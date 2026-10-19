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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी के घर बढ़ाई गई सिक्योरिटी
मुम्बई में टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग का मामला
हमले के बाद दिशा पाटनी के घर पहुँचे सीओ सिटी आशुतोष शिवम
सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
1 साल पहले दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग
एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश के बाद दिशा पाटनी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा
कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला चौराहे के पास स्थित है दिशा पाटनी का घर(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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