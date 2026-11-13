'दिलबर' और 'वास्ते' जैसे गानों से फैंस के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाली सिंगर ध्वनि भानुशाली ने अपनी पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत की है. ध्वनि ने अपने बॉयफ्रेंड यश भानुशाली से सगाई कर ली है. एक्ट्रेस ने अपने मंगेतर के साथ सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए इंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट की.

मंगेतर संग रोमांटिक हुईं ध्वनि भानुशाली

ध्वनि भानुशाली ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इंस्टाग्राम पर यश भानुशाली के साथ अपनी सगाई की चार तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं. बैकग्राउंड में लिखा है, 'क्या मुझसे शादी करोगे?' वहीं दूसरी तस्वीर में यश अपनी लेडी लव ध्वनि को को गाल पर किस करते हुए नजर आए. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए सिंगर ने कैप्शन में लिखा, 'मुझे मेरा पसंदीदा कपकेक मिल गया. हां कह दी.'

ध्वनि ने फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग

तीसरी तस्वीर की बात करें तो इसमें भी ये कपल रोमांटिक नजर आया. इसमें डूबते सूरज के बीच यश ने ध्वनि को पीछे से हग किया हुआ है. दोनों कैमरे के सामने देखकर हंसते-मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. वहीं चौथी और आखिरी फोटो में सिंगर अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाते हुई नजर आईं. इस दौरान भी कपल काफी रोमंटिक नजर दिया. दोनों एक-दूसरे की बांहों में थे.