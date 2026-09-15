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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वह बहुत प्यारे और दयालु हैं...' महेश बाबू की इस चीज के फैन हुए शाहरुख खान

'वह बहुत प्यारे और दयालु हैं...' महेश बाबू की इस चीज के फैन हुए शाहरुख खान

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने ASKSRK सेशन के दौरान साउथ अभिनेता महेश बाबू की तारीफ की. एक फैन ने महेश को लेकर शाहरुख से सवाल किया था. इस पर शाहरुख ने शानदार जवाब दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Sep 2026 03:39 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मंगलवार को अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए बात की. उन्होंने ASKSRK सेशन रखा था और एक्स पर अभिनेता से फैंस ने कई तरह के सवाल किए. एक्टर ने कई सवालों के जवाब दिए और कई फैंस का दिन बना दिया. उन्होंने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के एक फैन को भी जवाब दिया और उसके लिए ये पल यादगार साबित हो गया. शाहरुख ने सोशल मीडिया पर तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की तारीफ की.

शाहरुख खान ने की महेश बाबू की तारीफ

ASKSRK सेशन के दौरान शाहरुख़ खान से महेश बाबू के एक फैन ने महेश बाबू के बारे में कुछ कहने के लिए कहा था. फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैंने कई बार पूछा है. लेकिन, उम्मीद करता हूं कि इस बार जवाब मिलेगा.'

वह बहुत प्यारे और दयालु हैं...' महेश बाबू की इस चीज के फैन हुए शाहरुख खान

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फैन ने आगे लिखा, 'सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में बस एक बात. अगर आप रिप्लाई देंगे, तो यह मेरे लिए सबसे यादगार पल रहेगा.' शाहरुख ने महेश बाबू के फैन को जवाब देते हुए महेश की जमकर तारीफ की. शाहरुख खान ने लिखा, 'जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है तब वो बहुत प्यारे और दयालु रहे हैं. भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे.'

एक फैन से कहा- हम तो सेंटर की टिक्की है

शाहरुख खान से उनके एक फैन ने उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर पूछा कि क्या इसकी रिलीज डेट बदलेगी? क्योंकि फिल्म इस साल के आखिरी में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' जैसी बड़ी फिल्मों के आस-पास रिलीज हो रही है. फैन ने पूछा था, 'शाहरुख खान सर 'किंग' तो सैंडविच जैसा फंस गया है. क्या डेट चेंज होगी? इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए लिखा, 'बिल्कुल नहीं....बाकी ब्रेड के टुकड़ों का भी तो सोचो....हम तो सेंटर की टेस्टी टिक्की है.'

3 साल बाद कमबैक करेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'डंकी' (2023) के जरिए नजर आए थे. तीन साल बाद वो फिल्म 'किंग' से वापसी कर रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टर की जा रही ये मूवी 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज की जाएगी. फिल्म का हिस्सा अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा, दीपिका पादुकोण आदि भी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 03:39 PM (IST)
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शाहरुख खान
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