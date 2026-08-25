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'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पटानी का जलवा, पत्नी संग छाए इमरान हाशमी
फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पटानी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. वहीं, इमरान हाशमी भी पत्नी परवीन शाहनी संग इवेंट में छा गए. आइए, देखते हैं सक्सेस पार्टी की तस्वीरें...
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. हाल ही में 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड सितारों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.
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Published at : 25 Aug 2026 10:49 AM (IST)
Tags :Emraan Hashmi Disha Patani Awarapan 2
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