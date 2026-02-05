हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कम उम्र, बड़ा नाम: Instagram Influencer Prem Sharma की प्रेरणादायक कहानी

कम उम्र, बड़ा नाम: Instagram Influencer Prem Sharma की प्रेरणादायक कहानी

महज़ 15 साल की उम्र में Prem Sharma ने Instagram पर 40,000+ followers और 12.1M Live views के साथ यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत उम्र की मोहताज नहीं होती.

By : ABP Live Focus | Updated at : 05 Feb 2026 08:56 PM (IST)
आज के डिजिटल युग में जहाँ सोशल मीडिया पहचान बनाने का सबसे तेज़ माध्यम बन चुका है, वहीं Prem Sharma जैसे युवा यह साबित कर रहे हैं कि उम्र कभी सपनों की सीमा नहीं होती. महज़ 15 साल की उम्र में Prem Sharma ने Instagram की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है, जिसे पाने में लोग सालों लगा देते हैं.
 
Prem Sharma एक उभरते हुए Instagram Influencer हैं, जिनके अकाउंट पर इस समय 40,000+ followers हैं. उनकी मेहनत, निरंतरता और टैलेंट ने उन्हें खास पहचान दिलाई है. हाल ही में Prem ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया 25 जनवरी की रात लगभग 11:50 बजे उनकी Instagram Live पर 12.1 मिलियन (12.1M) views आए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.
 
Prem हाल ही में एक बड़े इवेंट से Zareen Khan और Mouni Roy के हाथों अवॉर्ड लेकर लौटे हैं. यही नहीं, उसी इवेंट में Prem ने शानदार dance performance भी दी, जिसने पूरे स्टेज को हिला दिया और दर्शकों से जबरदस्त तालियाँ बटोरीं.
 
Prem की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कई वीडियो वायरल हुई हैं, जिन्हें युवाओं खासतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स का खूब प्यार मिला. उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस लोगों को आकर्षित करती है.
 
Prem Sharma की height 5 feet 5 inch है और उनका आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान है. इस सफलता के पीछे उनका पूरा परिवार मज़बूती से खड़ा है.
  • पिता: Ajay Kumar Sharma
  • माता: Neeraj Sharma
  • दादा: Chanderbhan Sharma
  • दादी: Angoori
  • नाना: Ramesh Chand Sharma
  • नानी: Usha Devi
इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर Prem का पूरा परिवार बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहा है. Prem Sharma आज लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं जो यह सिखाते हैं कि अगर जुनून और मेहनत सच्ची हो, तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती.
 
भविष्य में Prem Sharma से और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.

Published at : 05 Feb 2026 08:56 PM (IST)
