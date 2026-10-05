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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैंची धाम में बढ़ती भीड़ देख 'हनुमान अंश' डायरेक्टर ने की अपील, भक्तों को बताए दूसरे पवित्र स्थल

कैंची धाम में बढ़ती भीड़ देख 'हनुमान अंश' डायरेक्टर ने की अपील, भक्तों को बताए दूसरे पवित्र स्थल

हनुमान अंश’ के लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने कैंची धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भक्तों से यात्रा से पहले स्थिति जानने और नीम करोली बाबा से जुड़े अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन करने की अपील की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 05 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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लेखक-निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी की फिल्म हनुमान अंश ने नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा में ला दिया है. इसी बीच कैंची धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए चतुर्वेदी ने भक्तों से एक खास अपील की है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने “नमस्कार, जय सियाराम” कहते हुए कैंची धाम में उमड़ रही भारी भीड़ का जिक्र किया है.

कैंची धाम जाने से पहले स्थिति जानें

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इस बात पर चर्चा करते हुए कि क्या हनुमान अंश देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग कैंची धाम पहुंच रहे हैं, चतुर्वेदी ने कहा कि फिल्म की वजह से भीड़ बढ़ी है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन भक्तों को फिलहाल वहां की स्थिति को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए. उन्होंने भक्तों से कैंची धाम जाने से पहले वहां की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने की अपील की, क्योंकि इस समय लंबी कतारें और भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

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इन पवित्र स्थलों के भी करें दर्शन

चतुर्वेदी ने भक्तों को नीम करोली बाबा से जुड़े कुछ अन्य पवित्र स्थलों के बारे में भी बताया, जहां वे दर्शन के लिए जा सकते हैं. अपने वीडियो में उन्होंने अकबरपुर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर का उल्लेख किया है, जिसे महाराज जी के जन्म से जुड़ा स्थान माना जाता है. इसके अलावा उन्होंने वृंदावन का भी जिक्र किया है, जहां महाराज जी ने समाधि ली थी, साथ ही नीम करोली गांव का भी उल्लेख किया है.

उन्होंने कहा कि ये सभी स्थान आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं और भक्त यहां भी महाराज जी से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब कैंची धाम में असाधारण रूप से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है.

दिल में भी महसूस करें महाराज जी की मौजूदगी

अपने संदेश के अंत में चतुर्वेदी ने भक्तों को आध्यात्मिक भाव से याद दिलाया कि महाराज जी की उपस्थिति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा, “इन सभी जगहों पर महाराज जी मौजूद हैं और, सच पूछिए तो आपके दिल में भी वे मौजूद हैं.” इसके जरिए उन्होंने भक्तों को यह संदेश भी दिया है कि सच्ची आस्था और भक्ति के साथ महाराज जी की उपस्थिति को कहीं भी महसूस किया जा सकता है.

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Published at : 05 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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