32 साल बाद फिर साथ आएंगे राजकुमार संतोषी और सलमान खान, डायरेक्टर ने किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

'अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

निर्देशक राजकुमार संतोषी ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने सलमान खान के साथ कॉमेडी फिल्म और अक्षय कुमार-अजय देवगन संग नए प्रोजेक्ट्स पर भी बात की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Aug 2026 12:26 PM (IST)
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'घायल', 'दामिनी' और 'अंदाज अपना अपना' जैसी फिल्मों के निर्देशक राजकुमार संतोषी इन दिनों अपनी हालिया फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. इस पीरियड फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. अब राजकुमार संतोषी ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

32 साल बाद साथ आए राजकुमार संतोषी और सलमान खान
IANS को दिए इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने खुलासा किया कि वो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वो 'भाईजान' के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं.

राजकुमार संतोषी और सलमान खान ने साल 1994 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में साथ काम किया था, जिसमें सलमान ने प्रेम का यादगार किरदार निभाया था. अब 32 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर साथ काम करने जा रही है. 

अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

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बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी...
राजकुमार संतोषी ने कहा, 'बिल्कुल, बातचीत चल रही है. सलमान खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं. अक्षय कुमार से भी बातचीत चल रही है और अजय देवगन के साथ भी प्लानिंग है. हो सकता है कि बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट हो जाए. अजय देवगन के साथ मैंने चार-पांच फिल्में बनाई हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ये सभी बहुत अच्छे इंसान हैं. इंडस्ट्री और ऑडियंस उन्हें एक्टर के तौर पर जानती है, लेकिन मैंने इन सभी के साथ करीब से काम किया है. चाहे सनी हों, आमिर खान हों, सलमान खान हों या अक्षय कुमार, सभी के साथ काम करने में सुकून भी मिलता है और मजा भी आता है.' 

अंदाज अपना अपना' के 32 साल बाद फिर साथ आए संतोषी-सलमान, कॉमेडी फिल्म पर लगी मुहर

'अंदाज अपना अपना' के बारे में जानिए
बता दें कि 'अंदाज अपना अपना' 4 नवंबर 1994 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस कॉमेडी फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई. इसमें आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल, शक्ति कपूर और टीकू तल्सानिया जैसे एक्टर्स नजर आए थे. फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'अंदाज अपना अपना' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.59 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Rajkumar Santoshi SALMAN KHAN
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