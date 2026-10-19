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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी के घर बढ़ाई गई सिक्योरिटी

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद दिशा पाटनी के घर बढ़ाई गई सिक्योरिटी

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

मुम्बई में टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग का मामला

हमले के बाद दिशा पाटनी के घर पहुँचे सीओ सिटी आशुतोष शिवम

सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

1 साल पहले दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश के बाद दिशा पाटनी के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा 

कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला चौराहे के पास स्थित है दिशा पाटनी का घर

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 07:57 PM (IST)
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