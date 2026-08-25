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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पटानी का जलवा, पत्नी संग छाए इमरान हाशमी

'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पटानी का जलवा, पत्नी संग छाए इमरान हाशमी

फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पटानी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. वहीं, इमरान हाशमी भी पत्नी परवीन शाहनी संग इवेंट में छा गए. आइए, देखते हैं सक्सेस पार्टी की तस्वीरें...

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 25 Aug 2026 10:53 AM (IST)
फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में दिशा पटानी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. वहीं, इमरान हाशमी भी पत्नी परवीन शाहनी संग इवेंट में छा गए. आइए, देखते हैं सक्सेस पार्टी की तस्वीरें...

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक्शन थ्रिलर फिल्म पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. हाल ही में 'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड सितारों का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.

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इमरान हाशमी और दिशा पटानी इन दिनों अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने मुंबई में फिल्म की सफलता के लिए एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी.
इमरान हाशमी और दिशा पटानी इन दिनों अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने मुंबई में फिल्म की सफलता के लिए एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी.
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इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट समेत कई सितारे शामिल हुए. पार्टी में इमरान हाशमी अपने स्टाइलिश अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरते नजर आए.
इवेंट में फिल्म की स्टारकास्ट समेत कई सितारे शामिल हुए. पार्टी में इमरान हाशमी अपने स्टाइलिश अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरते नजर आए.
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इमरान हाशमी ने डार्क नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ सफेद टी-शर्ट और डार्क ब्लू डेनिम जींस पहनी है. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक लेदर शूज के साथ कंप्लीट किया. छोटे बाल और ट्रिम्ड फुल बियर्ड उनके लुक को काफी स्टाइलिश बना रही है.
इमरान हाशमी ने डार्क नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ सफेद टी-शर्ट और डार्क ब्लू डेनिम जींस पहनी है. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक लेदर शूज के साथ कंप्लीट किया. छोटे बाल और ट्रिम्ड फुल बियर्ड उनके लुक को काफी स्टाइलिश बना रही है.
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'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में इमरान हाशमी अपनी पत्नी परवीन शाहनी के साथ पहुंचे और दोनों ने खूब लाइमलाइट बटोरी. इस दौरान कपल ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
'आवारापन 2' की सक्सेस पार्टी में इमरान हाशमी अपनी पत्नी परवीन शाहनी के साथ पहुंचे और दोनों ने खूब लाइमलाइट बटोरी. इस दौरान कपल ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
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इमरान की वाइफ परवीन के लुक की बात करें तो उन्होंने इस इवेंट के लिए ब्लैक कलर की ड्रेस चुनी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
इमरान की वाइफ परवीन के लुक की बात करें तो उन्होंने इस इवेंट के लिए ब्लैक कलर की ड्रेस चुनी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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उन्होंने अपने लुक को खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक हाई हील्स पहनी थीं, जो उनके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना रही थीं.
उन्होंने अपने लुक को खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ कंप्लीट किया था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक हाई हील्स पहनी थीं, जो उनके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना रही थीं.
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इस इवेंट में सबसे ज्यादा जिसने लोगों का ध्यान खींचा, वो थीं 'आवारापन 2' की एक्ट्रेस दिशा पाटनी. उनका ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
इस इवेंट में सबसे ज्यादा जिसने लोगों का ध्यान खींचा, वो थीं 'आवारापन 2' की एक्ट्रेस दिशा पाटनी. उनका ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
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दिशा पाटनी ने इस इवेंट के लिए चॉकलेट ब्राउन शेड की बॉडी-हगिंग मैक्सी ड्रेस चुनी, जिसमें प्लंजिंग नेकलाइन, हॉल्टर नेक और फ्रंट पर ड्रेप्ड डिटेलिंग के साथ हाई थाई-स्लिट था.
दिशा पाटनी ने इस इवेंट के लिए चॉकलेट ब्राउन शेड की बॉडी-हगिंग मैक्सी ड्रेस चुनी, जिसमें प्लंजिंग नेकलाइन, हॉल्टर नेक और फ्रंट पर ड्रेप्ड डिटेलिंग के साथ हाई थाई-स्लिट था.
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एक्ट्रेस ने अपने बालों को स्लीक बन में बांधा था और ग्लॉसी न्यूड मेकअप से लुक को कंप्लीट किया. एक्सेसरीज में उन्होंने डेलिकेट ड्रॉप इयररिंग्स और मिनिमल रिंग्स पहनी थीं. वहीं, स्ट्रैपी हील्स के साथ उनका पूरा लुक काफी ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आ रहा था.
एक्ट्रेस ने अपने बालों को स्लीक बन में बांधा था और ग्लॉसी न्यूड मेकअप से लुक को कंप्लीट किया. एक्सेसरीज में उन्होंने डेलिकेट ड्रॉप इयररिंग्स और मिनिमल रिंग्स पहनी थीं. वहीं, स्ट्रैपी हील्स के साथ उनका पूरा लुक काफी ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आ रहा था.
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इमरान हाशमी और दिशा पाटनी ने साथ में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और स्टनिंग पोज दिए. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को 'आवारापन 2' में दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं, सक्सेस पार्टी में भी दोनों की बॉन्डिंग ने लोगों का ध्यान खींचा.
इमरान हाशमी और दिशा पाटनी ने साथ में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और स्टनिंग पोज दिए. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को 'आवारापन 2' में दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. वहीं, सक्सेस पार्टी में भी दोनों की बॉन्डिंग ने लोगों का ध्यान खींचा.
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बता दें कि 'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. फिल्म में शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 139 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
बता दें कि 'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. फिल्म में शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 139 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
Published at : 25 Aug 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Disha Patani Awarapan 2

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