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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड यश से सगाई, फ्लॉन्ट की रिंग, देखें रोमांटिक तस्वीरें

'दिलबर' सिंगर ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड यश से सगाई, फ्लॉन्ट की रिंग, देखें रोमांटिक तस्वीरें

बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर ध्वनि भानुशाली ने अपने बॉयफ्रेंड यश भानुशाली संग सगाई की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो इंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Nov 2026 08:30 PM (IST)
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'दिलबर' और 'वास्ते' जैसे गानों से फैंस के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाली सिंगर ध्वनि भानुशाली ने अपनी पर्सनल लाइफ में नई शुरुआत की है. ध्वनि ने अपने बॉयफ्रेंड यश भानुशाली से सगाई कर ली है. एक्ट्रेस ने अपने मंगेतर के साथ सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए इंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट की.

मंगेतर संग रोमांटिक हुईं ध्वनि भानुशाली

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ध्वनि भानुशाली ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इंस्टाग्राम पर यश भानुशाली के साथ अपनी सगाई की चार तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं. बैकग्राउंड में लिखा है, 'क्या मुझसे शादी करोगे?' वहीं दूसरी तस्वीर में यश अपनी लेडी लव ध्वनि को को गाल पर किस करते हुए नजर आए. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए सिंगर ने कैप्शन में लिखा, 'मुझे मेरा पसंदीदा कपकेक मिल गया. हां कह दी.'

ध्वनि ने फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग

तीसरी तस्वीर की बात करें तो इसमें भी ये कपल रोमांटिक नजर आया. इसमें डूबते सूरज के बीच यश ने ध्वनि को पीछे से हग किया हुआ है. दोनों कैमरे के सामने देखकर हंसते-मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं. वहीं चौथी और आखिरी फोटो में सिंगर अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाते हुई नजर आईं. इस दौरान भी कपल काफी रोमंटिक नजर दिया. दोनों एक-दूसरे की बांहों में थे.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Dhvani Bhanushali
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