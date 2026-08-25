32 साल बाद फिर साथ आएंगे राजकुमार संतोषी और सलमान खान, डायरेक्टर ने किया खुलासा

'घायल', 'दामिनी' और 'अंदाज अपना अपना' जैसी फिल्मों के निर्देशक राजकुमार संतोषी इन दिनों अपनी हालिया फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. इस पीरियड फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. अब राजकुमार संतोषी ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

32 साल बाद साथ आए राजकुमार संतोषी और सलमान खान

IANS को दिए इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने खुलासा किया कि वो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वो 'भाईजान' के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं.

राजकुमार संतोषी और सलमान खान ने साल 1994 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में साथ काम किया था, जिसमें सलमान ने प्रेम का यादगार किरदार निभाया था. अब 32 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर साथ काम करने जा रही है.

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बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी...

राजकुमार संतोषी ने कहा, 'बिल्कुल, बातचीत चल रही है. सलमान खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं. अक्षय कुमार से भी बातचीत चल रही है और अजय देवगन के साथ भी प्लानिंग है. हो सकता है कि बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट हो जाए. अजय देवगन के साथ मैंने चार-पांच फिल्में बनाई हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ये सभी बहुत अच्छे इंसान हैं. इंडस्ट्री और ऑडियंस उन्हें एक्टर के तौर पर जानती है, लेकिन मैंने इन सभी के साथ करीब से काम किया है. चाहे सनी हों, आमिर खान हों, सलमान खान हों या अक्षय कुमार, सभी के साथ काम करने में सुकून भी मिलता है और मजा भी आता है.'

'अंदाज अपना अपना' के बारे में जानिए

बता दें कि 'अंदाज अपना अपना' 4 नवंबर 1994 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस कॉमेडी फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई. इसमें आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल, शक्ति कपूर और टीकू तल्सानिया जैसे एक्टर्स नजर आए थे. फिल्म के राइटर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'अंदाज अपना अपना' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.59 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

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