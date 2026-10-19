टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले जैकी श्रॉफ

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में रविवार 18 अक्तूबर जानलेवा हमला हुआ. उनकी कार पर दो शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की. एक्टर पर 3 बाइक सवार द्वारा हमला किया गया, जिसमें से दो ने फायरिंग की तो तीसरा बाइक चालू करके खड़ा था. इस घटना में एक्टर चोटिल हुए साथ ही उनके ड्राइवर को ज्यादा चोटें आई. वहीं, एक ऑटो चालक भी घायल हो गया.

टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना के बाद मुंबई में हड़कंप मच गया. सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक ने उनका हाल जाना. एकनाथ शिंदे देर रात उनके घर भी पहुंचे. ऐसे में अब घटना के एक दिन बाद ही जैकी श्रॉफ ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. इस मुलाकात की फोटोज भी सामने आई है.

सीएम से बोरीवली के कार्यक्रम में मिले

सामने आई जानकारी के अनुसार, टाइगर श्रॉफ के पिता और एक्टर जैकी श्रॉफ ने मुख्यमंत्री से बोरीवली के कार्यक्रम में मुलाकात की है. जैकी श्रॉफ बप्पी लाहिरि मार्ग नामकरण प्रोग्राम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले. इस दौरान दोनों के बीच खास बॉन्ड देखने के लिए मिला.

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आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर से फोन पर बात की थी. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया था कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने उनसे साथ खड़े रहने की बात भी कही थी. सीएम ने मुंबई के कमीश्नर को भी फोन किया था और उन्होंने पुलिस आयुक्त को तत्काल तेजी से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.





देर रात घर पहुंचे थे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

टाइगर श्रॉफ पर हमले की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी जैकी श्रॉफ और टाइगर से पहले फोन पर बात की थी. फोन पर उन्होंने उनका हाल जाना था. उन्होंने एएनआई से बातचीत में बताया था, 'मैंने टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ से बात की है. मैंने टाइगर से कहा है कि वे चिंता न करें सरकार उनके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है. हम सभी मशहूर हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगर कोई किसी को डराने या धमकाने की कोशिश करता है, तो पुलिस और सरकार उसे बख्शेगी नहीं.'

वहीं, नानावटी हॉस्पिटल से जब देर रात टाइगर श्रॉफ को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया तो इसके बाद डिप्टी सीएम उनके घर भी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने उनका सामने से हाल लिया था. इस मुलाकात की फोटो भी सामने आई थी, जिसमें टाइगर के हाथ और सीने पर पट्टी दिखी थी.