क इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है.

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दिल्ली में तीसरे नंबर पर पहुंचा प्रदूषण

देश की राजधानी नई दिल्ली दिवाली के बाद सबसे खराब हवा वाले शहरों में तीसरे स्थान पर दर्ज की गई. सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 1034 रिकॉर्ड किया गया. हालांकि रविवार की रात यह आंकड़ा बढ़कर 1676 के भयानक स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन सोमवार की सुबह हल्की हवा चलने से आंकड़ों में मामूली सुधार आया. दिल्ली में पटाखों के धुएं के अलावा भारी वाहन जनित उत्सर्जन, सड़कों की धूल और आसपास के राज्यों से आने वाले धुएं ने स्थिति को बहुत अधिक बिगाड़ दिया है.

सिरसा में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब

हरियाणा का औद्योगिक व कृषि प्रधान जिला सिरसा देश के चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा है. सोमवार सुबह सिरसा में AQI 854 दर्ज किया गया. इससे पहले रविवार की देर रात यहां वायु प्रदूषण का स्तर 992 के आंकड़े को छू चुका था. सिरसा में हवा के रुकने और धुएं की वजह से वातावरण में जहरीले कण जमा हो गए हैं.





प्रयागराज में हवा की स्थिति बिगड़ी

उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर प्रयागराज में भी प्रदूषण चरम पर है. त्योहार के अगले दिन यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 694 रिकॉर्ड किया गया. प्रयागराज में निर्माण कार्यों की उड़ती धूल और आतिशबाजी के धुएं ने मिलकर वायु गुणवत्ता को बेहद खराब स्थिति में धकेल दिया है.

स्वच्छता के शहर इंदौर में भी प्रदूषण

अपनी बेमिसाल सफाई के लिए पूरे देश में पहचान रखने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी प्रदूषण की इस मार से अछूता नहीं रहा. इंदौर में 630 AQI रहा. शहर की सघन आबादी और त्योहार के दौरान बड़े पैमाने पर छोड़े गए पटाखों ने हवा की शुद्धता को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. स्थानीय प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है ताकि उड़ती हुई धूल के कणों को नीचे बैठाया जा सके.

हैदराबाद और कोलकाता में मध्यम हवा

देश के दक्षिणी और पूर्वी महानगरों में स्थिति उत्तर भारत जितनी भयावह नहीं है. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिवाली के बाद AQI 179 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. इसी तरह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का AQI 189 रिकॉर्ड किया गया. इन दोनों ही महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रहा और यह दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों की तुलना में कई गुना बेहतर स्थिति में दर्ज किया गया है.

मुंबई की स्थिति दिल्ली से काफी बेहतर

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिवाली के त्योहार के बाद भी हवा की गुणवत्ता काफी हद तक बेहतर दर्ज की गई. मुंबई का AQI 156 दर्ज किया गया. समुद्र किनारे बसा होने के कारण समुद्री हवाएं प्रदूषित कणों को आसानी से उड़ा ले जाती हैं. यही वजह है कि दिल्ली के 1034 AQI की तुलना में मुंबई का वातावरण कई गुना अधिक सुरक्षित और सांस लेने योग्य बना हुआ है.

आइजोल में देश की सबसे साफ हवा

देश भर में जहां धुएं का कहर देखने को मिला, वहीं मिजोरम की राजधानी आइजोल ने स्वच्छता का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. दिवाली बीत जाने के बाद भी आइजोल का वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 से 58 के बीच बना हुआ है, जो इसे संतोषजनक श्रेणी में रखता है. हरी-भरी पहाड़ियों और अनुशासित जीवनशैली के चलते आइजोल की हवा दिल्ली की तुलना में लगभग बीस गुना अधिक साफ और शुद्ध बनी हुई है.

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