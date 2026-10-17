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हिंदी न्यूज़शिक्षानीट पीजी 2026 का प्रश्न पत्र और आंसर की होगी जारी, SC ने NBEMS को दिया नोटिस 

नीट पीजी 2026 का प्रश्न पत्र और आंसर की होगी जारी, SC ने NBEMS को दिया नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS को नीट पीजी को लेकर एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में नीट पीजी 2026 की आंसर की और उम्मीदवारों के उत्तरों को शेयर करने के तरीके को चुनौती दी गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Oct 2026 09:39 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) को नीट पीजी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में नीट पीजी 2026 की आंसर की और उम्मीदवारों के उत्तरों को शेयर करने के तरीके को चुनौती दी गई है. याचिका में वास्तविक सवालों और सभी ऑप्शन उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि उम्मीदवार खुद अपने अंको की जांच कर सके. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर की गई थी. इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ शामिल थी, उन्होंने उन्होंने मामले को लेकर एनबीईएमएस को नोटिस जारी किया है. 

याचिका में क्या की गई मांग?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एनबीईएमएस को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हर उम्मीदवार को एक प्रश्न पत्र और आंसर-की प्रदान करें, जिसमें वास्तविक सवाल, उम्मीदवार के विशिष्ट क्रम में विकल्प दर्ज किए गए उत्तर और अंतिम आंसर की के अंतर्गत सही उत्तर और दिए गए अंक दर्शाए गए हो. इसमें इन अभिलेखों की प्रक्रिया उपलब्ध कराने और उम्मीदवारों को विशिष्ट सवालों पर आपत्ति उठाने की अनुमति देने वाली प्रक्रिया की भी मांग की गई है. याचिका में ऐसी आपत्तियों की जांच के लिए एक विषय विशेषज्ञ समिति गठित करने और जहां गलती पाई जाती है, वहां अंकों और रैंकिंग में सुधार करने का आह्वान भी किया गया है. भविष्य में होने वाली पीजी मेडिकल एडमिशन एंट्रेंस परीक्षा में परीक्षा रिकॉर्ड के पारदर्शिता प्रकटीकरण के लिए भी दिशा निर्देशों की मांग की है. 

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NBEMS ने कौन सी जानकारी कराई थी उपलब्ध?

दरअसल एनबीईएमएस ने 1 अक्टूबर को नोटिस के तहत उम्मीदवारों को उनके लॉगिन में सवालों के हिसाब से मूल्यांकन की जानकारी उपलब्ध कराई थी. जिसमें सही उत्तर का नंबर, प्रश्न की आईडी और उम्मीदवार के दर्ज जवाब के लिए मिले अंक शामिल थे. इसे लेकर ही संगठन ने आरोप लगाया था कि इस जानकारी में वास्तविक सवाल और सभी प्रश्नों, सभी ऑप्शन की पूरी डिटेल नहीं थी. संगठन ने आरोप लगाया था कि सारे उम्मीदवारों के लिए सवालों और ऑप्शन का क्रम बदला जा सकता है, ऐसे में एक नंबर के आधार पर उम्मीदवार अपने उत्तर का सही से मिलान नहीं कर पा रहे. 

कब हुई थी नीट पीजी 2026 की परीक्षा?

नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त का आयोजित की गई थी, हालांकि कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों की परीक्षा 5 सितंबर को फिर से कराई गई थी. वहीं परीक्षा का रिजल्ट 24 सितंबर को घोषित हुआ था. याचिका में तर्क दिया गया की काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले उम्मीदवारों को अपने अंकों को वेरीफाई करने और सुधार के लिए एक सार्थक अवसर मिलना चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Oct 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Education News NEET PG 2026
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