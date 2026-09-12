बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म 'डोंट बी शाय' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है और फिलहाल मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. हालांकि इसमें आलिया ने एक्टिंग नहीं की है, बल्कि वो इसकी प्रोड्यूसर हैं. वैसे आपको बता दें कि ये पहला मौक़ा नहीं है जब उन्होंने कोई प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया है. इससे पहले भी एक्ट्रेस दो फिल्में और एक सीरीज को प्रोड्यूस कर चुकी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर उनका क्या हाल हुआ था?

'डार्लिंग्स' से किया था बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू

आलिया भट्ट साल 2012 से बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में काम कर रही हैं. वहीं उन्होंने अपने करियर की बतौर प्रोड्यूसर शुरुआत साल 2022 में की थी. उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म 'डार्लिंग्स' है. उन्होंने ये फिल्म गौरी खान और गौरव वर्मा के साथ मिलकर प्रोड्यसूर की थी. नेटफ्लिक्स पर आई इस मूवी में आलिया ने विजय वर्मा के अपोजिट काम किया था. घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे पर बेस्ड ये एक डार्क कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

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'जिगरा' नहीं दिखा पाई थी कमाल

डार्लिंग्स के बाद आलिया भट्ट ने 'जिगरा' नाम की फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इसमें भी वो अहम रोल में नजर आई थीं. इस एक्शन क्राइम फिल्म को आलिया ने करण जौहर, शाहीन भट्ट, अपूर्व मेहता आदि के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था. फिल्म भाई-बहन की कहानी पर बेस्ड थी. हालांकि इसे दर्शकों ने नकार दिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक जिगरा को 80 से 90 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. वहीं सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत में सिर्फ 98 31.करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई थी.

'पोचर' (Poacher)

'पोचर' (Poacher) साल 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज है. इसमें निमिषा सजयन, दिब्येंदु भट्टाचार्य, अंकित माधव जैसे कलाकार थे. पोचर की कहानी हाथी दांत के अवैध शिकार और तस्करी पर बेस्ड है. ये सीरीज प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. इसका डायरेक्शन रिची मेहता ने किया था. वहीं आलिया भट्ट एटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के तहत एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इससे जुड़ी थीं. इसे दर्शकों ने काफी प्यार दिया था और ये ओटीटी पर बेहद पसंद की गई.

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