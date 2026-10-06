ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘दृश्यम 3’ की बीटीएस झलकियों में दिखी पूरी टीम, इशिता दत्ता ने शेयर कीं तस्वीरें

‘दृश्यम 3’ की बीटीएस झलकियों में दिखी पूरी टीम, इशिता दत्ता ने शेयर कीं तस्वीरें

इशिता दत्ता ने ‘दृश्यम 3’ की बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें अजय देवगन समेत पूरी टीम नजर आई. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इशिता के किरदार व एक्टिंग की तारीफ हो रही है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 06 Oct 2026 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस इशिता दत्ता इन दिनों सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. मंगलवार को एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ी यादों को ताजा किया.

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बीटीएस तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें फिल्म से जुड़ी झलकियां देखने को मिल रही हैं. इन तस्वीरों में निर्देशक अभिषेक पाठक समेत फिल्म के सभी कलाकार नजर आ रहे हैं. अभिनेत्री ने लिखा, टीम के साथ एक फोटो.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, साढ़े 7 बजे तक 209 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, साढ़े 7 बजे तक 209 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' से ज्यादा कमा रही 'डोरेमोन' की फिल्म, हैरान कर देगा 5वें दिन का कलेक्शन
'हनुमान अंश' से ज्यादा कमा रही 'डोरेमोन' की फिल्म, देखें 5वें दिन का कलेक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' का भी नहीं पड़ा असर, एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनने वाला है ये बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का भी नहीं पड़ा असर, एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनने वाला है ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सोनू निगम ने 17 करोड़ में खरीदी 3 लग्जरी प्रॉपर्टी, इतने लाख दी स्टांप ड्यूटी
सोनू निगम ने 17 करोड़ में खरीदी 3 लग्जरी प्रॉपर्टी, इतने लाख दी स्टांप ड्यूटी

अजय देवगन की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' का निर्देशन और लेखन अभिषेक पाठक ने किया है. 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में इशिता दत्ता ने मुख्य किरदार विजय सालगांवकर (अजय देवगन) की बड़ी बेटी अंजू सालगांवकर का किरदार निभाया है. फिल्म में इशिता दत्ता के अभिनय और उनके किरदार को दर्शकों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishita Dutta Sheth (@ishidutta)

इशिता के किरदार की तारीफ

फिल्म की बात करें तो उसको भी दर्शकों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म ने पहले दिन ऐतिहासिक कमाई की. दर्शकों का कहना है कि फिल्म की कहानी फिल्म में इशिता दत्ता का रोल काफी दमदार और महत्वपूर्ण रहा है. सैम की मौत के बाद से उनके किरदार के मन में जो डर, तनाव और मानसिक आघात था, उसे उन्होंने पर्दे पर बहुत ही संजीदगी से उतारा है.

अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित फिल्म में अजय देवगन (विजय सलगांवकर), तब्बू (मीरा देशमुख), श्रिया सरन (नंदिनी), जयदीप अहलावत (राजवीर सिंह तोमर), रजत कपूर जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

यह फिल्म दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी और अंतिम कड़ी है, जो विजय सलगांवकर के परिवार और पुलिस के बीच माइंड गेम के आखिरी अध्याय को समेटती है. इस बार मीरा देशमुख (तब्बू) और उनके पति (रजत कपूर) की मदद के लिए एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर (जयदीप अहलावत) के पास पहुंचते हैं, जिनके पास एक नया और मजबूत सबूत है.

फिल्म का पहला हाफ राजवीर और विजय सालगांवकर के टकराव पर आधारित है जबकि दूसरा हाफ कोर्ट रूम ड्रामा और जबरदस्त क्लाइमेक्स में बदल जाता है.

महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, मांगा और समय

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Ishita Dutta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, साढ़े 7 बजे तक 209 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, साढ़े 7 बजे तक 209 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' से ज्यादा कमा रही 'डोरेमोन' की फिल्म, हैरान कर देगा 5वें दिन का कलेक्शन
'हनुमान अंश' से ज्यादा कमा रही 'डोरेमोन' की फिल्म, देखें 5वें दिन का कलेक्शन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' का भी नहीं पड़ा असर, एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनने वाला है ये बड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का भी नहीं पड़ा असर, एनिमेटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, बनने वाला है ये बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सोनू निगम ने 17 करोड़ में खरीदी 3 लग्जरी प्रॉपर्टी, इतने लाख दी स्टांप ड्यूटी
सोनू निगम ने 17 करोड़ में खरीदी 3 लग्जरी प्रॉपर्टी, इतने लाख दी स्टांप ड्यूटी
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc March Live: आकाशवाणी भवन में धरने के बीच बोले राहुल गांधी- चुनाव आयुक्त को मिलना ही पड़ेगा
Live: आकाशवाणी भवन में धरने के बीच बोले राहुल गांधी- चुनाव आयुक्त को मिलना ही पड़ेगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 32 यात्री थे सवार
नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 32 यात्री थे सवार
इंडिया
धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'
धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी OUT, लखनऊ में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग, नमन धीर का डेब्यू
वैभव सूर्यवंशी OUT, लखनऊ में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग, नमन धीर का डेब्यू
बॉलीवुड
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित
इंडिया
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला, 11 भारतीय घायल, MEA- बंद कीजिए
ऑटो
हर 3 महीने बढ़ेंगे कारों के दाम? Mercedes ने दिया बड़ा संकेत
हर 3 महीने बढ़ेंगे कारों के दाम? Mercedes ने दिया बड़ा संकेत
लाइफस्टाइल
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget