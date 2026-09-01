मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'टॉक्सिक' का हाल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमंडे टेस्ट में 'टॉक्सिक' पास हुई या फेल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन

मंडे टेस्ट में 'टॉक्सिक' पास हुई या फेल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन

'टॉक्सिक' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके है. लेकिन ये फिल्म हर दिन कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है. पहले मंडे को तो इसके कलेक्शन में और ज्यादा मंदी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

'टॉक्सिक' इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. कई बार देरी होने के बाद, यश के लीड रोल वाली और गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की गई यह फिल्म पिछले बुधवार यानी 26 अगस्त को फैन्स की बहुत ज्यादा उम्मीदों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फिल्म को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादातर निगेटिव ही रहा. फैन्स इसकी बेतुकी कहानी और बहुत ज्यादा हिंसा से निराश हुए. हालांकि इसने जबरदस्त शुरुआत की लेकिन उसके बाद से इसकी कमाई हर दिन गिरती जा रही है. य़हां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंडे को कितनी कमाई की.

'टॉक्सिक' ने 6ठे दिन कितनी की कमाई?
यश की इस फिल्म ने कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की. रिलीज के दिन पूरे भारत में इसने 101 करोड़ नेट की कमाई की थी. लेकिन दूसरे दिन से इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई. फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 37.65 करोड़ कमाए थे. कई लोगों को उम्मीद थी कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ; 'टॉक्सिक' ने शनिवार को 25.15 करोड़ और रविवार को 23 करोड़ कमाए. हालांकि फिल्म ने भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंडे को इसके कलेक्शन में भारी मंदी देखी गई यहां तक कि ये सिंगल डिजिट में सिमट गई. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंडे को सिर्फ 7.45 करोड़ कमाए हैं.
  • इसके साथ ही, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब तक 221.55 करोड़ हो गया है.

'टॉक्सिक' के बारे में सब कुछ
गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की गई फ़िल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 'टॉक्सिक' अपने  इंटीमेट सीन और ऐसे दृश्यों की वजह से चर्चा में रही है. 

गोवा में सेट की गई यह फिल्म राया नाम के एक ताकतवर गैंगस्टर की कहानी है, जो हिंसा और धोखे के जरिए अपना आपराधिक साम्राज्य खड़ा करता है. यह कहानी उसकी बहन गंगा के साथ उसके रिश्ते को भी दिखाती है, जिसका किरदार नयनतारा ने निभाया है. यश ने फिल्म में डबल रोल प्ले किया है. 

ये भी पढ़ें:-'बंटवारा 1947' के बाद अब सनी देओल ने शुरू की 'एंटनी' की शूटिंग, जानें- एक्टर की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट

 

Published at : 01 Sep 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मंडे टेस्ट में 'टॉक्सिक' पास हुई या फेल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'टॉक्सिक' का हाल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन
बॉलीवुड
अनुपम खेर ने किया 555वीं फिल्म का ऐलान, नाम पर सस्पेंस बरकरार
अनुपम खेर ने किया 555वीं फिल्म का ऐलान, नाम पर सस्पेंस बरकरार
बॉलीवुड
'रणवीर सिंह-रणबीर कपूर को नहीं जानता', बोले अन्नू कपूर, तमन्ना भाटिया को लेकर भी दी सफाई
'रणवीर सिंह-रणबीर कपूर को नहीं जानता', बोले अन्नू कपूर, तमन्ना भाटिया को लेकर भी दी सफाई
बॉलीवुड
'रेस 4' में दिखेंगे आमिर खान? प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने किया रिएक्ट
'रेस 4' में दिखेंगे आमिर खान? प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget