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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उन्होंने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाई', नाना पाटेकर की मौत के बाद हेमा मालिनी को अफसोस

'उन्होंने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाई', नाना पाटेकर की मौत के बाद हेमा मालिनी को अफसोस

Hema Malini On Nana Patekar: बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने नाना पाटेकर को याद किया और अफसोस जताया कि वो उनका फोन उठा नहीं पाईं. जिसकी वजह से उनसे आखिरी बार बात नहीं हो पाई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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नाना पाटेकर का निधन 8 अक्तूबर को हो गया और राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत अभिनेता का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव डोंजे, पुणे में किया गया. उनके निधन से बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर रही. अंतिम विदाई में सभी की आंखें नम थी. ऐसे में अब हेमा मालिनी ने भी अफसोस जाहिर किया है. 

दरअसल, हेमा मालिनी ने खुलासा किया कि नाना पाटेकर ने उन्हें फोन कॉल किया था लेकिन आखिरी बार उनसे बात नहीं हो पाई. क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थीं तो उनका फोन उठा नहीं पाई थीं. चलिए बताते हैं एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा.

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नाना पाटेकर ने हेमा मालिनी को किया था कॉल

हेमा मालिनी ने नाना पाटेकर के निधन पर रिएक्शन दिया. उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की और बताया कि नाना ने हाल ही में उनसे बात की थी और अपनी मौत से कुछ समय पहले उनसे फिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया, 'नाना पाटेकर ने कुछ दिन पहले ही फोन किया था. उन्होंने मुझसे भी बात की थी. मुझे लगता है कि करीब एक हफ्ते पहले भी उनका एक फोन आया था. लेकिन मैं ट्रैवल कर रही थी.'

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हेमा मालिनी को हुआ पछतावा  

हेमा मालिनी आगे पछतावा जताते हुए कहती हैं, 'इसलिए शायद मैं उनकी फोन कॉल को रिसीव नहीं कर पाई. अब जब मुझे ये खबर मिली, तो मुझे बहुत हैरानी हुई.' इसके साथ ही अभिनेत्री ने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद किया और कहा कि उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है. वो कहती हैं, 'हमारी हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में सच में एक बेहतरीन कलाकार को खो दिया. वो एक्टिंग के इंस्टिट्यूशन थे.'

हेमा मालिनी ने पोस्ट लिखकर भी जताया दुख

इसके साथ ही हेमा मालिनी ने पोस्ट लिखकर भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया था. उन्होंने एक्स पर नाना पाटेकर की एक फोटो शेयर की थी और इसके साथ लिखा, 'आज हमने फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉन को खो दिया है. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से अलग पहचान बनाई. उन्हें एक्टिंग की दुनिया का बड़ा नाम माना जाता था. उन्हें नाम फाउंडेशन के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों और कामों के लिए जाना जाता है. वो हमेशा से ही किसानों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए समर्पित रहे हैं.'

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उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा...

हेमा मालिनी ने आगे लिखा था, 'वो अपने पीछे हिंदी और मराठी फिल्मों की एक शानदार विरासत छोड़ गए गए हैं. उनके अलग-अलग किरदारों में उनका बेहतरीन हुनर देखने को मिलता है. मुझे उनकी फिल्में और किरदारों को निभाने का उनका अनोखा अंदाज बहुत पसंद था. उन्होंने खुद भी कहा था कि क्लासिक सिनेमा में मैं उनकी पसंदीदा अभिनेत्री रही हूं. फिल्म इंडस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखेगी.'

75 साल की उम्र में नाना पाटेकर का हुआ निधन

गौरतलब है कि नाना पाटेकर का निधन 75 साल की उम्र में हुआ. उन्होंने गोवा में अपनी अंतिम सांस ली. 8 अक्टूबर को रात 2.30 बजे के करीब उनकी तबीयत खराब हुई. उन्हें सांस लेने में समस्या था. दोस्त को कॉल किया था लेकिन रात की वजह से कॉल रिसीव नहीं हुई. सुबह उन्हें उनके कमरे में बेसुध पाया गया. अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 09 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Hema Malini
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