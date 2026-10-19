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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ केस: 20 टीम, तीनों आरोपी बालिग, हत्या का मामला दर्ज, पुलिस ने दी जानकारी

टाइगर श्रॉफ केस: 20 टीम, तीनों आरोपी बालिग, हत्या का मामला दर्ज, पुलिस ने दी जानकारी

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीसी में जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में कोई भी नाबालिग नहीं है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Oct 2026 06:25 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीसी की गई, जिसमें क्राइम ब्रांच डीसीपी राज तिलक रौशन ने जानकारी दी कि मामले की जांच के लिए 20 टीमों का गठन किया गया. हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस की ओर से ये भी कंफर्म किया गया है कि अरेस्ट किए गए 3 आरोपियों में से कोई भी नाबालिग नहीं है. उनके अनुसार, सभी बालिग हैं.

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों का रूट मैप बताया... एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी केस की जांच कर रही है। 

अभी तक तीन आरोपी गिरफ्तार हुए है... जांच प्राथमिक स्तर पर है। 

बिश्नोई गैंग के पोस्ट को लेकर कहा कि वेरिफिकेशन करना बाकी है... मोटिव साफ होना बाकी है।

तीन आरोपी गिरफ्तार हुए है; आरोपियों के पास से कोई हथियार नहीं मिला; हमला करने के बाद आरोपी करीब 15 मिनट मौके पर थे।

मुंबई पुलिस ऑन रिकॉर्ड कहा है, कि टाइगर श्रॉफ के तरफ से पहले कोई शिकायत नहीं मिली थी।

इसमें से कोई भी आरोपी नाबालिग नहीं है

हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि टाइगर श्रॉफ को इस घटना से पहले कोई धमकी भरी कॉल आई थी. हमने जांच शुरू कर दी है, और जल्द ही हमें इस मामले की बड़ी साजिश के बारे में पता चल जाएगा। हम ऐसे मामलों से जुड़ी SOPs (मानक संचालन प्रक्रियाओं) और अदालत के पुराने आदेशों का पालन कर रहे हैं।

कल शाम को करीब 7:00 बजे एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं उनकी कार पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक बाइक पर तीन लोग आए थे। उनमें से दो लोगों ने फायरिंग की और उसके बाद उस बाइक पर निकल गए। उसके बाद क्राइम ब्रांच की करीब 20 स्पेशल टीम्स बनीं और उन्होंने फील्ड वर्क और  टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर जो बाइक यूज़ हुई थी पहले उसको ढूँढा तो वो बाइक हमें अंधेरी अंधेरी पुलिस स्टेशन अंधेरी जो रेलवे स्टेशन है अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास मिली। उसके बेसिस पे हमने और बाकी टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी के बेसिस पे आगे जो उनका पाथ है तीनों का वो हमने फाइंड आउट किया तो उसमें यह पता चला कि वो नॉर्दन मुंबई के साइड गए हैं और आगे फिर पता चला कि वो सूरत निकल गए हैं। फिर सूरत में सूरत से हमने फाइंड आउट किया कि पुणे जयपुर एक्स


प्रेस है, उसमें ये गए हैं और एग्जेक्टली हमने कौन से बोगी |  आरोपी को हमारे टीमवर्क, फील्डवर्क और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेसिस पे पकड़ा है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में हम इसमें और भी देख रहे हैं कि और किनका रोल है और शुरुआती शुरुआत में अभी अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन और आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगे हैं और जैसे-जैसे हमें आगे जो भी लिंक्स मिलेंगे, जो भी आरोपी मिलेंगे हम सब पर कार्रवाई करेंगे और सब पर सबको अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू। | Reporter : सर, क्या ये लोग मुंबई से हैं? पूरे मामले में कितने राउंड गोलियां ऐसी कितनी चलीं? जो आर्म्स है क्या वो जब्त किया गया है?

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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