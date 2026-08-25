कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड पर बवाल, इन विज्ञापनों को लेकर भी मचा था हंगामा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक नए रक्षाबंधन ऐड को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ज्वेलरी ब्रांड GIVA के इस ऐड में कृति का इंडो-वेस्टर्न लुक और अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधने का कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया. इस ऐड को लेकर कृति सेनन को जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब को विज्ञापन को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो. इससे पहले भी कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन विवादों में घिर चुके हैं.

आलिया भट्ट का 'कन्यामान' ऐड

कपड़ों के ब्रांड 'मान्यावार' के एक विज्ञापन में आलिया भट्ट दुल्हन के किरदार में नजर आई थीं. ऐड में पारंपरिक 'कन्यादान' की रस्म पर सवाल उठाते हुए इसे 'कन्यामान' यानी बेटी के सम्मान से जोड़ने की बात कही गई थी. विज्ञापन के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बहस हुई. कई लोगों ने आरोप लगाया कि ऐड में हिंदू परंपरा को गलत तरीके से पेश किया गया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर #BoycottManyavar भी ट्रेंड करने लगा था.

तनिष्क का 'एकत्वम' ऐड

ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का 'Ekatvam' विज्ञापन भी काफी विवादों में रहा था. इसमें एक मुस्लिम परिवार अपनी हिंदू बहू के लिए पारंपरिक गोद भराई की रस्म करता नजर आया था. विज्ञापन के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग ने इस पर 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. शोरूम्स को मिलीं धमकियों और भारी विरोध के चलते तनिष्क को आखिरकार ये ऐड वापस लेना पड़ा था.

डाबर का करवा चौथ ऐड

डाबर फेम के करवा चौथ पर आधारित एक विज्ञापन में एक होमोसेक्सुअल कपल को त्योहार मनाते हुए दिखाया गया था. इस ऐड के जरिए LGBTQ+ समुदाय को लेकर जागरूकता का संदेश देने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध देखने को मिला. कुछ लोगों और नेताओं ने विज्ञापन में करवा चौथ को दिखाए जाने के तरीके पर आपत्ति जताई. विवाद बढ़ने के बाद डाबर ने माफी मांगते हुए विज्ञापन हटा लिया था.

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केंट का 'आटा मेकर' ऐड

कोरोना महामारी के दौरान Kent RO का 'आटा मेकर' विज्ञापन भी काफी विवादों में रहा था. इसमें हेमा मालिनी और ईशा देओल नजर आई थीं। विज्ञापन में हाउस हेल्प के हाथों से आटा गूंथने को लेकर सवाल उठाया गया था. लोगों को ऐड में कही गई ये बात पसंद नहीं आई और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने विज्ञापन हटा लिया और माफी भी मांगी थी.

फैबइंडिया का 'जश्न-ए-रिवाज़' कैंपेन

FabIndia का 'जश्न-ए-रिवाज़' कैंपेन भी काफी विवादों में रहा था. कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपने एथनिक कलेक्शन के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया था. हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को कैंपेन का नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने अपना पोस्ट हटा लिया और कैंपेन का नाम भी बदल दिया था.

ऋतिक रोशन का 'महाकाल थाली' ऐड

Zomato के एक विज्ञापन में ऋतिक रोशन कहते नजर आए थे कि उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने उज्जैन के महाकाल से थाली मंगा ली. इस विज्ञापन को लेकर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों और कुछ भक्तों ने आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि मंदिर का प्रसाद श्रद्धालुओं को मुफ्त में दिया जाता है, ऐसे में इसे फूड डिलीवरी के तौर पर दिखाना सही नहीं है. विवाद बढ़ने के बाद जोमैटो ने माफी मांगते हुए विज्ञापन हटा लिया था.

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