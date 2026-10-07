ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT बॉम्बे में नकल पर सीधी कार्रवाई नहीं, अब पहले सुना जाएगा छात्र का पक्ष 

IIT बॉम्बे में नकल पर सीधी कार्रवाई नहीं, अब पहले सुना जाएगा छात्र का पक्ष 

आईआईटी बॉम्बे परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों के मामले से निपटने के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है. संस्थान ने इसके लिए एक एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

छात्रों पर पढ़ाई और परीक्षा के बढ़ते दबाव के बीच आईआईटी बॉम्बे परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों के मामले से निपटने के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है. संस्थान ने इसके लिए एक एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया है. प्रस्तावित व्यवस्था में परीक्षा के दौरान किसी छात्र के खिलाफ अनुचित साधन के इस्तेमाल का मामला सामने आने पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि पहले छात्र का पक्ष सुना जाएगा. यह प्रस्ताव 18 सितंबर को बीटेक छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद कैंपस में हुए विरोध और छात्रों की ओर से उठाई गई मांगों के बीच सामने आया है. 

प्रस्तावित एसओपी में यह व्यवस्था भी शामिल की जा सकती है कि परीक्षा में किसी छात्र के खिलाफ कदाचार या चीटिंग का संदेह होने पर अनुशासनात्मक प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले उसे विभागाध्यक्ष से बात करने का अवसर दिया जाए. इसका उद्देश्य छात्र को अपनी बात रखने का मौका देना और घटना को लेकर जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर है कि परीक्षा में हुई किसी घटना के बाद छात्र पर ऐसा दबाव न बने कि वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करें. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
शिक्षा
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
शिक्षा
इंडियन ऑयल दे रहा अप्रेंटिस का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
इंडियन ऑयल दे रहा अप्रेंटिस का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

इनविजिलेटर के लिए भी स्पष्ट होंगे नियम 

नई व्यवस्था में परीक्षा की निगरानी करने वाले इनविजिलेटर के लिए भी ज्यादा स्पष्ट एसओपी तैयार करने की बात है. इसमें बताया गया जाएगा कि परीक्षा हॉल में किसी संदिग्ध मामले के सामने आने पर निरीक्षक को क्या प्रक्रिया अपनानी है और घटना से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी दर्ज करनी होगी. इससे परीक्षा के दौरान होने वाली कार्रवाई को एक तय प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश होगी. साथ ही छात्र पर अनुचित दबाव डालने या बिना उचित प्रक्रिया के किसी तरह का माफीनामा लेने जैसी स्थिति से बचने पर भी जोर दिया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें-JEE एडवांस में बेटियों का दबदबा, 6 साल बाद 10 हजार से ज्यादा लड़कियां क्वालिफाई

उत्तर पुस्तिका पर कदाचार के नियम 

प्रस्तावित बदलावों में परीक्षा कदाचार से जुड़ी नियमों को छात्रों के लिए पहले से स्पष्ट करने की बात भी कही है. इसके लिए उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े नियमों और उसके संभावित परिणाम सरल भाषा में लिखे जाने का प्रस्ताव है. इससे छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले यह जानकारी रहेगी कि किन एक्टिविटी को कदाचार माना जाता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं. 

छात्रों की भागीदारी और वैलनेस पर भी जोर 

आईआईटी बॉम्बे की प्रस्तावित व्यवस्था में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. अनुशासनात्मक मामलों और एसओपी तैयार करने वाली समितियों में छात्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात है. इसके साथ ही संस्थान छात्र वेलनेस से जुड़े सपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है. एसोसिएट डीन फॉर स्टूडेंट वैलनेस जैसी भूमिका शुरू की गई है और कैंपस में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों के दौरान सहायता देने वाली व्यवस्था पर काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Education News IIT Bombay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
शिक्षा
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
दिल्ली जिला अदालत में नौकरी पाने का मौका, DSSSB ने निकाली 641 वैकेंसी
शिक्षा
इंडियन ऑयल दे रहा अप्रेंटिस का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
इंडियन ऑयल दे रहा अप्रेंटिस का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'
आकाशवाणी भवन में धरने पर हुई FIR तो राहुल गांधी बोले, '100 केस हों, ये मेरे लिए...'
मध्य प्रदेश
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, 'PM मोदी ने तय कर लिया है कि कोई और...'
कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह बोले, 'PM मोदी ने तय कर लिया है कि कोई और...'
इंडिया
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
क्रिकेट
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
वनडे के टॉप-10 बल्लेबाजों में केएल राहुल की एंट्री, जानें कौन है नंबर-1
बिहार
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
जन सुराज का दामन थामेंगे JDU के अनंत सिंह? प्रशांत किशोर बोले- 'अभी…'
ऑटो
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
ऑटो सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड, सितंबर में बिकीं 25.37 लाख गाड़ियां
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget