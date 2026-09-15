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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'बाहुबली' की राजमाता कैसे बनी थीं राम्या कृष्णन, अमिताभ की रही हीरोइन, विनोद खन्ना संग किया लिपलॉक

'बाहुबली' की राजमाता कैसे बनी थीं राम्या कृष्णन, अमिताभ की रही हीरोइन, विनोद खन्ना संग किया लिपलॉक

'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' में राजमाता शिवगामी के रोल से सुर्खियां बटोरने वाली राम्या कृष्णन आज 56 साल की हो चुकी हैं. चलिए इस मौके पर उनकी कुछ खास बातों से आपको रूबरू कराते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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दक्षिण भारतीय सिनेमा की कई मशहूर हसीनाओं ने बॉलीवुड में भी काफी काम किया है और खूब नाम कमाया. राम्या कृष्णन भी एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं. राम्या ने देश-दुनिया में लोकप्रियता फिल्म 'बाहुबली' से बटोरी थी, लेकिन इससे पहले भी वो साउथ सिनेमा का बड़ा नाम थीं और उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था. राम्या अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स संग भी काम कर चुकी हैं.

राम्या रष्णन आज अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. चाहे आज दर्शक उन्हें बाहुबली की राजमाता शिवगामी के रूप में जानते हो, लेकिन आपको बता दें कि अभिनेत्री 80 के दशक से फिल्मी दुनिया में काम कर रही हैं. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर नजर डालते हैं उनकी कुछ खास बातों पर.

13 साल की उम्र में मिली मलयालम फिल्म

राम्या कृष्णन का जन्म 15 सितंबर 1970 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था. अभिनेत्री ने तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा के अलावा मलयालम सिनेमा में भी किया है. उन्हें महज 13 साल की उम्र में मलयालम फिल्म 'नेरम पुलरुम्बोल' ऑफर की गई थी. हालांकि ये फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी जब उनकी उम्र 16 साल थी.

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1985 में किया था डेब्यू

नेरम पुलरुम्बोल में देरी के चलते राम्या का फिल्मी दुनिया में डेब्यू 15 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म 'भाले मिथरुलू' से हुआ था. ये फिल्म साल 1985 में आई थी. इसी साल में उन्होंने तमिल सिनेमा में भी काम किया. वो 'पडिकथावन' और 'पेर सोल्लुम पिल्लई' में सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं. 

24 साल बड़े विनोद खन्ना संग किया लिपलॉक

राम्या कृष्णन ने बॉलीवुड के दिवंगत और दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की फिल्म 'दयावान' में काम किया था. इसमें उन्होंने एक डांसर का छोटा सा किरदार निभाया था. बाद में वो विनोद खन्ना की फिल्म 'परंपरा' (1993) में भी नजर आई थीं. इसमें राम्या ने खुद से उम्र में 24 साल बड़े विनोद खन्ना संग लिपलॉक सीन देकर बवाल मचा दिया था. 

बाहुबली' की राजमाता कैसे बनी थीं राम्या कृष्णन, अमिताभ की रही हीरोइन, विनोद खन्ना संग किया लिपलॉक

अमिताभ बच्चन संग भी शेयर की स्क्रीन

विनोद खन्ना जैसे दिग्गज के साथ काम करने के अलावा राम्या कृष्णन ने 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था. बिग बी के साथ राम्या साल 1988 की सुपरहिट फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' में नजर आई थीं.  उन्होंने बिग बी के अपोजिट नेहा आहूजा नाम का किरदार निभाया था.

बाहुबली' की राजमाता कैसे बनी थीं राम्या कृष्णन, अमिताभ की रही हीरोइन, विनोद खन्ना संग किया लिपलॉक

इन बॉलीवुड फिल्मों का भी रहीं हिस्सा

'परंपरा' और 'बड़े मियां छोटे मियां' के अलावा राम्या ने 'क्रिमिनल', 'बनारसी बाबू', 'चाहत' और 'खलनायक' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. बनारसी बाबू में वो बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा संग नजर आई थीं. साल 1997 में आई ये एक कॉमेडी फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. इसमें दोनों स्टार्स के बीच 'सन सनन सायं सायं हो रही थी रेत में, हम दोनों बैठ गए गेहूं के खेत में' फिल्माया गया था जो काफी चर्चा में रहा. इसके अलावा राम्या को साल 2025 में सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म 'जाट' में भी देखा गया था.

2003 में डायरेक्टर से की थी शादी

राम्या कृष्णन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेत्री ने 23 साल पहले शादी की थी. उन्होंने साल 2003 में डायरेक्टर कृष्ण वामसी के साथ घर बसाया था. इसके बाद कपल ने एक बेटे ऋत्विक का वेलकम किया.

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श्रीदेवी के कारण मिली 'बाहुबली'

राम्या कृष्णन ने अपने चार दशक से ज्यादा के करियर में कुछ एक फिल्मों में ही लीड रोल निभाए. इसके अलावा वो अपने पूरे करियर में साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा तक में छोटे-मोटे और सपोर्टिंग रोल में ही नजर आईं. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म 'बाहुबली' (2015) और 'बाहुबली 2' (2017) ने दिलाई थी. हालांकि वो अपने रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थीं.

बाहुबली' की राजमाता कैसे बनी थीं राम्या कृष्णन, अमिताभ की रही हीरोइन, विनोद खन्ना संग किया लिपलॉक

दरअसल बाहुबली के मेकर्स पहले राजमाता शिवगामी के रोल के लिए बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे. इसके लिए श्रीदेवी से चर्चा भी की गई थी. हालांकि फीस ज्यादा होने के चलते बात नहीं बन पाई. बताया जाता है कि श्रीदेवी ने अपने रोल के लिए मेकर्स से 6 करोड़ रुपये की डिमांड की थी. इसके बाद मेकर्स ने राम्या कृष्णन से संपर्क किया. राम्या ने शिवगामी के किरदार से दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी थी.

कितनी अमीर हैं राम्या कृष्णन?

Sovrenn.com की रिपोर्ट के मुताबिक राम्या की टोटल नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये है. अभिनेत्री के पास 1.20 करोड़ रुपये कीमत की मर्सिडीज बेंज एस 350 कार और चेन्नई में आलीशान बंगला भी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 07:44 AM (IST)
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