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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रेस 4' में आमिर खान प्ले करेंगे लीड रोल? प्रोड्यूसर ने तोड़ी रूमर्स पर चुप्पी, बताया सारा सच

'रेस 4' में आमिर खान प्ले करेंगे लीड रोल? प्रोड्यूसर ने तोड़ी रूमर्स पर चुप्पी, बताया सारा सच

हाल ही में रूमर्स फैल गए थे कि 'रेस 4' में आमिर खान लीड रोल प्ले करेंगें. वहीं इन रूमर्स पर अब खुद प्रो़्यूसर रमेश तौरानी ने चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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'रेस 4' की कास्ट को लेकर काफी रूमर्स फैले हुए हैं. खबरों के मुताबिक आमिर खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और टाइगर श्रॉफ जैसे नाम इस आने वाली थ्रिलर फिल्म से जुड़ रहे हैं. हालांकि, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने अब इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए साफ किया है कि 'रेस' फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए कास्ट फाइनल नहीं की गई है.

'रेस 4' की कास्ट पर रमेश तौरानी ने तोड़ी चुप्पी
बता दें कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 'रेस 4' में आमिर खान लीड रोल प्ले कर सकते हैं और विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्टर बनने की चर्चा थी. वहीं रमेश तौरानी ने अब मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि जब तक मेकर्स कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट न कर दें, तब तक वे बिना कंफर्म वाली खबरों को सच न मानें.

सोमवार को प्रोड्यूसर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी कर इन अटकलों पर बात की. बयान में कहा गया, "हम यह साफ करना चाहते हैं कि 'रेस 4' की कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है. हम मीडिया और सोशल मीडिया पेजों से गुजारिश करते हैं कि वे अटकलें लगाने और कास्ट के बारे में किसी भी बिना कंफर्म वाली या गलत खबर को फैलाने या उस पर रिएक्शन देने से बचें. कास्ट फाइनल होने के बाद, हम अपनी तरफ से आधिकारिक घोषणा करेंगे."

बयान में कहा गया, "तब तक, हम सभी से गुजारिश करते हैं कि किसी भी जानकारी की रिपोर्ट करने या उसे शेयर करने से पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करें."

 

 
 
 
 
 
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2008 में हुई थी रेस फ्रैंचाइजी की शुरुआत
बता दें कि फिल्म निर्माता ने पहले आमिर के साथ 'धूम 3' और 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' में काम किया है. हालांकि, अभी 'रेस 4' की कास्ट या निर्देशक के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 'रेस' फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2008 में अब्बास-मस्तान की शानदार थ्रिलर 'रेस' से हुई थी. पहले पार्ट में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु, समीरा रेड्डी और अनिल कपूर थे और यह बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही.

पांच साल बाद, 2013 में इसका सीक्वल 'रेस 2' सिनेमाघरों में आई, जिसका निर्देशन भी अब्बास-मस्तान ने किया था. सैफ और अनिल कपूर ने अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जबकि जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडीज और अमीषा पटेल भी इस फिल्म में शामिल हुई थीं. फ्रैंचाइजी की पहली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थीं.

'रेस 3' रही थी फ्लॉप
साल 2018 में 'रेस 3' के साथ फ्रैंचाइजी में बड़ा बदलाव किया गया था. सलमान खान ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया था. साथ ही अनिल कपूर ने भी कमबैक किया था. वहीं फिल्म में नए किरदार और एक अलग कहानी पेश की गई. पहली दो फिल्मों के उल्ट 'रेस 3' को दर्शकों से वैसी सराहना नहीं मिली थी.

क्या सैफ करेंगे कमबैक? 
इन सबके बीच 'रेस 4' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह पहली दो फिल्मों में लीड रोल निभा चुके सैफ चौथी इंस्टॉलमेंट में कमबैक करेंगे या नहीं? हालांकि ये तो मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चल पाएगा.

ये भी पढ़ें:-मंडे टेस्ट में 'टॉक्सिक' पास हुई या फेल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन

Published at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Race 4
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