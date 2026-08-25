यश के फैन निकले 'किंग' के डायरेक्टर, बुक कराया 'टॉक्सिक' का पहले दिन का टिकट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान की 'किंग' के डायरेक्टर निकले यश के जबरा फैन, 'टॉक्सिक' का फर्स्ट डे का टिकट बुक कराया

शाहरुख खान की 'किंग' के डायरेक्टर निकले यश के जबरा फैन, 'टॉक्सिक' का फर्स्ट डे का टिकट बुक कराया

यश की 'टॉक्सिक' के लिए आम फैंस ही नही बल्कि सेलेब्स भी बेकरार है. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी टॉक्सिक देखने वाले हैं. उन्होंने पहले दिन के शो के टिकट बुक करा लिए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 11:18 AM (IST)
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कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर सकती है. फिल्म एडवांस बुकिंग में खूब नोट छाप रही है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म को देखने के लिए शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' और उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के डायरेक्टर सिद्धर्थ आनंद भी एक्साइटेड हैं. उन्होंने टॉक्सिक के पहले दिन के टिकट बुक करा लिए हैं. ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और यश को सुपरस्टार कहा.

सिद्धार्थ आनंद ने बुक कराए 'टॉक्सिक' के टिकट

सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर यश और टॉक्सिक को लेकर अपनी दीवानगी से लोगों को रूबरू कराया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर यश की तारीफ करते हुए लिखा, 'टॉक्सिक के पहले दिन के लिए टिकट्स बुक करा लिए  हैं. बिना ये जाने थिएटर जा रहा हूं कि क्या उम्मीद करूं? ये बहुत बढ़िया एहसास है.'

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सिद्धार्थ आनंद ने की यश की तारीफ

सिद्धार्थ आनंद ने अपनी पोस्ट में आगे यश के लिए लिखा, 'यश वो सुपरस्टार हैं जो अनप्रेडिक्टेबल और बहुत रोमांचक है. यश ने लीक से हटकर काम किया है. टॉक्सिक की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. फिल्म से जुड़ी हर चीज जबरदस्त और शानदार नजर आ रही है.'

'टॉक्सिक' के लिए बेकरार है फैंस

यश टॉक्सिक में एक खूंखार किरदार में नजर आने वाले हैं. फिल्म में हिंसा और इंटीमेंट सीन्स की भरमार है. गीतू महनदास के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 26 अगस्त को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है. यश के साथ इसमें रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, नयनतारा, कियारा आडवाणी और तारा सुतरिया जैसे एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. मेकर्स ने फिल्म को 600 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बनाया है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है. 

'पठान' के बाद शाहरुख संग 'किंग' लेकर आ रहे सिद्धार्थ

सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान की साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' का डायरेक्शन कर चुके हैं. वहीं अब वो शाहरुख के साथ एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है 'किंग'. किंग इस साल दिसंबर में रिलीज होगी. इसका हिस्सा दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स भी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 11:18 AM (IST)
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