25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा

'हनुमान अंश' इस साल की सरप्राइजिंग हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित यह भक्ति-प्रधान ड्रामा 7 अगस्त, 2026 को बिना किसी खास प्रमोशन के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.शुरुआती दो हफ्तों में तो इसकी कमाई बेहद कम रही यहां तक कि इसे फ्लॉप माना जा रहा था लेकिन तीसरे हफ्ते में जैसे कोई चमत्कार हुआ और धीरे-धीरे फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा हुआ और फिर क्या था इसने बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया.

अब आलम ये है कि ये रॉकिंग स्टार यश की बड़े बजट की ‘टॉक्सिक ‘पर भारी पड़ रही है. इसने 25वें दिन टिकट बुकिंग में टॉक्सिक को बुरी तरह पछाड़ दिया है.

'हनुमान अंश' ने ‘टॉक्सिक’ को दी मात

मामूली बजट में बनी बनी किसी बड़े स्टार वाली 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में मौजूद नई रिलीज हुई फिल्मों के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि ये साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी बन गई है. अब, 25वें दिन भी 'हनुमान अंश' ने कमाल कर दिखाया.

दरअसल बुक माई शो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने 24 घंटों में 168.69 हजार टिकट बिके थे.

जो रवि तेजा की 'इरुमुडी' (139.43 हज़ार टिकट) और यश की 'टॉक्सिक' (119.32 हजार टिकट) से काफी ज्यादा है.

दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों फिल्में 'हनुमान अंश' के मुकाबले नई रिलीज हैं और स्टार पावर वाली हैं.





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'हनुमान अंश' ने 25 दिनों का कितना रहा कलेक्शन?

'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी स्लीपर हिट बन चुकी है. इसने रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे मंडे को वीकडेज होने के बावजूद कमाल की कमाई की. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'हनुमान अंश' का 25वें दिन का कलेक्शन 5.50 करोड़ रुपये रहा है. इसी के साथ इसकी भारत में 25 दिनों की नेट कमाई अब 45.63 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 53.82 करोड़ रुपये हुआ है.



'हनुमान अंश' के बारे में

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश', नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिन्हें महाराज-जी के नाम से भी जाना जाता है. फिल्म में शोभिनावल सत्या ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं विहान शेज, चंदन ते आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और राजीव मिश्रा ने भी इस फिल्म में अहम रोल प्ले किया है.

खबरों के मुताबिक, यह फिल्म 1.75 से 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी है.

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