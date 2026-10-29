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गजेंद्र चौहान ने नसीरुद्दीन शाह को दिया चैलेंज, बोले- चुनाव लड़िए, आपके खिलाफ लड़कर आपको हराऊंगा
एक्टर गजेंद्र चौहान ने बीजेपी की आलोचना वाले बयान पर नसीरुद्दीन शाह को चुनाव लड़ने के लिए कहा है. इतना ही नहीं उन्होंने चुनाव में नसीरुद्दीन शाह को हराने का चैलेंज भी दे दिया है.
हाल ही में एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने बीजेपी की आलोचना करते हुए एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने खिलाफ बोलने वालों को बीजोपी एंटी नेशनल बता देती है. उनके इस बयान पर कई एक्टर्स की प्रतिक्रिया सामने आई है. इसी कड़ी में बी आर चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान का बयान भी सामने आ गया है.
उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को चैलेंज देते हुए चुनाव लड़ने को कहा है. उन्होंने खुद को बीजेपी का वर्कर बताते हुए पार्टी से अपील की है कि जिस भी सीट से नसीरुद्दीन शाह चुनाव लड़ें, उस सीट पर उन्हें मैदान में उतारा जाए.
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