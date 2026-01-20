मनका पशु आहार: भारतीय डेयरी किसानों के लिए संतुलित पोषण और भरोसे का नाम

भागलपुर (बिहार): भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. लाखों किसान पशुपालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं और देश की दुग्ध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. इसी मजबूत आधार को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मनका पशु आहार अपने प्रमुख ब्रांड : ( मनका पोषक , मनका धेनु , मनका धेनु -प्रो , मनका महिषी ) के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला, वैज्ञानिक रूप से संतुलित और भरोसेमंद पशु पोषण समाधान प्रदान कर रहा है.

मनका पशु आहार का निर्माण Nectar Origin Private Limited द्वारा किया जाता है. वर्ष 2016 में स्थापित यह कंपनी भागलपुर, बिहार में स्थित है और अपने ISO 9001:2015 प्रमाणित उत्पादन संयंत्र के माध्यम से आधुनिक तकनीक और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ पशु आहार का निर्माण करती है. कंपनी का लक्ष्य केवल उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना और पशुओं के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है.

वैज्ञानिक रूप से संतुलित पोषण

मनका पशु आहार को विशेषज्ञों द्वारा इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसमें प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज, विटामिन और आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण शामिल हो. यह संयोजन पशुओं के पाचन को बेहतर बनाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और लंबे समय तक उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है. नियमित उपयोग से दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार देखा गया है, जिससे किसानों की आय में सीधा लाभ होता है.

गुणवत्ता और भरोसे की पहचान

कंपनी हर बैच में कच्चे माल की जांच से लेकर तैयार उत्पाद की पैकिंग तक कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन करती है. ISI मानकों के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को हर बार समान गुणवत्ता का उत्पाद मिले. इसी निरंतरता और पारदर्शिता के कारण मनका पशु आहार आज कई राज्यों में किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

किसानों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी

मनका पशु आहार केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि किसानों के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी का प्रतीक है. कंपनी समय-समय पर पशुपालन जागरूकता कार्यक्रम, फील्ड डेमो और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से किसानों को सही पोषण और प्रबंधन की जानकारी भी उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपने पशुओं से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें.

भविष्य की दिशा

आने वाले समय में मनका पशु आहार अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने, नई उन्नत फॉर्मूलेशन पेश करने और देश के अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रहा है. कंपनी का विश्वास है कि स्वस्थ पशु ही समृद्ध किसान और मजबूत डेयरी उद्योग की नींव हैं.

मनका पशु आहार –

स्वस्थ पशु, बेहतर दूध उत्पादन और खुशहाल किसान की ओर एक मजबूत कदम.

