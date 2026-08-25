बता दें कि 'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. फिल्म में शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 139 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.