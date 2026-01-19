हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनएक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों से पहले इन 5 वजहों से भी सुर्खियों में रहे थे गोविंदा, कृष्णा अभिषेक संग झगड़े को लेकर बना बतंगड़

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों से पहले इन 5 वजहों से भी सुर्खियों में रहे थे गोविंदा, कृष्णा अभिषेक संग झगड़े को लेकर बना बतंगड़

Govinda and Sunita Ahuja: गोविंदा इन दिनों अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों के चलते काफी चर्चा में हैं. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एक्टर ने इतनी सुर्खियां बटोरी हों.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 Jan 2026 07:18 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. जब से गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लाइम लाइट में रहने लगी हैं, तभी से वो ऐसे- ऐसे स्टेटमेंट्स देती रहती हैं, जिससे एक्टर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. इन दिनों गोविंदा के एक्स्ट्री मैरियल अफेयर की चर्चा जोरों पर है. सुनीता ने कुछ महीने पहले ही एक स्टेटमेंट में कहा था कि गोविंदा का किसी कम उम्र की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. ऐसे में एक्टर के फैंस भी काफी हैरान रह गए हैं.
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एक्टर और उनका परिवार सुर्खियों में रहा हो. इससे पहले भी कई बार एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहे हैं.

कृष्णा अभिषेक संग झगड़ा
गोविंदा का अपने भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ कुछ समय पहले तक काफी बड़ा झगड़ा चल रहा था. इतना कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे. गोविंदा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए थे कि कृष्णा अपने मामा यानी गोविंदा के नाम से कमाई कर रहे हैं. उन्होंने कृष्णा के ऐसा करने पर भी रोक लगा दी थी. ये मामला काफी समय तक लाइम लाइट में रहा था. जिसके बाद बीते साल ही एक शो में गोविंदा ने भांजे कृष्णा को माफ कर दिया था और इस मामले को रफा- दफा किया.

 
 
 
 
 
तलाक की खबरें
बीते साल ऐसी खबरें सामने आई थीं कि गोविंदा और सुनीता एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बल्कि अलग- अलग घर में रहते हैं. इसके बाद ऐसी खबरें मीडिया में सामने आईं जिसमें बताया गया कि दोनों जल्दी ही तलाक लेने वाले हैं. हालांकि गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों ने खुद सामने आकर इन खबरों को निराधार बताया.

खुद के पैर में मारी गोली
ये बात अगस्त की जब खबरें आईं कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई है. इस खबर से सभी लोग हैरान रह गए थे. बाद में पता चला कि गोविंदा अपनी लाइसेंसी गन को साफ कर रहे थे और गलती से उन्हें अपने ही हाथ से गोली लग गई थी. ये मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था. 

सुनीता का गोविंदा की पूजा पर कमेंट
हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंनेगोविंदा के धार्मिक होने वाली बात और पूजा- पाठ पर कमेंट किया था. सुनीता ने कहा था कि गोविंदा बहुत पूजा- पाठ करते हैं, और उनके पंडित उन्हें उस पूजा के नाम पर खूब लूटते हैं. वो लाखों से रुपये अपने पंडित को देते हैं. इसके बाद गोविंदा को पब्लिकली सामने आकर अपने पंडित जी से माफी मांगना पड़ी थी.

 
 
 
 
 
घर पर हो गए थे बेहोश
हाल ही में खबरें आई थीं कि गोविंदा अपने घर में ही बेहोश हो गए हैं. इन खबरों से गोविंदा के फैंस चिंता में आ गए थे. क्योंकि ये वही समय था जब धर्मेंद्र के भी निधन की खबरें सामने आ रही थीं. हालांकि उनके डॉक्टर्स ने हेल्थ रिपोर्ट शेयर कर कंफर्म किया था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये बीपी के हाई- लो होने के कारण हुआ था.

Published at : 19 Jan 2026 07:17 PM (IST)
Embed widget