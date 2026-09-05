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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम बस खाने पर ध्यान दो...', कंगना रनौत ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

'तुम बस खाने पर ध्यान दो...', कंगना रनौत ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Kangana Ranaut On Trolls: कंगना रनौत ने जन्माष्टमी के मौके पर भोग बनाने का वीडियो शेयर किया था, जिस पर ट्रोल्स ने उन्हें निशाना बनाया था. इस पर अब एक्ट्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Sep 2026 06:43 PM (IST)
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बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. वो हर मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखती हैं और कई बार अपने बयानों की वजह ट्रोल्स के निशाने पर आ जाती हैं. वहीं, एक्ट्रेस भी उन्हें जवाब देने से पीछे नहीं रहती हैं. ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो श्रीकृष्ण के लिए भोग बनाते हुए नजर आई थीं, इसे लेकर ट्रोल्स ने उन पर निशाना साधा था, जिसका अब उन्होंने जवाब भी दिया है.

कंगना रनौत ने एक्स पर ट्रोल की पोस्ट पर रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'ये हलवा नहीं भोग है. कई इंग्रेडिएंट्स से मिलकर तैयार किया गया है. इसमें सब मिक्स है. बैठने से पहले और फिर टुकड़ों में काटने से पहले, उन लोगों से खाना पकाने की स्किल की उम्मीद नहीं की जा सकती जो पैरेंट्स और पृथ्वी पर बोझ हैं. तुम सिर्फ खाने पर ध्यान दो. कुकिंग की चिंता मत करो.'

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ट्रोल ने कंगना को क्या कहा था?

वहीं, अगर बात की जाए कि कंगना रनौत के भोग बनाने के वीडियो पर ट्रोल ने क्या कहा था तो एक्स पर एक यूजर ने उनका वीडियो शेयर किया था और इसके साथ लिखा था, 'गैस तो जला लो टंगना ड्रामेबाज और कढ़ाई देखो कितना काला है.' इस पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे थे. कंगना को ट्रोल करने की कोशिश की लेकिन एक्ट्रेस ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी.

बाबा रामदेव संग रहा था कंगना का विवाद

आपको बता दें कि कंगना रनौत अक्सर किसी ना किसी विवाद में आ ही जाती हैं. हाल ही में वो बाबा रामदेव के संग विवाद को लेकर चर्चा में थीं, दोनों के बीच काफी जुबानी जंग रही थी. उनके बीच ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कंगना ने जेन जी जेनरेशन को 'गटर' कहा था. इस पर बाबा रामदेव का रिएक्शन पूछा गया था तो उन्होंने इसकी निंदा की थी. वहीं, इसके पहले कृति सेनन के राखी एड पर भी एक्ट्रेस ने रिएक्शन दिया था और इसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी.

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कंगना रनौत का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर कंगना रनौत के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में देखा गया था. इसमें वो एक नर्स के रोल में नजर आई थीं. उनकी ये फिल्म मुंबई आतंकी हमले की सच्ची घटना पर आधारित थी. लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी. फिल्म बजट भी वसूल नहीं पाई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 06:43 PM (IST)
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