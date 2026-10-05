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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे तुम पर भरोसा था’, 'दृश्यम 3' के एंड क्रेडिट्स में अपने लिए नोट देख इमोशनल हुईं डायरेक्टर की पत्नी

'मुझे तुम पर भरोसा था’, 'दृश्यम 3' के एंड क्रेडिट्स में अपने लिए नोट देख इमोशनल हुईं डायरेक्टर की पत्नी

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. वहीं फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने एंड क्रेडिट्स में पत्नी के लिए एक स्पेशल लिखा नोट, जिसे देख वो इमोशनल हो गई.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' इन दिनों खूब चर्चा में है. फिल्म को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉनस मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है.

अब अभिषेक पाठक की पत्नी और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने थिएटर में फिल्म देखते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है. फिल्म के एंड क्रेडिट्स में अभिषेक ने शिवालिका के लिए एक खास नोट लिखा था. इसे देखकर एक्ट्रेस की आंखों में आंसू आ गए.

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शिवालिका ओबेरॉय ने शेयर किया वीडियो
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में शिवालिका ओबेरॉय फिल्म के एंड क्रेडिट्स में अपने पति अभिषेक पाठक का लिखा खास नोट देखकर इमोशनल होती नजर आईं. अभिषेक ने फिल्म के सफर के दौरान शिवालिका के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद कहा था. इस पल को देखकर एक्ट्रेस की आंखों में आंसू आ गए.

शिवालिका ने लिखा इमोशनल नोट
वीडियो के साथ शिवालिका ने एक इमोशनल नोट भी लिखा. उन्होंने कहा, 'जब मैंने इसे बड़े पर्दे पर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. और मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि कई और लोगों को भी ये पल काफी खास लगा.'

शिवालिका ने आगे लिखा, 'जब तुमने ये सफर शुरू किया था, तब हमें नहीं पता था कि जिंदगी हमारे सामने क्या-क्या लेकर आने वाली है. इस दौरान कई सेक्रिफाइज करने पड़े, मुश्किल दिन आए, एक-दूसरे से दूर रहना पड़ा और ऐसे कई पल आए, जिन्होंने हमारे रिश्ते को भी परखा. लेकिन इन सबके बीच मुझे तुम पर, तुम्हारी सोच और जो तुम बना रहे थे उस पर हमेशा भरोसा था.

 
 
 
 
 
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'तुम्हारी पत्नी होने पर मुझे गर्व है'
आज जब पूरी दुनिया तुम्हारे बनाए काम की तारीफ कर रही है, तो लगता है कि उस सफर का हर मुश्किल पल इसके लायक था. कई बार मैं आरिका को देखकर सोचती हूं कि एक दिन उसे ये जानकर कितना गर्व महसूस होगा कि उसके पापा ने 'दृश्यम' डायरेक्ट की थी. तुम्हारी पत्नी होने पर मुझे बेहद गर्व है!'

बता दें, अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने इसी साल अपनी बेटी का वेलकम किया. अभिषेक और शिवालिका ने 2023 में गोवा में शादी की थी. दोनों की मुलाकात फिल्म ‘खुदा हाफिज’ के दौरान हुई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Drishyam 3
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