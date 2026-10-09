बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह उनके गोवा वाले घर पर निधन हो गया था. वहीं देर रात को अभिनेता का उनके पुणे स्थित पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया. उनके अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री से गिने-चुने स्टार्स ही शामिल हुए थे. नाना पाटेकर को अंतिम विवादे देने वाले बॉलीवुड में से उनके पांच में से सिर्फ एक ही दोस्त ने शिरकत की और पांच में से एक इस दुनिया में नहीं है. बाकी तीन स्टार्स ने अंतिम संस्कार से दूरी बनाए रखी.

नाना पाटेकर ने गिनाए थे बॉलीवुड के अपने ये 5 दोस्त

नाना पाटेकर ने द लल्लनटॉप को दिए इंटव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की थी. उन्होंने ये भी बताया था कि इंडस्ट्री में उनकी दोस्ती किनके साथ थी और किनके साथ है. उनसे पूछा गया था कि आपकी दोस्ती है किसी से इंडस्ट्री में? इस पर उन्होंने हां में जवाब दिया था.

आगे नाना से पूछा गया था कि कौन? इस पर दिवंगत अभिनेता ने पांच नाम गिनाए थे. नाना पाटेकर ने कहा था, 'हमारी दोस्ती है जैकी श्रॉफ है. मिथुन (चक्रवर्ती) है, डैनी (डेंगजोंग्पा) है, चिंटू था ऋषि कपूर और अब अनिल (कपूर) है.'

अंतिम संस्कार में सिर्फ जैकी श्रॉफ हुए शामिल

नाना पाटेकर ने जो पांच नाम गिनाए थे उनमें से ऋषि कपूर साल 2020 में ही ये दुनिया छोड़ चुके थे. बचे चार नामों में से सिर्फ एक यानी जैकी श्रॉफ ही नाना के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. जैकी श्रॉफ नाना के पैतृक गांव डोंजे में पहुंचे थे और नम आखों के साथ अपने दोस्त को आखिर विदाई दी थी. वहीं अनिल ने नाना को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी.

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देर रात पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर

नाना पाटेकर के पास गोवा में एक हॉलिडे होम के अलावा मुंबई में एक 1 बीएचके फ्लैट भी था. वहीं डोंजे गांव में उनका फार्म हाउस भी है जो 25 एकड़ में फैला हुआ है. अपना अधिकतर वक्त दिवंगत अभिनेता यहीं पर बिताते थे. उनका अंतिम संस्कार भी फार्म हाउस पर ही गुरुवर को करीब रात 11 बजे के आस-पास हुआ. इस दौरान जैकी श्रॉफ, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार जैसी हस्तियां भी मौजूद रहीं.