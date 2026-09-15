बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मंगलवार को अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए बात की. उन्होंने ASKSRK सेशन रखा था और एक्स पर अभिनेता से फैंस ने कई तरह के सवाल किए. एक्टर ने कई सवालों के जवाब दिए और कई फैंस का दिन बना दिया. उन्होंने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के एक फैन को भी जवाब दिया और उसके लिए ये पल यादगार साबित हो गया. शाहरुख ने सोशल मीडिया पर तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की तारीफ की.

शाहरुख खान ने की महेश बाबू की तारीफ

ASKSRK सेशन के दौरान शाहरुख़ खान से महेश बाबू के एक फैन ने महेश बाबू के बारे में कुछ कहने के लिए कहा था. फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैंने कई बार पूछा है. लेकिन, उम्मीद करता हूं कि इस बार जवाब मिलेगा.'

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फैन ने आगे लिखा, 'सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में बस एक बात. अगर आप रिप्लाई देंगे, तो यह मेरे लिए सबसे यादगार पल रहेगा.' शाहरुख ने महेश बाबू के फैन को जवाब देते हुए महेश की जमकर तारीफ की. शाहरुख खान ने लिखा, 'जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है तब वो बहुत प्यारे और दयालु रहे हैं. भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे.'

He is too sweet and kind everytime we have met. Bless him — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

एक फैन से कहा- हम तो सेंटर की टिक्की है

शाहरुख खान से उनके एक फैन ने उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर पूछा कि क्या इसकी रिलीज डेट बदलेगी? क्योंकि फिल्म इस साल के आखिरी में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून: पार्ट थ्री' जैसी बड़ी फिल्मों के आस-पास रिलीज हो रही है. फैन ने पूछा था, 'शाहरुख खान सर 'किंग' तो सैंडविच जैसा फंस गया है. क्या डेट चेंज होगी? इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए लिखा, 'बिल्कुल नहीं....बाकी ब्रेड के टुकड़ों का भी तो सोचो....हम तो सेंटर की टेस्टी टिक्की है.'

Not at all....Baaki bread pieces ka bhi toh socho....hum toh center ki tasty Tikki hain. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 15, 2026

3 साल बाद कमबैक करेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'डंकी' (2023) के जरिए नजर आए थे. तीन साल बाद वो फिल्म 'किंग' से वापसी कर रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टर की जा रही ये मूवी 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज की जाएगी. फिल्म का हिस्सा अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा, दीपिका पादुकोण आदि भी हैं.

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