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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने रचा इतिहास, 'एवेंजर्स एंडगेम'-'अवतार' के बाद ये रिकॉर्ड बनाने वाली बनी तीसरी फिल्म

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने रचा इतिहास, 'एवेंजर्स एंडगेम'-'अवतार' के बाद ये रिकॉर्ड बनाने वाली बनी तीसरी फिल्म

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने वर्ल्डवाइड बड़ा कमाल कर दिया है. इस फिल्म ने एवेंजर्स एंडगेम' और 'अवतार' के बाद 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है,

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Oct 2026 10:05 AM (IST)
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मार्वल्स की सुपरहीरो फिल्म 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. वहीं अब इसने वर्ल्डवाइडड ऑफिशयली 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ ये ऐसा करने वाली इतिहास की तीसरी फिल्म बन गई है.

'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने रचा इतिहास
ताजा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की वीकेंड लिस्ट में दसवीं पोजिशन हासिल की है. जिसमें अनुमानित 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई. इस फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट से भी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एडिशनल कमाई की है.

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टॉम हॉलैंड स्टारर इस सीरीज की चौथी फिल्म ने जुलाई के आखिर में नॉर्थ अमेरिका में 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में 932 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ शुरुआत की थी और तुरंत ही खुद को साल की सबसे बड़ी थिएटर रिलीज में से एक बना लिया था. वहीं ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, अपनी घरेलू कमाई के दम पर यह फिल्म नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस के अब तक के चार्ट में 'स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स' से भी आगे निकल गई है.

 सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज की इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में अनुमानित 954.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1.551 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिससे इसकी कुल वर्ल्डवाइड कमाई लगभग 2.506 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है.

'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' बनी ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म
इस नए मुकाम के साथ, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अब दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस के अब तक के चार्ट में सिर्फ़ 'एवेंजर्स: एंडगेम' और जेम्स कैमरून की 'अवतार' से पीछे है. 'एवेंजर्स: एंडगेम' की कमाई अभी लगभग 2.9255 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि 'अवतार' ने दुनिया भर में लगभग 2.9237 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी.

बाद में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज़ होने की वजह से दोनों फ़िल्में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की कमाई के आंकड़े तक पहुंच गईं. 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने 2019 में 'अवतार' को पीछे छोड़कर इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म का खिताब हासिल किया था, लेकिन 2021 में चीन में दोबारा रिलीज़ होने के बाद कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म ने यह खिताब वापस पा लियाय

2026 के सुपरहीरो बॉक्स ऑफिस चार्ट पर बनी नंबर 1
यह फिल्म 2026 में रिलीज हुई कॉमिक बुक फिल्मों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी आसानी से सबसे आगे है. 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अभी लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ सबसे आगे है, इसके बाद 'एवेंजर्स: एंडगेम' की दोबारा रिलीज़ का नंबर आता है, जिसने दो हफ़्तों में लगभग 127 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं. इसके बाद 'सुपरगर्ल' है, जिसने दुनिया भर में कुल मिलाकर लगभग 126 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ओटीटी पर कब होगी रिलीज? 
फिल्म का बॉक्स ऑफ़िस रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है जब इस हफ़्ते इसके ओटीटी पर रिलीज़ होने की चर्चा जोरों पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 6 अक्टूबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. हालांकि, बॉक्स ऑफ़िस पर फिल्म की परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ अन्य रिपोर्ट्स में डिजिटल रिलीज़ में देरी का हिंट भी दिया गया है.

Published at : 05 Oct 2026 10:05 AM (IST)
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